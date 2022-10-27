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    Anlık Bildirim

    FIFA 23 ilk kez indirime girdi!

    FIFA 23, çıkışının tam bir ay sonrasında indirime girdi. Fifa 23'ü PlayStation'da yüzde 25 indirimle, PC'de ise yüzde 28'e varan indirimle satın alabilirsiniz. FIFA 23 indirimli fiyatları haberimizde.
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    Fifa 23 indirime girdi: Fifa 23 indirimli fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    EA Sports’un Eylül sonunda piyasaya sürdüğü FIFA 23, ilk kez indirime girdi. Fifa 23'ü PlayStation'da yüzde 25 indirimle, PC'de ise yaklaşık yüzde 30 indirimle satın alabilirsiniz.

    Fifa 23, PC'de indirime girdi

    Oyunun PC versiyonuna 1 Kasım'a kadar geçerli indirim yapıldı. FIFA 23 Ultimate Edition versiyonu yüzde 25 indirimle 899 TL’den 675 TL’ye indi. EA Play veya Xbox Game Pass üyeliğiniz varsa yüzde 10 ek indirimle fiyat 607,49 TL’ye iniyor. İndirim sadece EA uygulamasında geçerli, Steam ve Epic Store'da indirim yok.

    Fifa 23 indirime girdi: Fifa 23 indirimli fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Fifa 22 ve EA Play sahipleri için Fifa 23'ün fiyatı 504 TL'ye indi

    EA uygulamasına bugün itibarıyla Loyalty Edition adında yeni bir seçenek eklendi. Daha önce FIFA 22’yi satın almış oyuncular bu seçeneğe erişebiliyor. FIFA 23 Loyalty Edition, Standart sürüme göre yüzde 20 indirimle 559,99 TL’ye satılıyor. Eğer EA Play veya Game Pass aboneliğiniz varsa yüzde 10 ek indirimle 503,99 TL’ye iniyor. Bu da 699,99 TL'lik fiyata göre yüzde 28 indirimle 503,99 TL'ye Fifa 23 sahibi olabileceğiniz anlamına geliyor. İndirimin sadece EA uygulamasında geçerli olduğunu belirtelim.

    Fifa 23 indirime girdi: Fifa 23 indirimli fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Fifa 23, PlayStation'da indirime girdi

    PlayStation Store'daki Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında FIFA 23 Ultimate Edition versiyonu yüzde 25 indirimle 1.000 TL’den 750 TL’ye indi. Standart versiyonda indirim yapılmadı. İndirim 3 Kasım 2022'ye kadar devam edecek.

    Fifa 23 daha fazla indirime girer mi?

    Fifa 23 için bir sonraki indirim kampanyası, Black Friday döneminde (Kasım ayının son haftası) yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Black Friday döneminde yüzde 40 oranında indirim yapılmasını bekliyoruz.

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