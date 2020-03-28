Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi

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Yeni tip koronavirüs(COVID - 19) pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, virüsten daha da hızlı yayılan bir şey var ki o da yalan haberler. Özellikle sosyal medya platformları, yanlış ya da yalan haberlerin yayılması konusunda bir hayli aktif rol oynuyor. Bunun önüne geçmek isteyen sosyal medya devleri de boş durmuyor elbette.

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Facebook, Instagram ve Twitter; COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin önüne geçmek için resmi kaynaklardan gelen bilgilendirici içerikleri öne çıkarıyor. Bunun için dünya genelinde çeşitli sayfalar hazırlayan sosyal medya devleri, Türkiye için de kolları sıvamış durumda.

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Facebook'tan Koronavirüs Bilgi Merkezi

Vatandaşların yeni tip Koronavirüs hastalığıyla ilgili doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüten Facebook, Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi'ni kullanıma sundu.

Facebook Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi'ni ziyaret etmek için tıklayınız.

Bu sayfada Koronavirüs ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen güncel bilgiler derleniyor.

Twitter'dan Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler

Twitter da benzer bir şekilde yeni tip Koronavirüs ile ilgili Türk resmi makamlar ve medya kuruluşlarından gelen en son bilgileri, anlık olarak "Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler" adlı bir sayfada topluyor.

Twitter Koronavirüs sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.

Bu platformda Facebook'un Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi'nden farklı olarak, Koronavirüs ile ilgili anlık olarak çok daha fazla bilgiye erişebilmek mümkün. Zira T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs ile ilgili verdiği bilgilerin yanı sıra, diğer resmi makamlar ve medya kuruluşları tarafından yapılan paylaşımlar da anlık olarak bu sayfada listeleniyor..

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