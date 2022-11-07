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    FIFA 23 için FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu geliyor! İşte tarih

    FIFA 23 oyuncuları FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu ile yeni bir oyun seçeneğine kavuşacak. Steam tarafından yapılan ilgili duyuruda milyonlarca kişinin beklediği bilgiler paylaşıldı.
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    FIFA 23 Tam Boyutta Gör
    30 Eylül 2022 tarihinde PC'nin yanı sıra PlayStation ve Xbox konsolları için de piyasaya sürülen FIFA 23 için tasarlanan FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu çok yakında futbolseverler ile buluşturulacak.

     

    FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu ne sunacak?

    Tam adı FIFA World Cup™: Live olan bu oyun modu 21 Kasım 2022 tarihinde aktifleştirilecek. Bu turnuvada 32 adet takım, özgün fikstürler ve özgün kadrolar yer alacak.

    Bu modun çevrim içi olmayan versiyonunda istediğiniz ülkeleri turnuvaya dahil edebileceksiniz. Ayrıyeten turnuvaya dair çeşitli ayarlar da yapabileceksiniz.

    FIFA 2022 Dünya Kupası Tam Boyutta Gör
    Çevrim içi modda da 32 ülkenin takımı yer alacak. FIFA 23 Ultimate Team isimli oyun seçeneğinde bulunan içerikler FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası ile bağlantılı olabilecek.

    Bu turnuva modu grup ve eleme usulü maçların oynanacağı bir yapıya ev sahipliği yapacak. Oyuncular "Featured Quickplay" veya "Online Quickplay" özelliğinden yararlanabilecek.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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