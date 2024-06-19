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    Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu: Dudak uçuklatacak

    Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili 2026 yılında piyasada olacak. İtalyan markanın Maranello'daki yeni fabrikasında ütetilecek otomobilin fiyat etiketi ortaya çıktı.
    Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk otomobilinin gelişine daha bir yıldan fazla bir süre var. Ancak araçla ilgili detaylar gün geçtikçe netleşmeye devam ediyor. Reuters kaynaklarına göre, 2026 yılında piyasaya sürülecek olan modelin fiyatı 500 bin euro'dan başlayacak.

    İnternete yansıyan fiyat Ferrari'nin şu anki ortalama satış fiyatından (350 bin euro) ve rakiplerinin elektrikli modellerinden önemli ölçüde daha yüksek. Pahalı olmasının arkasında, yeni bir elektrikli platformun geliştirilmesi ve yüksek parça fiyatları gibi maliyetler yatıyor.

    Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Maranello'daki yeni fabrikada üretilecek

    İtalyan otomobil markası bu modelin Tesla gibi rakiplerinden farklı olarak "sürüş keyfine" odaklanacağını ve "heyecan verici bir sürüş deneyimi" sunacağını vurguluyor. Süper otomobil Ferrari'nin kuruluş yeri olan Maranello'daki yeni fabrikada üretilecek.

    İçeriden gelen bilgilere göre tesis üç ila dört ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Fabrikada yeni elektrikli modelin yanı sıra benzinli ve hibrit otomobiller ve bunlar için parçalar da üretilecek. Tahminlere göre, yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ferrari'nin üretim hacmi yılda 14.000'den 20.000 araca yükselecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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