Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabını kısıtladı

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram’ın ardından Facebook da Haniye ile ilgili paylaşımları kaldırıyor. Bugün İstanbul’da kılınan gıyabi cenaze namazını Facebook’tan canlı yayın Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay canlı yayın yasağı getirildi. Video yayından kaldırıldı.
Paylaşımın Hamas lideri Haniye’yi içerdiği için mi yoksa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hutbeye kılıç ile çıktığı için mi kaldırıldığı bilinmiyor. Videonun kaldırılma nedeni hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.