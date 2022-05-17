Fall Guys ücretsiz oluyor, Xbox’a da geliyor

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Son dönemin en beğenilen oyunlarından birisi olan Fall Guys yeni dönemde strateji değişikliğine gidiyor. Ücretsiz bir oynanış mekaniğine geçiş yapacak olan oyun ayrıca Xbox konsollarına da geliyor.

Fall Guys oyununda müjdeli haber

Epic Games’in geliştirici Mediatonic’i satın almasının ardından nihayet beklenen hamle geldi. Fall Guys ücretsiz bir oynanış mekaniğine geçiş yaparken 21 Haziran itibariyle de Epic Store üzerinden yayınlanacak.

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Sezon sistemi değişecek olan oyun yeni sezonu Free For All adıyla birinci sezon olarak başlatacak. Büyük bir arenada yeni etkinlikler ve lokasyonlar oyuncuları beklerken Show-Bucks adındaki yeni oyun içi para birimi de kullanıma sunulacak. Ayrıca ilerleyiş sistemine de önemli bir güncelleme sunulacağı belirtiliyor.

Fall Guys yeni sezon ile birlikte Steam mağazasında yeni oyuncu kabul etmeyecek. Mevcut oyunculara ise farklı kozmetikler ve sezon biletinin olduğu Legacy Pack hediye edilecek. Böylece bir teselli hediyesi olacak. Ayrıca aynı tarihte Xbox One ve Xbox Series X/S konsolları için de ücretsiz olarak indirmeye sunulacak.

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Fall Guys bekleyenlere müjde