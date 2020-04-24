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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ramazan ayında tüm operatörlerden 1GB hediye internet

    Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamayla internet kullanımının tavan yapması sebebiyle 1 GB hediye sağlanacağını paylaştı.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ramazan ayında tüm operatörlerden 1GB hediye internet
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte koronavirüs sebebiyle evde olan vatandaşların, Ramazan ayında internette özgürce dolaşabilmeleri adına operatörlerden hesaplarına 1GB hediye internet tanımlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu"

    Bakanın açıklamasında “Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımı daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik.” sözleri aktarıldı.



    https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/04/24/son-dakika-bakanliktan-internet-mujdesi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    swat882 (Swat882 ) 2 sa. en beğenilen
    Çok fazla tanımlamışlar.
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    742617000027 2 sa.
    Akpden önce 1 gb internet mi veriliyodu bizim millet hakaten nankör kapaklı telefonlarla sms yoktu da çaldırıp kapatıyodunuz eski türkiyeyi ne çabuk unuttunuz
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    aliebey 53 dk. 742617000027
    hocam öyle bi diyorsun ki sanki kullandığımız telefonu akp üretti bu arada zaman geçiyor ülkeler gelişiyor şu anki teknoloji bu eskiden 1gb internet değil 3-5 mb internet bile yetiyodu bazı şeylere sorun şu ki biz 1. sımıf ülkelere göre internete çok para ödeyip az performans alıyoruz
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    emrecan1907 (Emrecan Akbaş) 44 dk. 742617000027
    Şakaysa komik, değilse daha komik
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    ogulcanbb (Oğulcan ARSLAN) 2 sa.
    "Kullanım tavan yapınca" 1gb tanımladık.
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakeen (hakan ) 12 dk.
    Bununla şey bile çekilmez
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    Portraitclub 13 dk.
    Çok tanımlamışlar 100mb yeterdi. Vodafone çarkı bile kullandırmıyor 20 TL yüklememiz gerekiyormuş. Türk telekomdan geçtik deprem sonrası çekmiyor diye ama yağmurdan kaçtık doluya yakalandık. Rezillik diz boyu
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    blackzeros 15 dk.
    ilinç olan hem telekom hem turkcell, bu paketler için bilgi kullanımına izin vermemizi istiyor.muhtemelen vadofoneda da benzer bir durum var.sunu bile bedava vermiyorlar.
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    abdullahTrBlk 15 dk.
    Çok sağolun bakanım sizin sayenizde ev internetini kapattım cep internetinden RDR2 indiriyorum
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    TEKINALP 26 dk.
    1gb yarım günde biter. Bunlar koca bir ay için 1gb vermişler. Küfür mü ediyor bunlar?
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    BJK 34 dk.
    İsterse 100 gb versin, Vodafone kullanıyorum ve mobil internet hızı gerçekten berbat.
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    WooR (Sa Ve As ) 35 dk.
    Böyle olmaz milletin gözü doymalı. 1 gigabyte yerine 1024 megabyte yazsalar millet daha çok tav olurdu.
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    Miga (Okan Bey) 32 dk. WooR
    1048576 Kilobyte bizden sizlere hediye diye reklamlar olsa daha bi tatmin edici olurdu
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    Krone 35 dk.
    Yıl olmuş 2020, 5G’nin WiFi 6’nın ve gigabit hızların konuşulduğu şu dönemde 1 GB hediye internet pakedi nedir ? Siz şaka mısınız ya ? Nedir bu kotalar bu rezalet hızlar ? İş reklama gelince yok Türkiye’nin her yerinde çekiyor, yok ilk 5G testini biz yaptık hebele hübele... Geçin bu yalan dolan işleri. Ancak yaşlı nüfusu kandırırsınız sahte reklamlarınızla.
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    labtek38 43 dk.
    Offf özgürce ne dolaşırım şimdi internette.
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    xraited (Ümit Coşkun) 44 dk.
    Alırken kepçeyle, verirken kaşıkla
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    1645 kez okundu.
    33 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ücretsiz internet, bedava internet ve
    6 etiket daha turkcell vodafone turk telekom 1gb internet ulaştırma ve altyapı bakanlığı Mobil Teknolojiler
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