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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari Enzo'nun yerini alacak model hibrit motor teknolojisini kullanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
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50
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni nesil otomobillerinde hibrit teknolojisinden faydalanmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Formula 1 de, Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini -KERS- düzenli olarak kullanan az sayıdaki üreticiden biri olan Ferrari, yol otomobillerindeki enerji verimliliğini arttırmak adına elektrik enerjisinden faydalanacak. Maranello merkezli firma, V12 motor kullandığı efsanevi Enzo modelinin yerini alacak süper-spor yol otomobilinde HY-KERS sistemiyle daha yüksek performans değerlerine daha az yakıt tüketerek ulaşacak. Ferrari yönetim kurulu başkanı Luca di Montezemolo açıklamasında, yeni nesil "halo car" modeli için hibrit motor ve ona uygun yenilikçi aktarma organlarına yer vereceklerini ifade etti. Luca di Montezemolo açıklamasında;

"Yeni modelimiz, bir yandan yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini aşağı çekerken, öte taraftan performans konusunda sahip olduğu en yüksek teknolojiyi içerecek. Yeni model, kendinden sonra çıkacak modellerimizi de etkileyecek..." ifadelerine yer verdi. Montezemolo açıklamasının devamında, yeni model için ilk defa bu yılın başında tanıtılan Ferrari 599 HY-KERS konseptindeki HY-KERS sistemine yer verileceğini de doğruladı.

Ferrari, Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemini, Formula 1'den sonra ilk defa 599 HY-KERS prototipinde kullandı.

Hazırlıkları süren otomobilin teknik verileri hakkında net bir bilgi olmasa da, Ferrari 599 HY-KERS konseptindeki 107 beygirlik elektrik motoru merakla beklenen otomobil için önemli bir gösterge olabilir. HY-KERS sisteminin araç dinamiğine ve pratik performansa ne derece katkı sağlayacağı Ferrari tarafından henüz açıklanmazken, CO2 emisyonunu %35 azaltacağı bildiriliyor.Enzo'nun yerini alması beklenen yeni modelin 458 Italia ile başlayan yaklaşımın bir parçası olması ve Enzo'dan daha küçük boyutlara sahip olması ancak daha güçlü bir motor kullanması bekleniyor. 651 beygir gücünde olan Enzo ile kıyaslandığında, 2012'de çıkacak otomobilin, hem motor teknolojilerindeki gelişmeler hem de en az 107 beygir gücündeki HY-KERS takviyesi ile daha güçlü olması bekleniyor.

Bazı eleştrimenler tarafından Ferrari'nin en iyi yol otomobili olarak gösterilen 458 Italia'daki çift kavramalı şanzımana sahip olması beklenen yenilikçi otomobilin fiyatı ise marka tutkunlarının cevabını merakla beklediği sorular arasında yer alıyor.


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sotoxs 9 yıl
pil işi olmayacak gibi, en iyisi hidrojen. yıldız teknikli arkadaşlar yapmış. dünyada BOR rezervi %84 ile bizde bir depoyla 19000 (ondokubin) km, depo hep full. bedava bile olabilir. kayserili bir arkadaş halleder bu işi.
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vtecpower 9 yıl
arkadaşlar elektrikli arabaları takip ederseniz yakıtlı arabalara gore çok daha performanslı olacagını göreceksiniz. Tabi egzoz sesini kafaya takmıcaksanız. elektrikli spor arabaların motor seside guzeldir. ince vızıldama sesi vardır. Dc motor kullanılmasının sebebi dc motorların torku sabittir. motora ne kadar yuk binerse binsin tork egrisi yamulmaz sadece çektiği akım yukselir... hem 20000 devirlere rahat çıkar hem tork egrisi duşmeden.

örneğin benim begendiğim ve hayalimde olan elektrikli araba tesla model s

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


max 7 kişilik alabilen bu models 0 dan 100km/s hıza 5.6 saniyede çıkıyor. tam şarjda 500km yapabiliyor
tam şarj 7 saat ve hızlı şarj aleti ile 3 saate yuzde 70 e kadar şarj edebiliyor. lityum ion piller 400 kilo civarı
ömrü en az 50000 kmdir. firma 100000 e kadar garanti verebiliyor. amerikada satışı 57000 dolar. tr de alsak!!!

ayrıca tesla roadster var 2 kişilikli. onunda 0 dan 100km/s ye hızlanma sadece 3.7 saniye
lamborghini bile zor tokatlar tabi son hıza erişmeden :) son hızları 200 civari diye biliyorum hangi birimiz 200 le gidiyorki
özellikle model s ile aynı... tr ye gelmez hükümet izin vereceğini bile sanmıyorum kaz gibi yolunuoz zaten

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northernlights 9 yıl
Galiba ilk yeşil arabası Ferrari'nin.
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gunescan 9 yıl
Forumda otomobilden de anlayan arkadaşların çok olması güzel :)
Ayrı bi noktaya değinmek istiyorum:
Bazı insanlar sürekli formula 1 ve ya moto GP 'yi kötülüyor, havayı kirletiyolar diyorlar fakat "BİLMİYORLAR Kİ ŞUAN ARABALARIMIZDA GÜNLÜK KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİLERİN %90'ı BU YARIŞLARDA GELİŞTİRİLDİ"
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guyverland 9 yıl

gunescan

Forumda otomobilden de anlayan arkadaşların çok olması güzel :)

Ayrı bi noktaya değinmek istiyorum:

Bazı insanlar sürekli formula 1 ve ya moto GP 'yi kötülüyor, havayı kirletiyolar diyorlar fakat "BİLMİYORLAR Kİ ŞUAN ARABALARIMIZDA GÜNLÜK KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİLERİN %90'ı BU YARIŞLARDA GELİŞTİRİLDİ"


Sizin motorlu araçlar bölümünden haberiniz yok galiba forumun en faal bölümlerinden biridir hatta. :) Yav bende yeni farkettim bölümün altında sanıyordum bu konuyuda anasayfa haberiymiş.

Kim diyor bunu kim kötülüyor alnını karışlarım ha


Aslında binek otomobillerin teknolojisi, bugünü motorsporlarına dayanmıyor. (Sanıldığı gibi değilde ortak teknoloji, çoğunluklada ayrı teknoloji gelişimi denilebilir.) Bütünüyle motorsporlarına dayananlar SS'ler gibi street legal özel spor araçlardır. Fakat F1 ve MotoGP için yarışlar dünyasının teknoloji labaratuvarı denilebilir ve bu ifadeler %100 doğru olur (eskiden Lemans misal). Motorsporlarının zirvesi denilen Formula 1 teknolojisinin çoğunu havacılık ve askeri sanayiye borçludur (Kimya, bilişim, elektronikde Dünyada gelinen nokta, mekaniğin sınırları:) denilebilir). Yine otomobil sanayiside bugününü havacılık sanayisine borçludur ki bugün ki araçlar askeri ve sivil uçakları üretebilen firmaların ürünüdür. Zaten son 20 yılda F1'den bize ulaşan en ciddi şey kulakçıklı, elektronik şanzıman sistemi denilebilir (F355 F1).
Yani otomobil üreticileri, group'lar gelişmek, birşeyler öğrenmek için F1'e gitmezler (Zaten ARGE'si yetmeyen piste çıkamaz) zaten biliyorlardır fakat bazılarının iyi SS, GT, S üretebilmesi için gereklidir ki mutlaka geçmişten bugüne yer almışlardır demek bize F1 sayesinde bu arabaları (teknolojileri) sunabiliyorlar demekten daha doğrudur. Bir döngü var yani aslında birbiriyle orantılı bilmem anlatabildim mi.
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KANUNI61 9 yıl
bu şu demekdir petrol bitti bitecek Ferrari bile eletriğe gectiğine göre
durum vahim dünyada perfonmas denilince akla gelen 4/5 isimden biri eletrikli otomabil yapıyor
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Bluepower 9 yıl
isteseler aracımızı prize takarak şarj ederiz 10 saatlik şarjla 10 gün kullanırız ama istemiyorlar petrol şirketleri ne olacak?
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Necrolytè 9 yıl

Bluepower

isteseler aracımızı prize takarak şarj ederiz 10 saatlik şarjla 10 gün kullanırız ama istemiyorlar petrol şirketleri ne olacak?


Aynen
Teknoloji o kadar geliştiki arkadaşın dediği gibi şarjlı araçlar üretebilir otomobil devleri hemde çok rahatlıkla. Ama buna petrol şirketleri asla izin vermez
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Platinium 9 yıl
euro 5 ve 6 normlarını karşılayabilmek için süper spor'lar kers sistemine asılacak anlaşılan.

açıkçası ufak motorlu süper spor fikri bana pek sıcak gelmiyor. italyan süper otomobili diyince benim aklıma v12 ler gelir. süper sporlarda v12 lerden vaz geçip v10-v8 leri görmek üzücü olacak.
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Selçuk ALAGÖZ 9 yıl
Şu Batarya teknolojisini bir geliştiremediler yıllar yılı. Yukarıdaki arkadaşında söylediği gibi en büyük engel bataryalar.
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prescott2400 9 yıl
sorun elektrik motorlarında değil. sorun pillerde. eğer yüksek verimli ve az yer kaplayan piller üretilemezse elektrik motunun hiç bir anlamı kalmaz. şu an kullanılan fosil yakıtlı motorlar yaktığı yakıtın yaklaşık %20 civarını tekerlere aktarabiliyor, geri kalanı eksozdan havaya gidiyor. elektrik motorları neredeyse %90 verimle çalışıyor. %10 kayıp ise ısı ve manyetik alaniçin kullanılan reaktif güç. yani umutlar pil teknolojisine bağlı.
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Schneeflocke 9 yıl
Ailem'e gösterdim hemen alıyoruz seyyar prizle artık şarj ederiz.
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Y2kmtt 9 yıl
Bizim ömrümüz yeter mi bu arabayı dünya gözüyle görmeye...
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Coşkun 9 yıl
Bunu alıp tüp takacaksın, of ki ne of. Hem gider hem koklar.
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iso614300 9 yıl
Elektrikli motor kullanılacaksa ekzos sesi ne olacak peki..olmazsa olmaz ki..ne planlıyolar acaba..şahsen ben o ekzos sesi olmayacaksa artık,sırf yakıt bilmem ne diye almazdım valla..Ne o öyle sessiz sessiz..Kükremeyen ferrari mi olur len.
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FnL 9 yıl

iso614300

Elektrikli motor kullanılacaksa ekzos sesi ne olacak peki..olmazsa olmaz ki..ne planlıyolar acaba..şahsen ben o ekzos sesi olmayacaksa artık,sırf yakıt bilmem ne diye almazdım valla..Ne o öyle sessiz sessiz..Kükremeyen ferrari mi olur len.


egsoz gürültüsü istiyorsan 50 liraya mopet al, iyi kafa yaparsın.
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