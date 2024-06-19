Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu: Dudak uçuklatacak

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Tam Boyutta Gör Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk otomobilinin gelişine daha bir yıldan fazla bir süre var. Ancak araçla ilgili detaylar gün geçtikçe netleşmeye devam ediyor. Reuters kaynaklarına göre, 2026 yılında piyasaya sürülecek olan modelin fiyatı 500 bin euro'dan başlayacak.

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İnternete yansıyan fiyat Ferrari'nin şu anki ortalama satış fiyatından (350 bin euro) ve rakiplerinin elektrikli modellerinden önemli ölçüde daha yüksek. Pahalı olmasının arkasında, yeni bir elektrikli platformun geliştirilmesi ve yüksek parça fiyatları gibi maliyetler yatıyor.

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Maranello'daki yeni fabrikada üretilecek

İtalyan otomobil markası bu modelin Tesla gibi rakiplerinden farklı olarak "sürüş keyfine" odaklanacağını ve "heyecan verici bir sürüş deneyimi" sunacağını vurguluyor. Süper otomobil Ferrari'nin kuruluş yeri olan Maranello'daki yeni fabrikada üretilecek.

İçeriden gelen bilgilere göre tesis üç ila dört ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Fabrikada yeni elektrikli modelin yanı sıra benzinli ve hibrit otomobiller ve bunlar için parçalar da üretilecek. Tahminlere göre, yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ferrari'nin üretim hacmi yılda 14.000'den 20.000 araca yükselecek.

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Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu