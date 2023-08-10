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    Fireblocks, kripto cüzdanlarındaki güvenlik açığına dikkat çekti

    Dijital altyapı şirketi Fireblocks, BitForge adında bir güvenlik açığı sebebiyle birçok kripto cüzdan sağlayıcısının riskli durumda olduğunu açıkladı.          
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    Fireblocks, kripto cüzdanlarındaki güvenlik açığına dikkat çekti Tam Boyutta Gör
    Fireblocks, yaygın olarak kullanılan 15 kripto cüzdan sağlayıcısının bu açığa maruz kaldığını ve kullanıcılarının tehlikede olduğunu belirtti. Şirkete göre milyonlarca kullanıcının fonları boşaltılabilir. Fireblocks, içlerinde Binance ve Coinbase’in de olduğu kripto cüzdan sağlayıcılarının BitForge açığına maruz kaldığını belirtti.

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan şirket, şunları söyledi;

    “Düzeltilmediği takdirde, bu açıklar saldırganların ve içerideki kötü niyetli kişilerin milyonlarca perakende ve kurumsal müşterinin cüzdanlarındaki paraları saniyeler içinde, kullanıcının veya satıcının bilgisi olmadan çekmesine olanak sağlayacaktır.”

    Fireblocks’un endüstri standardı olan 90 günlük açıklama süresini takiben, üç firma bu güvenlik açığıyla ilgili sorunlarını çözdü. Bu şirketler arasında Binance ve Coinbase bulunuyor.

    Coinbase’in baş bilgi güvenliği sorumlusu Jeff Lunglhofer, Fireblocks’a güvenlik sorununu tespit ettiği ve sorumlu bir şekilde uyardığı için teşekkür etti. Lunglhofer, Coinbase müşteri fonlarının ve müşterilerin hiçbir zaman tehlikede olmadığını aktardı.

    Fireblocks baş teknoloji sorumlusu ve kurucu ortağı Pavel Berengoltz ise konuya ilişkin şu cümleleri kurdu;

    “MPC’nin dijital varlık endüstrisinde artık her yerde olduğunu görmek bizi cesaretlendirse de, bulgularımızdan tüm MPC geliştiricilerinin ve ekiplerinin eşit yaratılmadığı açıktır. Web3 teknolojisinden yararlanan şirketler, güvenlik açıklarının önüne geçmek ve bunları azaltmak için bilgi birikimi ve kaynaklara sahip güvenlik uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmalıdır.”

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