Farklı Bütçeler İçin Televizyon Önerileri

Bu videomuzda farklı bütçeler için uygun beş farklı televizyon önerisinde bulunduk. Videoda bulunan markalar ise şöyle: Grundig, Philips, Samsung, LG ve Sony.

Televizyonlar, hayatımıza girdiğinden bu yana birçok insan için önemli bir noktada. Özellikle Netflix, Disney Plus ve BluTV gibi streamin platformların da yaygınlaşmasıyla televizyonlar daha da önem kazandı. Biz de bu videomuzda sizler için fiyatını hak eden beş farklı televizyon önerisinde bulunduk. Konuştuğumuz ürünlerin linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Grundig 55 GEU 7830 B

Philips 50PUS7906/62

Samsung QN90A

LG OLED48C14LB

SONY 65AG9

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