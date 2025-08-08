Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite özellikleri ve fiyatları sızdırıldı

Galaxy Tab S11, S11 Ultra ve S10 Lite özellikleri
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra modelleri AMOLED ekranla geliyor. S11, 11 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir panele yer verirken, S11 Ultra'da 14,6 inçlik, 2960 x 1848 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük bir ekran bulunuyor. S10 Lite ise LCD panel tercih eden tek model olacak ve 10,9 inçlik 2112 x 1320 piksel çözünürlük sunacak.
S10 Lite tarafında ise 6 GB veya 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama alternatifleri yer alacak. Kamera tarafında Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra'da 13 MP arka ve 12 MP ön kamera yer alırken, Tab S10 Lite modelinde 8 MP arka ve 5 MP ön kamera bulunacak. Pil kapasitesi S11 için 8.400 mAh, S11 Ultra için 11.600 mAh olarak belirtiliyor. Her iki modelde 45W hızlı şarj desteği mevcut. S10 Lite ise 8.000 mAh pil kapasitesine ve 25W şarj hızına sahip olacak.
|Özellikler
|Galaxy Tab S11
|Galaxy Tab S11 Ultra
|Galaxy Tab S10 Lite
|Ekran
|11” AMOLED, 2560 × 1600px
|14.6” AMOLED, 2960 × 1848px
|10.9”LCD, 2112 × 1320px
|RAM/ Depolama
|12/128GB, 12/256GB, 12/512 GB
|12/256GB, 12/512GB, 16/1 TB
|6/128GB, 8/256GB
|İşlemci
|Dimensity 9400
|Dimensity 9400
|Exynos 1380
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|8 MP
|Ön Kamera
|12 MP
|12 MP
|5 MP
|Pil Kapasitesi
|8,400 mAh
|11,600 mAh
|8,000 mAh
|Ses
|Dörtlü Hoparlör
|Dörtlü Hoparlör
|Çift Hoparlör
|Bağlantı
|WiFi 6E, Bluetooth 5.4, 5G
|WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G
|Hızlı Şarj
|45W
|45W
|25W
|S-Pen
|Var
|Var
|Var
|Boyutlar
|253.8 × 165.3 × 5.5 mm
|326.7 × 208.3 × 5.5 mm
|254.3 × 165.8 × 6.6 mm
|Ağırlık
|482gr
|692gr
|524gr
|Renkler
|Gri, Gümüş
|Gri, Gümüş
|Gri, Gümüş, Kırmızı
Avrupa fiyatları da belli oldu
Avrupa fiyatlandırması da sızıntıyla netlik kazandı. Galaxy Tab S11 modeli Wi-Fi sürümünde 899 Euro'dan başlarken, 5G destekli sürüm 1.049 Euro'dan başlıyor. En üst model olan Galaxy Tab S11 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.339 Euro olarak listelenmiş. 1 TB depolamalı sürüm ise 1.759 Euro olacak. Daha uygun fiyatlı konumlanan Galaxy Tab S10 Lite ise 399 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Yeni Galaxy Tab S11 serisinin, 2025'in üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi için öne çıkan iddia ise 4 Eylül.