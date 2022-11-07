FIFA 23 için FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu geliyor! İşte tarih

Tam Boyutta Gör 30 Eylül 2022 tarihinde PC'nin yanı sıra PlayStation ve Xbox konsolları için de piyasaya sürülen FIFA 23 için tasarlanan FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu çok yakında futbolseverler ile buluşturulacak.

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FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu ne sunacak?

Tam adı FIFA World Cup™: Live olan bu oyun modu 21 Kasım 2022 tarihinde aktifleştirilecek. Bu turnuvada 32 adet takım, özgün fikstürler ve özgün kadrolar yer alacak.

Bu modun çevrim içi olmayan versiyonunda istediğiniz ülkeleri turnuvaya dahil edebileceksiniz. Ayrıyeten turnuvaya dair çeşitli ayarlar da yapabileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Çevrim içi modda da 32 ülkenin takımı yer alacak. FIFA 23 Ultimate Team isimli oyun seçeneğinde bulunan içerikler FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası ile bağlantılı olabilecek.

Bu turnuva modu grup ve eleme usulü maçların oynanacağı bir yapıya ev sahipliği yapacak. Oyuncular "Featured Quickplay" veya "Online Quickplay" özelliğinden yararlanabilecek.

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FIFA 23 için FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu geliyor