Geely'nin PHEV sedan modeli Çin'de satışa sunuldu

Geely Galaxy L6 EM-i; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. Bu da rakibi Qin L DM-i'den yakşalık 8 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. Otomobilin dış tasarımında boydan boya uzanan ön-arka LED ışık imzası, aerodinamik jantlar, siyah tavan ve yan aynalar dikkat çekiyor.
İç mekanda ise iki kollu direksiyon simidinin arkasında yer alan küçük bir dijital gösterge ekranı ve ortada 14.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Çift katmanlı orta konsolda ise iki adet kablosuz şarj ünitesi, vites seçici ve fiziksel düğmeler, bardaklıklar ve depolama alanı karşımıza çıkıyor.
Galaxy L6 EM-i'nin üst donanım seviyesinde DC hızlı şarj desteği de sunuluyor. Bu sayede bataryanın %30'dan %80'e 20 dakikada şarj edilebildiği ifade ediliyor.
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Uçan arabalar denildi, gele gele bu mu geldi? Neyse bu modlanırsa fena drift de yapılır (yalnız dokunmatik ekrandan drift yapan da kendisine delikanlı demesin)
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem