Geely'nin PHEV sedan modeli Çin'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Geely'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) sisteme sahip sedan modeli Galaxy L6 EM-i, Çin'de 11.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Söz konusu model, BYD Qin L DM-i gibi iddialı rakiplerle boy ölçüşecek.

Geely Galaxy L6 EM-i; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. Bu da rakibi Qin L DM-i'den yakşalık 8 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. Otomobilin dış tasarımında boydan boya uzanan ön-arka LED ışık imzası, aerodinamik jantlar, siyah tavan ve yan aynalar dikkat çekiyor.

İç mekanda ise iki kollu direksiyon simidinin arkasında yer alan küçük bir dijital gösterge ekranı ve ortada 14.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Çift katmanlı orta konsolda ise iki adet kablosuz şarj ünitesi, vites seçici ve fiziksel düğmeler, bardaklıklar ve depolama alanı karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında 110 beygir güç üreten 1.5 litre atmosferik motor, 160 kW elektrik motoru ve E-DHT adı verilen otomatik şanzıman mevcut. Hibrit sedanda SVOLT imzalı 8.5 kWsa ve 19.1 kWsa kapasiteli LFP batarya seçenekleri sunuluyor. İlk seçenek Çin'deki regülasyonlara göre 60 km, ikinci seçenek ise 140 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

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Galaxy L6 EM-i'nin üst donanım seviyesinde DC hızlı şarj desteği de sunuluyor. Bu sayede bataryanın %30'dan %80'e 20 dakikada şarj edilebildiği ifade ediliyor.

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Geely'nin PHEV sedan modeli 11.300 dolar fiyatla satışa çıktı