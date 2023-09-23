Fiat Fiorino'nun 100. Yıl Özel Seri'si satışa sunuldu

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak ve bu özel yıldönümünün hatırasını ölümsüzleştirmek üzere tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisinde, Türk Bayrağı’ndan esinlenerek yaratılan yeni tasarımsal özellikler ile birlikte aracın iç ve dış tasarımında 100. yıl logo kullanımları yer alıyor.
Türk bayrağının renklerinden ilham alındı, 1923 adet üretilecek
Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisi’nde; aracın önünde konumlandırılan kırmızı renkli FIAT logosu, yan ayna kapakları ve kırmızı detayları içeren 16’inç titanyum gri alaşımlı jantlar, sadece beyaz olarak sunulan gövde rengi ile bütünleşiyor.
Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak tasarlanan 100. Yıl logosu, aracın her iki yanında yer alan çıtalar üzerinde, ön cam kenarında ve arka kapı üzerinde yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuzluğunu vurguluyor. Siyah ve beyaz renkleriyle dikkat çeken çift renkli arka kapı, ise aracın diğerlerinden farklılaşmasını sağlıyor.
Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen toplamda 1923 adet üretilecek olan Fiorino 100. Yıl Serisinde orta konsolunda, aracın numarasının yazılı olduğu Özel Seri Numara Rozeti de yer alıyor.
Fiat Fiorino, kompakt boyutu, fonksiyonel yapısı, sürüş özellikleri, yüksek dayanıklılık seviyesi, ekonomik ve çevreci özellikleriyle öne çıkıyor. Fiorino, 100. Yıl Özel Serisi’nde EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörü, ısıtmalı ön sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar, 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisini standart olarak yer alıyor.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.