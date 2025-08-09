Samsung Galaxy Tab A11, gerçek görüntüsüyle ortaya çıktı

Samsung’un yeni tablet serisi Eylül ayında tanıtılacak
Geçtiğimiz ay gelen raporlar, Samsung’un Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra modellerine ek olarak dördüncü bir model olan Galaxy Tab A11’i geliştirdiğini ortaya koymuştu. O dönemde cihazın pil kapasitesine dair de ipuçları gelmişti. Şimdi ise bu bilgiler, ilk gerçek görüntü ile desteklenmiş oldu.
Sızan fotoğrafa bakıldığında Galaxy Tab A11’in ön yüzünde portre moduna yerleştirilmiş bir selfie kamerası dikkat çekiyor. Safety Korea’nın yayımladığı listede teknik özellikler paylaşılmamış olsa da, önceki raporlar cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağını işaret ediyor.
Gelen bilgilere göre Samsung, yalnızca bu modelle yetinmeyecek ve Galaxy Tab A11+ adını taşıyan bir versiyonu da piyasaya sürebilir. Ancak bu daha gelişmiş modelin varlığı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Son olarak raporlar, Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Tab A11 serisini Eylül 2025’te Hindistan’da tanıtmayı planladığını da bildirmekte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
