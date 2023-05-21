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    Ledger Eski CEO’su: “Hükümetler kripto cüzdanlara erişebilir”

    Kripto paralar için soğuk cüzdan üreten Ledger'ın eski CEO'su, hükümetlerin kripto cüzdanlara erişebileceğini söyledi.                                           
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    Ledger Eski CEO’su: “Hükümetler kripto cüzdanlara erişebilir” Tam Boyutta Gör
    Kripto paralar için soğuk cüzdan üreten Ledger, Ledger Recover hizmetini piyasaya sürdü. Hizmetin piyasaya sürülmesinin hemen ardından sosyal medya üzerinden tepki almaya başladı. Konu ile ilgili detay vermek gerekirse Ledger Recover, bu ifadeleri üç farklı tarafça saklayacak. Bu durum, gizlilik endişelerini ortaya çıkardı. Bu durumların ardından Ledger’ın eski CEO’su açıklamalarda bulundu.

    ​​​​​​Ledger‘ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Éric Larchevêque, Reddit üzerinden gelen kullanıcı eleştirilerine yanıt veriyor. Ancak eski CEO, yaptığı açıklamalar ile eleştirileri körüklemeye devam ediyor.

    Ledger donanım cüzdanı kullanıcılarının gizli kurtarma ifadelerini yedeklemelerine olanak tanıyan bir hizmet olan Ledger Recover’ın piyasaya sürülmesi, kripto para topluluğundan büyük bir direnişle karşılaştı. Ledger‘ın kurucu ortağı ve eski CEO’su hükümetlerin kullanıcı varlıklarına mahkeme celbiyle el koyabileceğini söyledi. Konu ile ilgili olarak Twitter ve Reddit üzerinde açıklamalar yapılıyor.

    Süreçlerin ardından Ledger’ın eski CEO’su açıklamalarda bulundu:

    “Görevim sırasında bir CEO olarak benim hatam, muhtemelen güvenlik modelini açıklamak konusunda yeterince acımasız olmamaktı, ancak bir noktada insanlar hiç umursamadığı için vazgeçiyorsunuz. Şimdiki gibi tekrar umursayana kadar”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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