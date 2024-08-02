Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabını kısıtladı

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Tam Boyutta Gör Hamas Lideri Haniye'nin öldürülmesi ile ilgili paylaşımları kaldıran Instagram’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Şimdi de Facebook, Diyanet İşlerinin Başkanlığı’nın Haniye için cenaze töreni videosunu kaldırdı ve hesabını kısıtladı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram'a erişim yasağı kalkacak mı? 1 sa. önce eklendi

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram’ın ardından Facebook da Haniye ile ilgili paylaşımları kaldırıyor. Bugün İstanbul’da kılınan gıyabi cenaze namazını Facebook’tan canlı yayın Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay canlı yayın yasağı getirildi. Video yayından kaldırıldı.

Paylaşımın Hamas lideri Haniye’yi içerdiği için mi yoksa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hutbeye kılıç ile çıktığı için mi kaldırıldığı bilinmiyor. Videonun kaldırılma nedeni hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

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