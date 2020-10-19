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    Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir

    Facebook, herhangi bir 100 dil çifti arasında çeviri yapabilen ilk açık kaynaklı çok dilli makine çevirisi modelini tanıttı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir
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    Facebook, mevcut sistemlerin çoğunda olan ilk olarak İngilizceye çevirip sonra hedef dile çeviren sistemin aksine herhangi bir 100 dil çifti arasında doğru bir şekilde çeviri yapabilen M2M-100 adı verilen bir yapay zeka geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye"

    Yüksek başarı yüzdesine sahip

    Yapay zeka, bu tür sistemlerden, makine çevirilerinin kalitesini otomatik olarak değerlendirmek için akademisyenler tarafından kullanılan 100 puanlık bir ölçekte 10 puanla daha iyi performans gösteriyor. Modelin ürettiği çeviriler, insanlar tarafından da değerlendirildi ve yaklaşık yüzde 90 doğru olarak puanladı.

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    Bu yeni yapay zeka dili, herhangi bir 100 dil çiftini ve 4.450 olası dil kombinasyonunu çevirebilir, bunların 1.100'ünü doğrudan çevirir. Bu, bu çeviri alanı açısından çok ilginç ve ümit verici bir şey çünkü önceki çok dilli modellere büyük ölçüde zıttır.

    Normal çeviri sistemleri büyük ölçüde bir ara çeviri katmanı olarak İngilizceye bağlıdır. Örneğin standart sistemlerde Çince'den Fransızcaya çeviri aslında Çince'den İngilizce'ye daha sonra İngilizce'den Fransızca'ya gerçekleşir.

    Facebook, yeni sistemi uygulamaya entegre etmek istiyor

    M2M-100 sistemi, web'den 100 dilde toplanan 7,5 milyar cümle çiftinden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildi ancak tüm diller eşit sayıda cümle çiftine sahip değildi.

    Model, yaygın olarak birbirine çevrilen dillere odaklanarak, dilleri coğrafya ve kültürel benzerliklere göre 14 ayrı koleksiyonda gruplandırarak eğitildi. Bu, daha sık kullanılan bağlantıların yüksek kaliteli çevirisini sağlamak ve modeli daha doğru bir şekilde eğitmek için yapıldı.

    Facebook'tan yapılan açıklamada: "Yıllardır, yapay zeka araştırmacıları farklı görevlerdeki tüm dilleri anlayabilen tek ve evrensel bir model oluşturmak için çalışıyorlar. Tüm dilleri, lehçeleri ve yöntemleri destekleyen tek bir model, daha fazla insana daha iyi hizmet etmemize, çevirileri güncel tutmamıza ve milyarlarca insan için eşit şekilde yeni deneyimler yaratmamıza yardımcı olacak." ifadelerine yer verildi.

    Sistem sosyal ağ sitesinde henüz kullanımda olmasa da Facebook, her gün 160'tan fazla dilde yazılmış gönderilerde "Çevir" tıklandığında yapılan 20 milyar çeviriyi işlemek için yakında devreye almayı planlıyor.



    https://www.engadget.com/facebooks-ai-can-translate-languages-directly-into-one-another-150029679.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    le_tatative 3 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bu yeni yapay zeka dili, herhangi bir 100 dil çiftini ve 4.450 olası dil kombinasyonunu çevirebilir, bunların 1.100'ünü doğrudan çevirir. Bu, bu çeviri alanı açısından çok ilginç ve ümit verici bir şey çünkü önceki çok dilli modellere büyük ölçüde zıttır.


    siz haberin orjinal metnini hangi programla çevirdiniz?
    Bu yeni yapay zeka dili, herhangi bir 100 dil çiftini ve 4.450 olası dil kombinasyonunu çevirebilir, bunların 1.100'ünü doğrudan çevirir. Bu, bu çeviri alanı...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    alabamalı (can canam) 2 gün
    Gerçekten çeviri konusu son zamanlarda çok iyileşti yapay zekanın bunda katkısı çok büyük, yakında tercüman çevirisi seviyesinde çeviriler göreceğiz gibi ozaman dünya daha farklı bir yer olacağı kesin.
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    VitoTheFather (Fenasi Kerim) 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu
    Ulan herhangi bir oyunu (kaçak olarak bedava indirebileceklerim dahil) aldım, bedava oldu; şu kadar para dökerek dil öğrendim, direkt çeviri programı çıktı. Bendeki de şans işte.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 gün
    Microsoft ses tanıma üzerine, Facebook metin tanıma ve çevirme üzerine, Nvidia görüntü işleme üzerine çalışmalarını geliştiriyor. Boston Dynamics ise robotik ve elektronik üzerine, Tesla da enerji depolama üzerine çalışıyor. Ne kaldı bunları birleştirdiniz mi alın size sibernetik organizmalar, kendi kendine karar verebilen, her dilde konuşabilen, kendi kendine öğrenebilen sistemler.
    Endüstri 5.0 başlıyor mu ne?
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    monacomen 2 gün
    Tabii ki burada amaç senin yurt dışından manita tavlaman için yardım etmek değil, insta, whatsa, face üzerinden tüm dünya dillerindeki yazışmaları takip edip herhangi bir çevirmene gerek kalmadan yazışmaları anlamak üzerine. Bu bilgileri nerelerde kullanıldığı zaten ayyuka çıktığı için çok saklanacak bir hayatınız kalmadı denilebilir.
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    le_tatative 3 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Bu yeni yapay zeka dili, herhangi bir 100 dil çiftini ve 4.450 olası dil kombinasyonunu çevirebilir, bunların 1.100'ünü doğrudan çevirir. Bu, bu çeviri alanı açısından çok ilginç ve ümit verici bir şey çünkü önceki çok dilli modellere büyük ölçüde zıttır.


    siz haberin orjinal metnini hangi programla çevirdiniz?
    Yanıtla +6
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 gün
    Translate bölümü açsın bari bakalım google arasındaki farkı kıyaslarız. Google yapay zekayı kullanıyor bu arada
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    Reaglew 3 gün
    Hislerime tercüman olabilir mi?
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    WienerWald (Arda ) 3 gün
    Fbi "open the door"
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    cand. 3 gün
    100 dil üzerinden aynı anda fişleyebiliyor demek
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