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    Anlık Bildirim

    Fransa yeni mevzuatla Çin menşeli elektrikli araçların önünü kesecek

    Fransa da Çinli elektrikli araçların rekabet gücünden rahatsız oldu. Yetkililer bu otomobilleri daha az rekabetçi hale getirmek için yeni bir mevzuat hazırlıyor. İşte planın detayları.

    Fransa yeni mevzuatla Çinli elektrikli araçların önünü kesecek Tam Boyutta Gör

    Fransız hükümeti, Çin'den gelen elektrikli otomobillerin Avrupa pazarında rekabet güçlerini azaltmak için mevzuat değişikliği yapmayı planlıyor. Yetkililer, batarya ile çalışan araçları satın alırken sağlanan 5 bin euro (yaklaşık 5.3 bin dolar) sübvansiyonu almak için gereken prosedürü daha da zorlaştıracak.

    Üretimde kullanılan enerjinin kaynağını dikkate alan yeni sınıflandırma sistemi, Çin menşeli otomobilleri Fransız sübvansiyon programından tamamen çıkarabilir. Çünkü Çin elektrik üretiminde hala aktif olarak kömür kullanıyor ve bu da Çinli otomobilleri "daha az çevre dostu" bir seçenek haline getiriyor.

    Fransa yeni mevzuatla Çinli elektrikli araçların önünü kesecek Tam Boyutta Gör

    "1 milyar euro Çinlilere gideceğine Avrupa'da kalsın"

    Fransız yetkililer bu girişimin amacının, devlet bütçesinden ayrılan yıllık 1 milyar euro'nun Çinlileri desteklemek yerine Avrupa'da kalmasını sağlamak olduğunu gizlemiyor. Üstelik söz konusu indirim 25.000 euro'nun altında fiyatlandırılan modeller için geçerli.

    Avrupalı üreticilerin bu kategoride yer alabilecek çok az seçeneği var. Slovakya'da üretilen Citroen e-C3'ün önümüzdeki yıla kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Yeniden canlandırılan Renault R5 de öyle. Bu otomobiller ancak ilerleyen zamanlarda bu fiyat aralığına dahil olabilecekler.

    Bu ayın başlarında Avrupa Komisyonu, Çin menşeli elektrikli otomobillerinin Avrupa'daki fiyatlandırmasına ilişkin bir soruşturma başlattı. Çin'den gelen elektrikli otomobillere yönelik talep Avrupa'da o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki Çinli otomobil üreticileri araçlarını taşımak için yeni gemiler aramaya başladılar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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