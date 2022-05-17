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    Fall Guys ücretsiz oluyor, Xbox’a da geliyor

    Pandemi döneminde öne çıkan Fall Guys gelecek ay ücretsiz mekaniğe geçiş yapıyor. Yeni mekanikte oyun içi para ve sezon biletleri sunulurken Steam sayfası da yeni oyuncu alımını sonlandıracak. 
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    Fall Guys
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    Son dönemin en beğenilen oyunlarından birisi olan Fall Guys yeni dönemde strateji değişikliğine gidiyor. Ücretsiz bir oynanış mekaniğine geçiş yapacak olan oyun ayrıca Xbox konsollarına da geliyor.

    Fall Guys oyununda müjdeli haber

    Epic Games’in geliştirici Mediatonic’i satın almasının ardından nihayet beklenen hamle geldi. Fall Guys ücretsiz bir oynanış mekaniğine geçiş yaparken 21 Haziran itibariyle de Epic Store üzerinden yayınlanacak.

    Sezon sistemi değişecek olan oyun yeni sezonu Free For All adıyla birinci sezon olarak başlatacak. Büyük bir arenada yeni etkinlikler ve lokasyonlar oyuncuları beklerken Show-Bucks adındaki yeni oyun içi para birimi de kullanıma sunulacak. Ayrıca ilerleyiş sistemine de önemli bir güncelleme sunulacağı belirtiliyor.

    Fall Guys yeni sezon ile birlikte Steam mağazasında yeni oyuncu kabul etmeyecek. Mevcut oyunculara ise farklı kozmetikler ve sezon biletinin olduğu Legacy Pack hediye edilecek. Böylece bir teselli hediyesi olacak. Ayrıca aynı tarihte Xbox One ve Xbox Series X/S konsolları için de ücretsiz olarak indirmeye sunulacak.

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    Sarı Mucit 2 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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