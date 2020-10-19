Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir

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Facebook, mevcut sistemlerin çoğunda olan ilk olarak İngilizceye çevirip sonra hedef dile çeviren sistemin aksine herhangi bir 100 dil çifti arasında doğru bir şekilde çeviri yapabilen M2M-100 adı verilen bir yapay zeka geliştirdi.

Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye"

Yüksek başarı yüzdesine sahip

Yapay zeka, bu tür sistemlerden, makine çevirilerinin kalitesini otomatik olarak değerlendirmek için akademisyenler tarafından kullanılan 100 puanlık bir ölçekte 10 puanla daha iyi performans gösteriyor. Modelin ürettiği çeviriler, insanlar tarafından da değerlendirildi ve yaklaşık yüzde 90 doğru olarak puanladı.

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Bu yeni yapay zeka dili, herhangi bir 100 dil çiftini ve 4.450 olası dil kombinasyonunu çevirebilir, bunların 1.100'ünü doğrudan çevirir. Bu, bu çeviri alanı açısından çok ilginç ve ümit verici bir şey çünkü önceki çok dilli modellere büyük ölçüde zıttır.

Normal çeviri sistemleri büyük ölçüde bir ara çeviri katmanı olarak İngilizceye bağlıdır. Örneğin standart sistemlerde Çince'den Fransızcaya çeviri aslında Çince'den İngilizce'ye daha sonra İngilizce'den Fransızca'ya gerçekleşir.

Facebook, yeni sistemi uygulamaya entegre etmek istiyor

M2M-100 sistemi, web'den 100 dilde toplanan 7,5 milyar cümle çiftinden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildi ancak tüm diller eşit sayıda cümle çiftine sahip değildi.

Model, yaygın olarak birbirine çevrilen dillere odaklanarak, dilleri coğrafya ve kültürel benzerliklere göre 14 ayrı koleksiyonda gruplandırarak eğitildi. Bu, daha sık kullanılan bağlantıların yüksek kaliteli çevirisini sağlamak ve modeli daha doğru bir şekilde eğitmek için yapıldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada: "Yıllardır, yapay zeka araştırmacıları farklı görevlerdeki tüm dilleri anlayabilen tek ve evrensel bir model oluşturmak için çalışıyorlar. Tüm dilleri, lehçeleri ve yöntemleri destekleyen tek bir model, daha fazla insana daha iyi hizmet etmemize, çevirileri güncel tutmamıza ve milyarlarca insan için eşit şekilde yeni deneyimler yaratmamıza yardımcı olacak." ifadelerine yer verildi.

Sistem sosyal ağ sitesinde henüz kullanımda olmasa da Facebook, her gün 160'tan fazla dilde yazılmış gönderilerde "Çevir" tıklandığında yapılan 20 milyar çeviriyi işlemek için yakında devreye almayı planlıyor.

https://www.engadget.com/facebooks-ai-can-translate-languages-directly-into-one-another-150029679.html

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