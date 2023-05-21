Ledger Eski CEO’su: “Hükümetler kripto cüzdanlara erişebilir”

Ledger‘ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Éric Larchevêque, Reddit üzerinden gelen kullanıcı eleştirilerine yanıt veriyor. Ancak eski CEO, yaptığı açıklamalar ile eleştirileri körüklemeye devam ediyor.
Ledger donanım cüzdanı kullanıcılarının gizli kurtarma ifadelerini yedeklemelerine olanak tanıyan bir hizmet olan Ledger Recover’ın piyasaya sürülmesi, kripto para topluluğundan büyük bir direnişle karşılaştı. Ledger‘ın kurucu ortağı ve eski CEO’su hükümetlerin kullanıcı varlıklarına mahkeme celbiyle el koyabileceğini söyledi. Konu ile ilgili olarak Twitter ve Reddit üzerinde açıklamalar yapılıyor.
Süreçlerin ardından Ledger’ın eski CEO’su açıklamalarda bulundu:
“Görevim sırasında bir CEO olarak benim hatam, muhtemelen güvenlik modelini açıklamak konusunda yeterince acımasız olmamaktı, ancak bir noktada insanlar hiç umursamadığı için vazgeçiyorsunuz. Şimdiki gibi tekrar umursayana kadar”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.