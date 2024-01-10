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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'taki verileri birleştirdiği için Meta'ya her gün artan para cezası kesti!

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'taki verileri Facebook ve Instagram'la birleştirerek Meta'ya günlük para cezası kesti. Veri paylaşımına düzenleme getirilene kadar ceza artacak.
    Rekabet Kurumu, Facebook'a her gün artan para cezası kesti! Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın veri paylaşımı zorunluluğu nedeniyle Meta şirketine idari para cezası kestiğini duyurdu. Günlük 4 milyon 796 bin 152 TL olarak kesilen para cezası her gün eklenerek artacak.

    WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen zorunluluk ile kullanıcıların verileri Facebook, Instagram ve WhatApp tarafından birleştirilerek kişiselleştirilmiş reklam için kullanılıyordu. Rekabet Kurumu, WhatsApp’taki verilerin başka uygulamalara aktarılmasının adil rekabete aykırı olduğuna kanaat getirerek META’nın çözüm bulmasını istemişti. Meta’ya tanınan süre 11 Aralık 2023 tarihinde sona erdi.

    12 Aralık 2023 tarihinden başlayarak META’ya 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden günlük 4.796.152 TL idari para cezası uygulanmaya karar verildi. Meta, veri paylaşımı hakkında düzenlemeye gidene kadar bu ceza artmaya devam edecek. Günlük cezanın toplamı bugün itibarıyla 140 milyon TL’nin üzerine çıkmış durumda. Meta konuyla ilgili bir çözüm üretene kadar ceza miktarı artmaya devam edecek.

    Neler yaşandı?

    Kurul, 2021 yılında WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğuna yönelik başlatılan soruşturmayla, META'nın Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin META'nın diğer hizmetlerinde (Facebook, Instagram) kullanımına son vermesi ve bu hususu tüm kullanıcılarına bildirmesine ilişkin geçici tedbir kararı almıştı.

    META tarafından, bu güncellenmenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve halihazırda güncellenen versiyona onay vermiş kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcıların söz konusu güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları da belirtilmişti.

    META'ya 346 milyon lira para cezası verilen soruşturmanın sonucunda, şirketin veri birleştirme yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği de tespit edildi. META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı belirlenmişti.

    Ayrıca META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirildi, ilk aşamada ihlali sonlandırmak için alacağı tedbirleri 9 Aralık 2023 tarihine kadar Rekabet Kurumuna bildirmesi istendi.

    Rekabet Kurumu, onay ekranının şeffaf olmadığını bildirdi

    Kurul, uyum tedbirinin hayata geçirilmesinden önce Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi. Kullanıcılara gösterilecek ekranın, kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmeyen, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içeren ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkanı sağlayan ekranlar olması talep edildi.

    META tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Şirketçe Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirememesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle kabul görmedi.

    Kurul, firmadan endişelerini giderecek yeni bir çözüm önerisi sunmasını talep etti.

    Facebook, Kurulun isteğine uygun çözüm üretmedi

    Bu süreçte, Kurulun getirdiği yükümlülük kapsamında META'nın "Nihai Uyum Çözümü"nü Kuruma sunması için belirlenen son tarih olan 11 Aralık 2023 aşıldı.

    Bunun üzerine, Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC'den oluşan META ekonomik bütünlüğüne günlük 4.796.152 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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