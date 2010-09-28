Ferrari Enzo'nun yerini alacak model hibrit motor teknolojisini kullanacak

İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni nesil otomobillerinde hibrit teknolojisinden faydalanmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Formula 1 de, Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini -KERS- düzenli olarak kullanan az sayıdaki üreticiden biri olan Ferrari, yol otomobillerindeki enerji verimliliğini arttırmak adına elektrik enerjisinden faydalanacak. Maranello merkezli firma, V12 motor kullandığı efsanevi Enzo modelinin yerini alacak süper-spor yol otomobilinde HY-KERS sistemiyle daha yüksek performans değerlerine daha az yakıt tüketerek ulaşacak. Ferrari yönetim kurulu başkanı Luca di Montezemolo açıklamasında, yeni nesil "halo car" modeli için hibrit motor ve ona uygun yenilikçi aktarma organlarına yer vereceklerini ifade etti. Luca di Montezemolo açıklamasında;

"Yeni modelimiz, bir yandan yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini aşağı çekerken, öte taraftan performans konusunda sahip olduğu en yüksek teknolojiyi içerecek. Yeni model, kendinden sonra çıkacak modellerimizi de etkileyecek..." ifadelerine yer verdi. Montezemolo açıklamasının devamında, yeni model için ilk defa bu yılın başında tanıtılan Ferrari 599 HY-KERS konseptindeki HY-KERS sistemine yer verileceğini de doğruladı.

Ferrari, Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini, Formula 1'den sonra ilk defa 599 HY-KERS prototipinde kullandı.

Hazırlıkları süren otomobilin teknik verileri hakkında net bir bilgi olmasa da, Ferrari 599 HY-KERS konseptindeki 107 beygirlik elektrik motoru merakla beklenen otomobil için önemli bir gösterge olabilir. HY-KERS sisteminin araç dinamiğine ve pratik performansa ne derece katkı sağlayacağı Ferrari tarafından henüz açıklanmazken, CO2 emisyonunu %35 azaltacağı bildiriliyor.Enzo'nun yerini alması beklenen yeni modelin 458 Italia ile başlayan yaklaşımın bir parçası olması ve Enzo'dan daha küçük boyutlara sahip olması ancak daha güçlü bir motor kullanması bekleniyor. 651 beygir gücünde olan Enzo ile kıyaslandığında, 2012'de çıkacak otomobilin, hem motor teknolojilerindeki gelişmeler hem de en az 107 beygir gücündeki HY-KERS takviyesi ile daha güçlü olması bekleniyor.

Bazı eleştrimenler tarafından Ferrari'nin en iyi yol otomobili olarak gösterilen 458 Italia'daki çift kavramalı şanzımana sahip olması beklenen yenilikçi otomobilin fiyatı ise marka tutkunlarının cevabını merakla beklediği sorular arasında yer alıyor.