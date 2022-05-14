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    Optimus Prime LEGO seti satışa çıkıyor

    Optimus Prime LEGO seti yetişkinlere yönelik olarak hazırlanmış. Yeni filmi öncesinde biraz da farkındalık oluşturmayı amaçlayan set Haziran ayı itibariyle satışa sunuluyor.
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    Optimus Prime LEGO
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    Yıllardır sinema ve animasyon kahramanlarını setlerine eklemeye devam eden LEGO yaz aylarında iki önemli çıkış yapacak. Bunlardan ilki Super Mario’nun prensesiydi ve daha önce gündeme gelmişti. Öncesinde ise Optimus Prime sevenleri ile buluşacak.

    Optimus Prime LEGO özellikleri ve fiyatı

    Transformers: Canavarların Yükselişi filminin vizyona girişinin öncesinde pazarlama faaliyetleri de başladı. Uzman kitleye hitap eden Optimus Prime LEGO seti 18 yaş üzeri için hazırlandı.

    Toplamda 1508 adet parçaya sahip olan set tırdan robota dönüşebiliyor. Bu açıdan da LEGO setleri içerisinde özel bir yere sahip. Robotta 19 hareketli parça var ve göğüs kısmındaki kutuda Liderlik Matrisi muhafaza ediliyor.

    Robot iken 35cm, tır iken 15cm uzunluğa ulaşan Optimus Prime LEGO seti 150 Pound fiyat etiketine sahip ve 1 Haziran tarihi itibariyle bölge bölge satışa sunulacak.

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