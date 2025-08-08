Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite özellikleri ve fiyatları sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Galaxy Tab S11 serisiyle ilgili bugüne kadarki en kapsamlı sızıntı paylaşıldı. Dealabs kaynaklı bilgilere göre, Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve Tab S10 Lite modellerinin teknik özellikleri ve Avrupa fiyatlandırması belli oldu. İşte Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite...

Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra modelleri AMOLED ekranla geliyor. S11, 11 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir panele yer verirken, S11 Ultra'da 14,6 inçlik, 2960 x 1848 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük bir ekran bulunuyor. S10 Lite ise LCD panel tercih eden tek model olacak ve 10,9 inçlik 2112 x 1320 piksel çözünürlük sunacak.

Tam Boyutta Gör Tüm modeller kutudan S Pen kalemle çıkacak ve hem Wi-Fi hem de 5G bağlantılı varyantlara sahip olacak. İşlemci tarafında ise S11 serisi MediaTek Dimensity 9400 yonga setine geçiş yapıyor. Giriş segmentte konumlanan Tab S10 Lite ise Exynos 1380 ile gelecek. Bellek yapılandırması açısından Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra'da 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB ile 1 TB'a kadar depolama seçeneklerine yer veriliyor.

S10 Lite tarafında ise 6 GB veya 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama alternatifleri yer alacak. Kamera tarafında Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra'da 13 MP arka ve 12 MP ön kamera yer alırken, Tab S10 Lite modelinde 8 MP arka ve 5 MP ön kamera bulunacak. Pil kapasitesi S11 için 8.400 mAh, S11 Ultra için 11.600 mAh olarak belirtiliyor. Her iki modelde 45W hızlı şarj desteği mevcut. S10 Lite ise 8.000 mAh pil kapasitesine ve 25W şarj hızına sahip olacak.

Özellikler Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S10 Lite Ekran 11” AMOLED, 2560 × 1600px 14.6” AMOLED, 2960 × 1848px 10.9”LCD, 2112 × 1320px RAM/ Depolama 12/128GB, 12/256GB, 12/512 GB 12/256GB, 12/512GB, 16/1 TB 6/128GB, 8/256GB İşlemci Dimensity 9400 Dimensity 9400 Exynos 1380 Arka Kamera 13 MP 13 MP 8 MP Ön Kamera 12 MP 12 MP 5 MP Pil Kapasitesi 8,400 mAh 11,600 mAh 8,000 mAh Ses Dörtlü Hoparlör Dörtlü Hoparlör Çift Hoparlör Bağlantı WiFi 6E, Bluetooth 5.4, 5G WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G Hızlı Şarj 45W 45W 25W S-Pen Var Var Var Boyutlar 253.8 × 165.3 × 5.5 mm 326.7 × 208.3 × 5.5 mm 254.3 × 165.8 × 6.6 mm Ağırlık 482gr 692gr 524gr Renkler Gri, Gümüş Gri, Gümüş Gri, Gümüş, Kırmızı

Avrupa fiyatları da belli oldu

Avrupa fiyatlandırması da sızıntıyla netlik kazandı. Galaxy Tab S11 modeli Wi-Fi sürümünde 899 Euro'dan başlarken, 5G destekli sürüm 1.049 Euro'dan başlıyor. En üst model olan Galaxy Tab S11 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.339 Euro olarak listelenmiş. 1 TB depolamalı sürüm ise 1.759 Euro olacak. Daha uygun fiyatlı konumlanan Galaxy Tab S10 Lite ise 399 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Yeni Galaxy Tab S11 serisinin, 2025'in üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi için öne çıkan iddia ise 4 Eylül.

