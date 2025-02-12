Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geely'nin PHEV sedan modeli Çin'de satışa sunuldu

    11.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Geely Galaxy L6 EM-i, bataryası ve 60 litrelik yakıt deposuyla toplam 2 bin km'ye yakın sürüş menzili sunuyor.
    Geely'nin PHEV sedan modeli 11.300 dolar fiyatla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Geely'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) sisteme sahip sedan modeli Galaxy L6 EM-i, Çin'de 11.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Söz konusu model, BYD Qin L DM-i gibi iddialı rakiplerle boy ölçüşecek.

    Geely Galaxy L6 EM-i; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. Bu da rakibi Qin L DM-i'den yakşalık 8 cm daha kısa olduğu anlamına geliyor. Otomobilin dış tasarımında boydan boya uzanan ön-arka LED ışık imzası, aerodinamik jantlar, siyah tavan ve yan aynalar dikkat çekiyor.

    İç mekanda ise iki kollu direksiyon simidinin arkasında yer alan küçük bir dijital gösterge ekranı ve ortada 14.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Çift katmanlı orta konsolda ise iki adet kablosuz şarj ünitesi, vites seçici ve fiziksel düğmeler, bardaklıklar ve depolama alanı karşımıza çıkıyor.

    Geely'nin PHEV sedan modeli 11.300 dolar fiyatla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında 110 beygir güç üreten 1.5 litre atmosferik motor, 160 kW elektrik motoru ve E-DHT adı verilen otomatik şanzıman mevcut. Hibrit sedanda SVOLT imzalı 8.5 kWsa ve 19.1 kWsa kapasiteli LFP batarya seçenekleri sunuluyor. İlk seçenek Çin'deki regülasyonlara göre 60 km, ikinci seçenek ise 140 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

    Galaxy L6 EM-i'nin üst donanım seviyesinde DC hızlı şarj desteği de sunuluyor. Bu sayede bataryanın %30'dan %80'e 20 dakikada şarj edilebildiği ifade ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 saat önce

    Uçan arabalar denildi, gele gele bu mu geldi? Neyse bu modlanırsa fena drift de yapılır (yalnız dokunmatik ekrandan drift yapan da kendisine delikanlı demesin)

    Profil resmi
    Sempron 3200 8 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

    Profil resmi
    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyum uzamıyor ne yapmalıyım audi a3 klima sıcak ayarı zenci komedi filmleri muallak tutar ne demek ateist forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum