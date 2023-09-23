Fransa yeni mevzuatla Çin menşeli elektrikli araçların önünü kesecek

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Fransız hükümeti, Çin'den gelen elektrikli otomobillerin Avrupa pazarında rekabet güçlerini azaltmak için mevzuat değişikliği yapmayı planlıyor. Yetkililer, batarya ile çalışan araçları satın alırken sağlanan 5 bin euro (yaklaşık 5.3 bin dolar) sübvansiyonu almak için gereken prosedürü daha da zorlaştıracak.

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Üretimde kullanılan enerjinin kaynağını dikkate alan yeni sınıflandırma sistemi, Çin menşeli otomobilleri Fransız sübvansiyon programından tamamen çıkarabilir. Çünkü Çin elektrik üretiminde hala aktif olarak kömür kullanıyor ve bu da Çinli otomobilleri "daha az çevre dostu" bir seçenek haline getiriyor.

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"1 milyar euro Çinlilere gideceğine Avrupa'da kalsın"

Fransız yetkililer bu girişimin amacının, devlet bütçesinden ayrılan yıllık 1 milyar euro'nun Çinlileri desteklemek yerine Avrupa'da kalmasını sağlamak olduğunu gizlemiyor. Üstelik söz konusu indirim 25.000 euro'nun altında fiyatlandırılan modeller için geçerli.

Avrupalı üreticilerin bu kategoride yer alabilecek çok az seçeneği var. Slovakya'da üretilen Citroen e-C3'ün önümüzdeki yıla kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Yeniden canlandırılan Renault R5 de öyle. Bu otomobiller ancak ilerleyen zamanlarda bu fiyat aralığına dahil olabilecekler.

Bu ayın başlarında Avrupa Komisyonu, Çin menşeli elektrikli otomobillerinin Avrupa'daki fiyatlandırmasına ilişkin bir soruşturma başlattı. Çin'den gelen elektrikli otomobillere yönelik talep Avrupa'da o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki Çinli otomobil üreticileri araçlarını taşımak için yeni gemiler aramaya başladılar.

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Fransa yeni mevzuatla Çinli elektrikli araçların önünü kesecek