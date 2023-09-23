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    Anlık Bildirim

    Fiat Fiorino'nun 100. Yıl Özel Seri'si satışa sunuldu

    Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100.Yıl özel serisi, Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen sınırlı sayıda 1923 adet üretilecek.  
    Fiat Fiorino'nun 100. Yıl Özel Seri'si satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    2007 yılından itibaren Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino, Cumhuriyetin 100. yılına özel yeni bir seriyle piyasaya sunuldu. Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 HP versiyon ile devreye alınan özel seri 690 Bin 900 TL’lik fiyat ile satışa sunuluyor.

    Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak ve bu özel yıldönümünün hatırasını ölümsüzleştirmek üzere tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisinde, Türk Bayrağı’ndan esinlenerek yaratılan yeni tasarımsal özellikler ile birlikte aracın iç ve dış tasarımında 100. yıl logo kullanımları yer alıyor.

    Türk bayrağının renklerinden ilham alındı, 1923 adet üretilecek

    Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisi’nde; aracın önünde konumlandırılan kırmızı renkli FIAT logosu, yan ayna kapakları ve kırmızı detayları içeren 16’inç titanyum gri alaşımlı jantlar, sadece beyaz olarak sunulan gövde rengi ile bütünleşiyor.

    Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak tasarlanan 100. Yıl logosu, aracın her iki yanında yer alan çıtalar üzerinde, ön cam kenarında ve  arka kapı üzerinde yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuzluğunu vurguluyor. Siyah ve beyaz renkleriyle dikkat çeken çift renkli arka kapı, ise aracın diğerlerinden farklılaşmasını sağlıyor.

    Fiat Fiorino'nun 100. Yıl Özel Seri'si satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Fiorino’nun yeni 100. Yıl Özel Serisi’nin iç tasarımında ise, kırmızı dikişli deri direksiyon simidi, vites körüğü ve vites topuzu; kırmızı desenli koltuklar,  kırmızı koltuk dikişleri; koltuk sırtlıklarında ve orta konsoldaki 100.yıl logosu aracın özgün konseptini tamamlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

    Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen toplamda 1923 adet üretilecek olan Fiorino 100. Yıl Serisinde orta konsolunda, aracın numarasının yazılı olduğu Özel Seri Numara Rozeti de yer alıyor.

    Fiat Fiorino, kompakt boyutu, fonksiyonel yapısı, sürüş özellikleri, yüksek dayanıklılık seviyesi, ekonomik ve çevreci özellikleriyle öne çıkıyor. Fiorino, 100. Yıl Özel Serisi’nde EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörü, ısıtmalı ön sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar, 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisini standart olarak yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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