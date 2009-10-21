Fermi mimarisi ile Nvidia'nın asıl hedefi AMD'nin Fusion işlemcileri olabilir

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Merkezi işlem birimine en yakın GPU tasarımı olarak yorumlanan Fermi mimarisi ile Nvidia, AMD'nin Fusion işlemcilerini hedef alıyor olabilir. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, Eylül sonunda gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda Fermi mimarisinin ana hatlarını açıklayarak yeni jenerasyon grafik kartları hakkındaki ilk ipuçlarını paylaşmıştı.

Nvidia tarafından yeni jenerasyon CUDA mimarisi olarak lanse edilen Fermi, 512x paralel işlem birimiyle birlikte CUDA, Fortran ve C++ hızlandırma yeteneği gibi detaylarla CPU tasarımlarına ciddi şekilde yakınlaşıyor hatta devamında yapılan açıklamalarda Fermi tabanlı bir GPU'nun özel olarak optimize edilmiş Linux işletim sistemlerini çalıştırabileceği yönünde bilgiler geliyordu.

Fermi mimarisinin işlemci tasarımına yakın tüm özelliklerinin esasında HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarına yönelik olduğu ve Nvidia'nın, x86 işlemci mimarisiyle geleneksel GPU mimarisindeki ana ögeleri bir araya getirerek farklı bir çözüm yaratma hedefinde olan Intel'in Larrabee'yi hedef aldığı ve yüksek kar marjlarının olduğu pazarda yeni jenerasyon ile iddiasını pekiştirmek istediği belirtiliyordu.

Ancak gelen bilgilere göre Fermi mimarisi ile Nvidia'nın asıl önemli hedefi, CPU ve GPU'yu tek bir çatı altında buluşturacak olan AMD'nin Fusion teknolojisi olabilir. Fermi jenerasyonu ile başlangıç adımı attığı söylenen Nvidia'nın 2011'de lanse edilmesi beklenen AMD'nin Fusion işlemcilerine karşı daha fazla CPU özelliği içermesi beklenen Fermi 2 mimarisini lanse edebileceği üzerinde duruluyor.