Fitbit, EKG sensöründeki sorun nedeniyle tüm Sense akıllı saatleri geri çağırıyor

Tam Boyutta Gör

Fitbit bu yılın başlarında amiral gemisi Sense akıllı saatini tanıtarak onu Apple Watch ile rekabet eden birinci sınıf bir cihaz olarak konumlandırmıştı. Ancak işler hiç de istenildiği gibi ilerlemedi.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor"

İlginizi Çekebilir

Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor

Google tarafından satın alınması beklenen Fitbit, Sense akıllı saat modelinde EKG sensörüyle ilgili bazı problemler tespit ettiğini ve basit bir yazılım güncellemesiyle sorunun çözülemeyecek gibi göründüğünü duyurdu. Bu nedenle de Fitbit, tüketicilere satılan tüm Sense akıllı saatleri geri çağırma kararı aldı. Müşterilere gönderilen e-postalarda firma, hatalı Sense akıllı saatlerin yenileriyle değiştireceğini belirtiyor. Ancak şirket arızanın niteliği ve cihazın arızalı olduğundan nasıl emin olunacağı hakkında hiçbir ayrıntı da vermiyor.

Kullanıcılara e-posta gönderildi

Fitbit'in kullanıcılara yolladığı e-postanın içeriği ise şu şekilde: "Cihazınızda performansını etkileyebilecek bir donanım sorunu belirledik. Lütfen saati bize iade edin. Nihai Fitbit deneyimi için size ücretsiz bir yedek sağlıyoruz. Şarj kablosu ve bileklik gibi tüm orijinal aksesuarları saklayın. Yeni bir cihaz alacaksınız."

Değiştirmenin posta yoluyla yapılması öneriliyor. Bazı müşteriler e-postayı bir aldatmaca olarak algılarken Fitbit, Sense'i satın alan kullanıcılara ulaştığını ve yeni bir cihaz almak için akıllı saati nasıl göndereceklerine dair talimatlar verdiğini onayladı. Şirket, müşterilerin e-posta yoluyla iletişim kurmasında ısrar ediyor.

https://news.softpedia.com/news/fitbit-recalls-the-sense-smartwatch-due-to-ecg-sensor-issue-531699.shtml

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.