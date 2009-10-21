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Fermi mimarisi ile Nvidia'nın asıl hedefi AMD'nin Fusion işlemcileri olabilir

9 yıl
9,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi mimarisi ile Nvidia'nın asıl hedefi AMD'nin Fusion işlemcileri olabilir
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Merkezi işlem birimine en yakın GPU tasarımı olarak yorumlanan Fermi mimarisi ile Nvidia, AMD'nin Fusion işlemcilerini hedef alıyor olabilir. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, Eylül sonunda gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda Fermi mimarisinin ana hatlarını açıklayarak yeni jenerasyon grafik kartları hakkındaki ilk ipuçlarını paylaşmıştı.

Nvidia tarafından yeni jenerasyon CUDA mimarisi olarak lanse edilen Fermi, 512x paralel işlem birimiyle birlikte CUDA, Fortran ve C++ hızlandırma yeteneği gibi detaylarla CPU tasarımlarına ciddi şekilde yakınlaşıyor hatta devamında yapılan açıklamalarda Fermi tabanlı bir GPU'nun özel olarak optimize edilmiş Linux işletim sistemlerini çalıştırabileceği yönünde bilgiler geliyordu.

Fermi mimarisinin işlemci tasarımına yakın tüm özelliklerinin esasında HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarına yönelik olduğu ve Nvidia'nın, x86 işlemci mimarisiyle geleneksel GPU mimarisindeki ana ögeleri bir araya getirerek farklı bir çözüm yaratma hedefinde olan Intel'in Larrabee'yi hedef aldığı ve yüksek kar marjlarının olduğu pazarda yeni jenerasyon ile iddiasını pekiştirmek istediği belirtiliyordu.

Ancak gelen bilgilere göre Fermi mimarisi ile Nvidia'nın asıl önemli hedefi, CPU ve GPU'yu tek bir çatı altında buluşturacak olan AMD'nin Fusion teknolojisi olabilir. Fermi jenerasyonu ile başlangıç adımı attığı söylenen Nvidia'nın 2011'de lanse edilmesi beklenen AMD'nin Fusion işlemcilerine karşı daha fazla CPU özelliği içermesi beklenen Fermi 2 mimarisini lanse edebileceği üzerinde duruluyor.


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@nano@ 9 yıl
oyun ikinci plana attılar galiba
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RaDReS 9 yıl
Linux çalıştıracakmış ne kadar heyecanlandım anlatamam(!) Bu adam ne yaptığını sanıyor Allah aşkına... Oyun oynamak için alına bir kartta Linux çalışsa ne olur çalışmasa ne olur. Yanlış anlaşılmasın Linux ü çok seviyorum ve kullanıyorum ama E.Kartı almak için bana çok saçma bir neden olarak geliyor. Ne zaman oyunlar Linux'te çalışır o zaman mantıklı olur...

Nvidia fanatiklerini de anlamıyorum adamlar oyun şirketlerine verilen rüşvetler ve dayatmalarla, boş haberlerle, belki de hiçbir zaman kullanmayacağımız özelliklerle kart satmaya çalışıyorlar hala olaya at gözlükleriyle bakıp adamlar "çalışıyor" diyebiliyorlar... Bırakın artık onların çalışıp-çalışmamalarını kendi cebinize ve mantığınıza ne uyuyorsa onu alın. ATI yede bir sempatim yok aynı şeyleri o yapsa -ki nVidia olmasaydı belki de daha kötüsünü yapacağına adım gibi eminim- onun içinde aynı şeyleri yazardım emin olun...
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omkkio 9 yıl
Önce X86 lisansı alsın Nvidia, ondan sonra hedef bulsun kendine. Öle SLI lisansına benzemez, intel bayıltır adamı.
Bunların hepsi hedef şaşırtmaca. Ortada sıçan oldu Nvidia dikkatleri dağıtıp kaçacak yer arıyor.
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eric13 9 yıl
x86 lisansız bir şey yapamaz nvidia bir tek amdnin var oda intelin orcu yüzünden yoksa onlarada vermezdi
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gerbay 9 yıl
nVidia bir şekilde gündemde tutulmaya çalışılıyor. Fusion işlemci windows çalıştırabilecek, linux çalıştırabilecek vs.vs. fermi ne çalıştıracak, özel derlenmiş linux sürümü.. ya da onun komut seti için özel yazılmış şeyler..
bu kıyaslama elma ile armut kıyaslaması gibi olmuş.. göreceksiniz fermi balon olacak normal kullanıcılar için.. hangi normal kullanıcı fermi nin komut seti için program yazıp çalıştırabilir ki..
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yekoo 9 yıl
amd denmi geldi fikir? o zaman yıllar önce star-trek dizisinde de bir sürü hala ürünü cihaz vardı şu an bir çoğu gerçek o zaman o kadar teknolojiyi o diziye mal edelim?? amd hayal kuruyor nvidia gerçekleştiriyor hala amd diyosan aferin canım... adge yapsa sürekli ertelemez ürünlerini adam mimriyi az değiştirip dx11 komut seti ekledi diye kral oldu ya azıcık mantıklı olun pahalı falan ama nvidia çalışıyor her hafta daha iyi süücü yazıyor adamlar bu bile verilen paranın karşışığıdır sanırım hiç "hizmet" nedir duymadınız siz..
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mamad 9 yıl
Bu zaten bilinen bir durumdu diyebilirim. Gelecekte CPU+GPU türevleri teknolojiye yön verecek, belli. Hatta direk olarak gpu bile diyebiliriz ancak cpu'nun da işlemlerini yapabilecek olması itibari ile cpu+gpu diyelim. Daha önce de demiştim; AMD 2006'dan beri bu birleşme (fusion) üzerinde çalışıyor. İşlemci devi Intel, yıllardır bulunmadığı bir sektöre atılıyor (gpu) hem de bu konuda kendisinden çok daha deneyimli ve gelişmiş rakipleri olmasına rağmen. Nvidia da bu durumu görüyor ve oluşan dinamiklerin farkında. Gelecek, gpu'nun işlem gücünden faydalanacak, cpu'nun işlemlerini yaparak. Nvidia'nın da bu özelliğe sahip gpu'lar yapması normal. Bu durumda, biz istesek de istemesek de, gelecekte 3 büyük firmanın rekabet edeceği (çok güzel bir hadise) ortadadır.

Esas soru şu ki; nvidia bunu bu kadar kısa bir sürede yapabilecek mi? AMD ve Intel yıllardır uğraşıyorlar. Buna rağmen kesin bir tarih verebilmiş değiller. Oysa Nvidia yeni gpu'yu (iyi ihtimalle) Kasım'da sunacağız diyor. Açıkcası Nvidia böyle bir gpu yapsa bile, bu çok gelişmiş cpu+gpu özellikleri gösterebilecek bir gpu olur mu, emin değilim. Bir yıl gibi bir süre içinde rakiplerinin geldiği noktaya gelebilirse, bu gerçekten büyük bir gelişme olur. Açıkcası GeForce gibi bir gpu'yu ortaya çıkaran bir firmadan beklenmeyecek bir hareket değil ama bunu bize zaman gösterecek.
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semih22 9 yıl
amd ar-ge yi yapıyor millet taklit ediyor fikir amd den geliyor.amd çok geç kalıyor.
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yc#1 9 yıl
AMD'nin Fusion serisi işlemcileri daha çok fazla işlem gücüne duymayan giriş ve orta seviye bilgisayarları hedefliyor. Yeni nesil GPU'ların işlem gücü günümüzdeki CPU'lardan kat be kat ileride. Ve gelecekte entegre grafik çekirdeği içeren işlemciler çıktığında da durumun değişmeyeceğine eminim. Çünkü TDP sorunları yaşamamak için Intel ve AMD düşük maliyetli grafik çekirdeklerine yer vermek zorunda kalacaktır.
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simplethinks 9 yıl
Biri şu adamı kovalasın yaaa
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annihilator 9 yıl

simplethinks

Biri şu adamı kovalasın yaaa


garip misiniz kardeşim, adam Nvidia'yı KURAN adam...
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Promity 9 yıl
Her gelende vuruyor bu firmaya şamar oğlanı oldular ehh. Kazıkçı zihniyete revadır bunlar AMD nin kendi çipsetini üretmesi İntel in pro pazara giricek olması i7-i5 lerle cipset olarak gene nvidia yı baltalaması. Hala kaşınıyorlar ama sattığı bi kart kaldı onuda maket yapar halde geldi. Bu kurnaz çinli Batırcak Nvidia yı böle giderse.
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Father Torque 9 yıl
Pek mantıklı gelmiyor zira Fusion'un çıkmasına nerden bakılsa daha 1.5-2 yıl var ve Fermi mimarisiyle GPGPU mimarisinde öne geçelim denirken DirectX11'de geri kalmak ne kadar mantıklı? NVidia Fermi'yi 1 sene sonra çıkarsa da yine önde başlamış olurdu ve oyun sektöründe bu şekilde geride kalmazdı örneğin. NVidia'nın son dönem yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum ama yıllık 1$ kazanan bir adamdan da fazlasını beklememek lazım.
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