Fransa yeni mevzuatla Çin menşeli elektrikli araçların önünü kesecek

Fransız hükümeti, Çin'den gelen elektrikli otomobillerin Avrupa pazarında rekabet güçlerini azaltmak için mevzuat değişikliği yapmayı planlıyor. Yetkililer, batarya ile çalışan araçları satın alırken sağlanan 5 bin euro (yaklaşık 5.3 bin dolar) sübvansiyonu almak için gereken prosedürü daha da zorlaştıracak.
Üretimde kullanılan enerjinin kaynağını dikkate alan yeni sınıflandırma sistemi, Çin menşeli otomobilleri Fransız sübvansiyon programından tamamen çıkarabilir. Çünkü Çin elektrik üretiminde hala aktif olarak kömür kullanıyor ve bu da Çinli otomobilleri "daha az çevre dostu" bir seçenek haline getiriyor.
"1 milyar euro Çinlilere gideceğine Avrupa'da kalsın"
Fransız yetkililer bu girişimin amacının, devlet bütçesinden ayrılan yıllık 1 milyar euro'nun Çinlileri desteklemek yerine Avrupa'da kalmasını sağlamak olduğunu gizlemiyor. Üstelik söz konusu indirim 25.000 euro'nun altında fiyatlandırılan modeller için geçerli.
Avrupalı üreticilerin bu kategoride yer alabilecek çok az seçeneği var. Slovakya'da üretilen Citroen e-C3'ün önümüzdeki yıla kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Yeniden canlandırılan Renault R5 de öyle. Bu otomobiller ancak ilerleyen zamanlarda bu fiyat aralığına dahil olabilecekler.
Bu ayın başlarında Avrupa Komisyonu, Çin menşeli elektrikli otomobillerinin Avrupa'daki fiyatlandırmasına ilişkin bir soruşturma başlattı. Çin'den gelen elektrikli otomobillere yönelik talep Avrupa'da o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki Çinli otomobil üreticileri araçlarını taşımak için yeni gemiler aramaya başladılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.