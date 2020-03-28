Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son verilere göre; yeni tip Koronavirüs(COVID-19) hastalığı sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

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Koronavirüs salgınında son durum - 28 Mart

Paylaşılan bilgilere göre bugün 7641 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1704 kişi da yeni tip Koronavirüs'e yakalandı. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 7402'ye yükseldi.

Yeni vakalarla birlikte can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 16 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 108'e ulaştı.

Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 28 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 70'e yükselmiş oldu.

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