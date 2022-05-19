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    Amazon Fire 7, USB-C girişi ile güncellendi

    USB-C’nin gittikçe evrensel olduğu bu günlerde Amazon, bir cihazını daha bu standart ile güncelledi. Fire tablet ailesinin giriş seviyesi Fire 7, 3 yılın ardından güncellendi.
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    Amazon Fire 7 3 yıl sonra güncellendi
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    USB-C’nin evrenselliği her geçen gün daha da artıyor. Hükümetlerin bile yasalar ile standartlaştırmayı düşündüğü bu teknoloji, günden güne daha çok cihaza yayılıyor. Geçtiğimiz yıl, Kindle Paperwhite okuyucusunu USB-C ile güncelleyen Amazon, şimdi bir cihazını daha güncelledi.

    Yeni Fire 7 daha yüksek performans ve USB-C ile geliyor

    Amazon’un Fire tablet ailesinin giriş seviye modeli Fire 7, 2019 yılından sonra ilk kez güncellendi. Güncellemenin en dikkat çeken yanı ise microUSB girişinin USB-C ile değiştirilmesi oldu. Fire 7, Amazon’un ilk USB-C destekleyen tableti olmasa da artık bu portun kullanılması çok iyi bir haber.

    Ayrıca Amazon, yeni 4 çekirdekli işlemci ile cihazın %30 daha yüksek performans vereceğini de belirtti. Cihaz, önceki nesildeki 1GB RAM’i ise 2GB’a çıkartmış ancak 7 inçlik ekran hala 1024x600 çözünürlüğünde. Cihazın kameraları ise 2MP 720p çözünürlüklü sensörler ile güncellenmiş. 16 ve 32GB seçenekleri sunan Fire 7, reklamlar ile beraber 59.99 dolardan başlayarak ön siparişe açılmış durumda. USB-C’nin gittikçe standart olduğu bu günlerde, başka port kullanan firmalar eleştiri almaya devam edecek gibi gözüküyor.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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