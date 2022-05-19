Amazon Fire 7, USB-C girişi ile güncellendi

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USB-C’nin evrenselliği her geçen gün daha da artıyor. Hükümetlerin bile yasalar ile standartlaştırmayı düşündüğü bu teknoloji, günden güne daha çok cihaza yayılıyor. Geçtiğimiz yıl, Kindle Paperwhite okuyucusunu USB-C ile güncelleyen Amazon, şimdi bir cihazını daha güncelledi.

Yeni Fire 7 daha yüksek performans ve USB-C ile geliyor

Amazon’un Fire tablet ailesinin giriş seviye modeli Fire 7, 2019 yılından sonra ilk kez güncellendi. Güncellemenin en dikkat çeken yanı ise microUSB girişinin USB-C ile değiştirilmesi oldu. Fire 7, Amazon’un ilk USB-C destekleyen tableti olmasa da artık bu portun kullanılması çok iyi bir haber.

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Ayrıca Amazon, yeni 4 çekirdekli işlemci ile cihazın %30 daha yüksek performans vereceğini de belirtti. Cihaz, önceki nesildeki 1GB RAM’i ise 2GB’a çıkartmış ancak 7 inçlik ekran hala 1024x600 çözünürlüğünde. Cihazın kameraları ise 2MP 720p çözünürlüklü sensörler ile güncellenmiş. 16 ve 32GB seçenekleri sunan Fire 7, reklamlar ile beraber 59.99 dolardan başlayarak ön siparişe açılmış durumda. USB-C’nin gittikçe standart olduğu bu günlerde, başka port kullanan firmalar eleştiri almaya devam edecek gibi gözüküyor.

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Amazon Fire 7 3 yıl sonra güncellendi