Tam Boyutta Gör ABD'nin Miami şehrinde açılan toplu davada, 18 girişim sermayesi şirketinin çeşitli manipülasyon ve aldatmacalar ile FTX’e kazanç sağladığı ifade ediliyor. Bu şirketler arasında, Singapur devlet destekli Temasek ve Sequoia Capital de yer alıyor. Temasek, Sequoia Capital, Sino Global, Softbank ve birçok girişim sermayesi şirketine FTX odaklı toplu dava açıldı. Davanın vurgusu, manipülasyon ve aldatmaca oldu.

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Toplu davada geçen ifadelere göre, girişim sermayesi (VC) şirketlerinin FTX hakkında yanıltıcı beyanlarda bulundu. Müşterilerinin varlıklarını FTX girişimlerine yönelten bu şirketler, ayrıca FTX hakkında yürüttükleri aldatıcı söylemler ile para akışını devam ettirdi.

Davada, VC şirketlerinin FTX dolandırıcılığına katkı sağladığı belirtilirken, Temasek ile FTX’in ilişkisine ise ayrı bir parantez açıldı. Singapur merkezli ve devlet destekli VC olan Temasek, FTX üzerinde incelemelerde bulunduklarını ve herhangi bir yatırım tehlikesi göremediklerini açıklamıştı.

Davada yer alan belgelere göre, FTX’in güvenliği konusunda yatırım şirketlerinin yönlendirmesi güvenilir olduğu yönündeydi. Bilindiği üzere Temasek, 275 milyon dolarlık bir yatırımını FTX’te sıfırlamış ve ardından hukuksal süreçlere girişmişti.

Girişim sermayesi şirketleri, müşterilerine ait varlıkları yöneterek çeşitli yatırımlarda bulunuyor ve böylelikle kazanç ihtimallerini değerlendiriyor. Ancak davada adı geçen şirketler, iddialara göre tamamen FTX’in dolandırıcılığına fayda sundu.

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FTX ile bağlantılı şirketlere toplu dava açıldı