Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu: Dudak uçuklatacak

İnternete yansıyan fiyat Ferrari'nin şu anki ortalama satış fiyatından (350 bin euro) ve rakiplerinin elektrikli modellerinden önemli ölçüde daha yüksek. Pahalı olmasının arkasında, yeni bir elektrikli platformun geliştirilmesi ve yüksek parça fiyatları gibi maliyetler yatıyor.
Maranello'daki yeni fabrikada üretilecek
İtalyan otomobil markası bu modelin Tesla gibi rakiplerinden farklı olarak "sürüş keyfine" odaklanacağını ve "heyecan verici bir sürüş deneyimi" sunacağını vurguluyor. Süper otomobil Ferrari'nin kuruluş yeri olan Maranello'daki yeni fabrikada üretilecek.
İçeriden gelen bilgilere göre tesis üç ila dört ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Fabrikada yeni elektrikli modelin yanı sıra benzinli ve hibrit otomobiller ve bunlar için parçalar da üretilecek. Tahminlere göre, yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ferrari'nin üretim hacmi yılda 14.000'den 20.000 araca yükselecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.