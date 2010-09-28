Ferrari Enzo'nun yerini alacak model hibrit motor teknolojisini kullanacak

İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni nesil otomobillerinde hibrit teknolojisinden faydalanmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Formula 1 de, Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini -KERS- düzenli olarak kullanan az sayıdaki üreticiden biri olan Ferrari, yol otomobillerindeki enerji verimliliğini arttırmak adına elektrik enerjisinden faydalanacak. Maranello merkezli firma, V12 motor kullandığı efsanevi Enzo modelinin yerini alacak süper-spor yol otomobilinde HY-KERS sistemiyle daha yüksek performans değerlerine daha az yakıt tüketerek ulaşacak. Ferrari yönetim kurulu başkanı Luca di Montezemolo açıklamasında, yeni nesil "halo car" modeli için hibrit motor ve ona uygun yenilikçi aktarma organlarına yer vereceklerini ifade etti. Luca di Montezemolo açıklamasında;
"Yeni modelimiz, bir yandan yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini aşağı çekerken, öte taraftan performans konusunda sahip olduğu en yüksek teknolojiyi içerecek. Yeni model, kendinden sonra çıkacak modellerimizi de etkileyecek..." ifadelerine yer verdi. Montezemolo açıklamasının devamında, yeni model için ilk defa bu yılın başında tanıtılan Ferrari 599 HY-KERS konseptindeki HY-KERS sistemine yer verileceğini de doğruladı.
Ferrari, Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini, Formula 1'den sonra ilk defa 599 HY-KERS prototipinde kullandı.
Hazırlıkları süren otomobilin teknik verileri hakkında net bir bilgi olmasa da, Ferrari 599 HY-KERS konseptindeki 107 beygirlik elektrik motoru merakla beklenen otomobil için önemli bir gösterge olabilir. HY-KERS sisteminin araç dinamiğine ve pratik performansa ne derece katkı sağlayacağı Ferrari tarafından henüz açıklanmazken, CO2 emisyonunu %35 azaltacağı bildiriliyor.Enzo'nun yerini alması beklenen yeni modelin 458 Italia ile başlayan yaklaşımın bir parçası olması ve Enzo'dan daha küçük boyutlara sahip olması ancak daha güçlü bir motor kullanması bekleniyor. 651 beygir gücünde olan Enzo ile kıyaslandığında, 2012'de çıkacak otomobilin, hem motor teknolojilerindeki gelişmeler hem de en az 107 beygir gücündeki HY-KERS takviyesi ile daha güçlü olması bekleniyor.
Bazı eleştrimenler tarafından Ferrari'nin en iyi yol otomobili olarak gösterilen 458 Italia'daki çift kavramalı şanzımana sahip olması beklenen yenilikçi otomobilin fiyatı ise marka tutkunlarının cevabını merakla beklediği sorular arasında yer alıyor.
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örneğin benim begendiğim ve hayalimde olan elektrikli araba tesla model s
max 7 kişilik alabilen bu models 0 dan 100km/s hıza 5.6 saniyede çıkıyor. tam şarjda 500km yapabiliyor tam şarj 7 saat ve hızlı şarj aleti ile 3 saate yuzde 70 e kadar şarj edebiliyor. lityum ion piller 400 kilo civarı ömrü en az 50000 kmdir. firma 100000 e kadar garanti verebiliyor. amerikada satışı 57000 dolar. tr de alsak!!!
ayrıca tesla roadster var 2 kişilikli. onunda 0 dan 100km/s ye hızlanma sadece 3.7 saniye lamborghini bile zor tokatlar tabi son hıza erişmeden :) son hızları 200 civari diye biliyorum hangi birimiz 200 le gidiyorki özellikle model s ile aynı... tr ye gelmez hükümet izin vereceğini bile sanmıyorum kaz gibi yolunuoz zaten
Ayrı bi noktaya değinmek istiyorum:
Bazı insanlar sürekli formula 1 ve ya moto GP 'yi kötülüyor, havayı kirletiyolar diyorlar fakat "BİLMİYORLAR Kİ ŞUAN ARABALARIMIZDA GÜNLÜK KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİLERİN %90'ı BU YARIŞLARDA GELİŞTİRİLDİ"
Sizin motorlu araçlar bölümünden haberiniz yok galiba forumun en faal bölümlerinden biridir hatta. :) Yav bende yeni farkettim bölümün altında sanıyordum bu konuyuda anasayfa haberiymiş.
Kim diyor bunu kim kötülüyor alnını karışlarım ha
Aslında binek otomobillerin teknolojisi, bugünü motorsporlarına dayanmıyor. (Sanıldığı gibi değilde ortak teknoloji, çoğunluklada ayrı teknoloji gelişimi denilebilir.) Bütünüyle motorsporlarına dayananlar SS'ler gibi street legal özel spor araçlardır. Fakat F1 ve MotoGP için yarışlar dünyasının teknoloji labaratuvarı denilebilir ve bu ifadeler %100 doğru olur (eskiden Lemans misal). Motorsporlarının zirvesi denilen Formula 1 teknolojisinin çoğunu havacılık ve askeri sanayiye borçludur (Kimya, bilişim, elektronikde Dünyada gelinen nokta, mekaniğin sınırları:) denilebilir). Yine otomobil sanayiside bugününü havacılık sanayisine borçludur ki bugün ki araçlar askeri ve sivil uçakları üretebilen firmaların ürünüdür. Zaten son 20 yılda F1'den bize ulaşan en ciddi şey kulakçıklı, elektronik şanzıman sistemi denilebilir (F355 F1).
Yani otomobil üreticileri, group'lar gelişmek, birşeyler öğrenmek için F1'e gitmezler (Zaten ARGE'si yetmeyen piste çıkamaz) zaten biliyorlardır fakat bazılarının iyi SS, GT, S üretebilmesi için gereklidir ki mutlaka geçmişten bugüne yer almışlardır demek bize F1 sayesinde bu arabaları (teknolojileri) sunabiliyorlar demekten daha doğrudur. Bir döngü var yani aslında birbiriyle orantılı bilmem anlatabildim mi.
durum vahim dünyada perfonmas denilince akla gelen 4/5 isimden biri eletrikli otomabil yapıyor
Aynen Teknoloji o kadar geliştiki arkadaşın dediği gibi şarjlı araçlar üretebilir otomobil devleri hemde çok rahatlıkla. Ama buna petrol şirketleri asla izin vermez
açıkçası ufak motorlu süper spor fikri bana pek sıcak gelmiyor. italyan süper otomobili diyince benim aklıma v12 ler gelir. süper sporlarda v12 lerden vaz geçip v10-v8 leri görmek üzücü olacak.
egsoz gürültüsü istiyorsan 50 liraya mopet al, iyi kafa yaparsın.