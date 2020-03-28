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    Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar

    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte, Türkiye'de Koronavirüs(COVID-19) pandemisi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son verilere göre; yeni tip Koronavirüs(COVID-19) hastalığı sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

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    Koronavirüs salgınında son durum - 28 Mart

    Paylaşılan bilgilere göre bugün 7641 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1704 kişi da yeni tip Koronavirüs'e yakalandı. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 7402'ye yükseldi. 

    Yeni vakalarla birlikte can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 16 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 108'e ulaştı.

    Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 28 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 70'e yükselmiş oldu. 

    Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem (Cem Kaya) 1 sa. en beğenilen dark_prince60
    Yatağında inim inim inlerken bizelere yalan söylemişler durum daha vahimmiş diye aklına gelecek mi acaba. Hadi yallah arabistana.
    Yanıtla +16
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    Cem (Cem Kaya) 2 sa.
    Bu yorum, bu yorumu kaldıramayanların hakaretleri yüzünden kaldırılmıştır. Hakaret edenler dönüp aynaya bakabilirler.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    dark_prince60 (dark prince) 1 sa. Cem
    Sen Ermenistan verilerini takip etsen de olur.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    koyunsayar 51 dk. Cem
    Senin gibi şeytanlar hariç herkes sallıyor
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    Rammercan ( Rammercan) 2 sa.
    Bi 100bin test yapsalar en az 20 bini hasta cikar suanda yeteri kadar ne halk önlem alıyor nede devlet destekte bulunuyor tamam evde kalinicakta o evde duranlar ne yiyip icicekler ?
    Bi 100bin test yapsalar en az 20 bini hasta cikar suanda yeteri kadar ne halk önlem alıyor nede devlet destekte bulunuyor tamam evde kalinicakta o evde duranla...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    artenis (mehmet n.) 6 dk.
    Corona Kriz Paketinde konut kredileri %80'den %90'a çıkarıldı maddesi vardı ve üzerine iç hatlar için vergi %1'e düşürüldü, HALA Goronanın yayılması nasıl durmadı aklım almıyor!
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    Whoisthat (AKY ) 17 dk. yeni yorumcu
    Marketlerin kapılarında dezenfektan cihazları bulunmalı musteriler de reyonlar da surekli dezenfekte edilmeli diye düşünüyorum
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    miskiab 29 dk.
    Gençler durum gerçekten ciddi! Bugün Anadolu yakasında bir hastane karşındaki eczanede en fazla 10 dakikada 3 hasta yakını geldi ve aynı reçeteleri alıp gittiler. Eczaciya sordum, başka tipte hasta gelmediğini teshislerin hep aynı olduğunu ve aynı ilaçlar verildigini soyledi...



    Öyle yada böyle hepimiz aynı gemideyiz, tedbirlerimizi arttiralim derim.
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    Askaparta 59 dk.
    Bir konuyu da kavgasız kapasak olmaz.
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    0LDB0Y (Emre Emre) 1 sa.
    Çinden ilk ölüm vakaları geldiğinde ben : "Acilen bütün sınırları ve giriş çıkışları kapatmalıyız çin kaynaklı yolcuları karantina altın almalıyız"
    Sıradan Vatandaşlar : Sen çok film seyrediyorsun. Devlet yönetmeyi Bilgisayar Oyunumu sandın
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    bjkyener 1 sa.
    Test edilenin %22,3 ü coronalı
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    Qantas (flyin high) 1 sa.
    Artış hızında Dünyada 8. yiz.

    Durum ciddi malesef....
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    hadjimurat (Murat Demircan) 1 sa.
    Hafta basina vaka sayisi 10000 olen sayisida 150 yi bulur

    Bu isin insani boyutu zaten korkunc ekonomik boyutu ise bir okadar kotu olacak nisan ayi issizlik rakaminin turk tarihinin rekorunu kiracagini dusunuyorum
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    WB 1 sa.
    Soylediklerine gore bu isin bulasmayacagi kimse kalmayacak, o yuzden bagisiklik sisteminizi guclu tutup atlatmaya bakin. Sigara icenler icin gun birakma gunudur bu firsati iyi degerlendirin..
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