Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor

    Lider çip üreticilerinden Qualcomm'un geçtiğimiz gün tanıttığı Snapdragon 888 yonga seti, video platformları tarafından kullanılan AV1 video sıkıştırma formatını desteklemiyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,2b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm kısa süre önce yeni Snapdragon 888 yonga setini tanıttı. Ancak çip ne yazık ki, Google, Netflix ve diğer teknoloji devleri tarafından geliştirilen en son AV1 video sıkıştırma formatı için destek sunmuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir"

    Qualcomm'un ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Judd Heape, şirketin yeni ürünü pazara sunma ihtiyacı ve maliyet hususları nedeniyle AV1 teknolojisinin yeni yongaya dahil edemediğini söyledi. Heape, Qualcomm çiplerinin AV1'i destekleyeceğini belirtti, ancak bunun tam olarak ne zaman olacağı konusunda bir bilgi vermedi. Snapdragon 888'de AV1 kodekinin eksikliğinin, yeni teknolojinin yayılmasında gözle görülür bir sınırlayıcı faktör olacağı da bir gerçek.

    Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devleri kullanıyor

    AV1 video sıkıştırma formatından yoksun olan Qualcomm'un amiral gemisi çipi, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Oppo ve Xiaomi'nin milyonlarca akıllı telefonuna güç sağlayacak. İlginç bir şekilde, Tayvanlı MediaTek, Dimensity 1000 yongasına AV1 için donanım desteği ekledi ve en son Apple yongalarında da AV1 desteği mevcut. AV1, özellikle yüksek çözünürlükte veri sıkıştırmanın verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir teknoloji.

    YouTube, Facebook ve Netflix gibi teknoloji devleri de çevrimiçi videolarında AV1 teknolojisinden faydalanıyorlar. AV1, kurucu olarak Microsoft, Amazon, Mozilla, Intel, ARM, AMD, NVIDIA ve Cisco'yu da içeren bir ittifak tarafından desteklenmekte ve HEVC kodekinin aksine AV1'in avantajı ise lisans ücreti ödemeye gerek olmaması.



    https://www.cnet.com/news/qualcomm-new-snapdragon-phone-chip-wont-support-av1-video-streaming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Allons-y 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sorun yok software decoding ile gene oynatır. Verimlilik düşer sadece (daha yüksek pil kullanımı ve ısınma)
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple a14 bionic işlemcisinde var burada olmaması yazık olmuş.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir daha ki seri de desteklerler onu da allaya pullaya anlatırlar.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    judger90 (arda haslı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mediatek İşlemcide bile olan özellik nasıl olmaz anlamak imkansız kesinlikle tercih etmem SD888 i
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    SD888 benim için bitmiştir, önümüzdeki ürünlere bakacağız.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SeniorGrandMaster 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Kesinlikle Katılıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazılımsal olarak çözülür. Nema problema.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    maliyet hususları nedeniyle AV1 teknolojisinin yeni yongaya dahil edemediğini söyledi.


    İyi de AV1 kodeği ücretsizse neyin maliyeti oluyor bu?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Video çözücüsüne eklemesi gereken birkaç yeni blok vardı muhtemelen. Fikrimce tam çözümü yapmasa bile güncellemelerle çözüm sürecinin büyük kısmını video kodeğinde yapacak bir güncelleme verirler. Ne de olsa bu işlemcinin bulunduğu cihazlarda GPU sürücüleri mağazadan güncellenebilecek.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lider Çöp üreticileri diye okumasaydım iyi olacaktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple a14 bionic işlemcisinde var burada olmaması yazık olmuş.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir daha ki seri de desteklerler onu da allaya pullaya anlatırlar.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Allons-y 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sorun yok software decoding ile gene oynatır. Verimlilik düşer sadece (daha yüksek pil kullanımı ve ısınma)
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu 2 hf. Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı 2 hf. TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti 2 hf. Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO) 2 hf. Uygun fiyatlı ProArt! "Asus ProArt PA278QV incelemesi" 2 hf. Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor 2 hf. ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı 2 hf. RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü 2 hf. Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı 2 hf. Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek 2 hf. AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda 2 hf. BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy 2 hf. Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde 2 hf. Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites 2 hf. IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor 2 hf. K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi 2 hf. 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu 2 hf. Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı 2 hf. Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı 2 hf. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor Sonraki Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı 2 hf. Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor 2 hf. Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu 2 hf. Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir 2 hf. Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle 2 hf. Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım 2 hf. Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz 2 hf. Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor 2 hf. Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı 2 hf. Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri 2 hf. Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba 2 hf. Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti 2 hf. MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız