Fall Guys ilk iki günde 20 milyon oyuncuya ulaştı

Epic Games’in yayıncı Mediatonic’i satın almasının ardından yenilenen ve ücretsiz bir şekilde tüm platformlar için geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan Fall Guys kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.

Fall Guys rekor kırdı

Sadece Epic Games mağazasından ve konsol mağazalarından indirilebilen Fall Guys oyunu ilk 48 saat içerisinde 20 milyon oyuncuya ulaştı. Hem ücretsiz olması hem de Xbox platformuna gelmesi bunda etkili oldu. Oyun ilk çıkış tarihi olan 2020 ortalarında da böyle büyük bir ilgi oluşmuştu.

Fall Guys herkese ücretsiz 1 hf. önce eklendi

Epic Games’in Fortnite ve Rocket League oyunlarında olduğu gibi ücretsiz ancak oyun içi kozmetik satışları üzerinden kazanç sağladığı Fall Guys bu stratejiye cevap vermiş gibi görünüyor. Hızla artan oyuncu sayısı paralel olarak oyun içi para biriminin satışlarını da arttıracak.

Battle royale türüne farklı bir bakış açışı getiren Fall Guys; canlı renkleri, basit mekanikleri ve şiddet içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Fall Guys'ta bir tura 60 farklı oyuncuyla başlanıyor ve oyuncular sırasıyla farklı oyun türlerinde yavaş yavaş eleniyor. Bir turda 4-5 farklı oyun oynanıyor ve kalan son kişi turun kazananı oluyor.

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Fall Guys adeta patlama yaptı