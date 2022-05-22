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    Amazon Fire tabletleri sonunda Android 11 ile gelecek

    Android’in en popüler alternatiflerinden olan Fire OS, Android 9 üzerine kuruluydu. Ancak Amazon, sonunda Fire OS’u yükseltiyor. Gelecek ay gelecek olan Fire 7, Android 11 ile gelecek.
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    Fire OS sonunda Android 11'e güncelleniyor
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    Amazon, Fire tabletlerinde her ne kadar Android’i temel alsa da kendi ihtiyaçları için oldukça özelleştirmeler yapıyor. Uzun yıllardır Android 9’u temel alan Fire OS, sonunda güncellenecek. Fire OS 8, Android 11’i temel alacak ve birçok yenilik getirecek.

    Sonunda karanlık mod geliyor

    Gelecek ay satışa çıkacak olan Fire 7, Android 11 tabanlı Fire OS 8 ile gelecek ilk cihaz olacak. Fire OS 8; Direct Share, HEIF format desteği ve karanlık mod dahil birçok yenilik ile gelecek. Ayrıca Android 11’deki uygulamalara tek seferlik erişim izni verme gibi bazı gizlilik özellikleri de Fire OS 8’de bulunacak. Amazon, Fire OS 8’in File Based Encryption (Dosya Tabanlı Şifremele) gibi her Android 11 özelliğini desteklemeyeceğini duyurdu ancak yine de Android 9’dan sonra kullanıcılar için iyi bir değişim olacaktır.

    Fire OS 8, Fire 7 tabletinden başlamak üzere yeni Fire tabletlerine güç verecek ancak Amazon, hangi cihazların Fire OS 8’e güncelleneceği hakkında bir bilgi paylaşmadı.

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    AirSupport 6 saat önce

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    TheEndBeqins 7 saat önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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