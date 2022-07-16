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    Fall Guys oyunu 50 milyon oyuncuya ulaştı

    Pandemi döneminin yıldızlaştırdığı oyunlardan Fall Guys kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı. Sadece iki haftada toplam 50 milyon oyuncu sayısına ulaşıldı.   
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    Fall Guys

    Çıkışını yaptığı 2020 ortalarında hızlı satşlar yaparak rekorlara imza atan Fall Guys oyunu yeni dönemde de durmuyor. Epic Games çatısı altında ilk 2 günde 20 milyon oyuncuya ulaşan Fall Guys pek çok yapımı da geride bıraktı.

    Fall Guys oyunu ne kadar oyuncuya sahip?

    Eğlenceli oynanış tarzı ile kısa sürede beğeni toplayan Fall Guys aradan geçen 2 haftalık süre içerisinde oyuncu sayısını 50 milyona çıkardı. Böylece yaklaşık 10 gün içerisinde 30 milyon yeni oyuncu kazanmış oldu.

    Call of Duty Warzone ve Apex Legends oyunları 4 haftada 50 milyona ulaşmıştı. Fortnite ise 16 haftada 45 milyon olmuştu. Fall Guys’ın en hızlı büyüyen ücretsiz oyun olduğunu söyleyenler de var.

    Özellikle pandemi döneminde adını duyuran Fall Guys hem ücretli olması hem de PlayStation tarafında olması nedeniyle belirli bir kitleye erişememişti. Yeni dönemde Xbox konsolları da devreye girince oyuncu sayısı patladı diyebiliriz.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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