Ramazan ayında tüm operatörlerden 1GB hediye internet

Tam Boyutta Gör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte koronavirüs sebebiyle evde olan vatandaşların, Ramazan ayında internette özgürce dolaşabilmeleri adına operatörlerden hesaplarına 1GB hediye internet tanımlanacak.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu"

Bakanın açıklamasında “Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımı daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik.” sözleri aktarıldı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/04/24/son-dakika-bakanliktan-internet-mujdesi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.