Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar

Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son verilere göre; yeni tip Koronavirüs(COVID-19) hastalığı sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı
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Koronavirüs salgınında son durum - 28 Mart
Paylaşılan bilgilere göre bugün 7641 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1704 kişi da yeni tip Koronavirüs'e yakalandı. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 7402'ye yükseldi.
Yeni vakalarla birlikte can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 16 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 108'e ulaştı.
Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 28 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 70'e yükselmiş oldu.
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Öyle yada böyle hepimiz aynı gemideyiz, tedbirlerimizi arttiralim derim.
Sıradan Vatandaşlar : Sen çok film seyrediyorsun. Devlet yönetmeyi Bilgisayar Oyunumu sandın
Durum ciddi malesef....
Bu isin insani boyutu zaten korkunc ekonomik boyutu ise bir okadar kotu olacak nisan ayi issizlik rakaminin turk tarihinin rekorunu kiracagini dusunuyorum
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