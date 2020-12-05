Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor

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Qualcomm kısa süre önce yeni Snapdragon 888 yonga setini tanıttı. Ancak çip ne yazık ki, Google, Netflix ve diğer teknoloji devleri tarafından geliştirilen en son AV1 video sıkıştırma formatı için destek sunmuyor.

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Qualcomm'un ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Judd Heape, şirketin yeni ürünü pazara sunma ihtiyacı ve maliyet hususları nedeniyle AV1 teknolojisinin yeni yongaya dahil edemediğini söyledi. Heape, Qualcomm çiplerinin AV1'i destekleyeceğini belirtti, ancak bunun tam olarak ne zaman olacağı konusunda bir bilgi vermedi. Snapdragon 888'de AV1 kodekinin eksikliğinin, yeni teknolojinin yayılmasında gözle görülür bir sınırlayıcı faktör olacağı da bir gerçek.

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Teknoloji devleri kullanıyor

AV1 video sıkıştırma formatından yoksun olan Qualcomm'un amiral gemisi çipi, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Oppo ve Xiaomi'nin milyonlarca akıllı telefonuna güç sağlayacak. İlginç bir şekilde, Tayvanlı MediaTek, Dimensity 1000 yongasına AV1 için donanım desteği ekledi ve en son Apple yongalarında da AV1 desteği mevcut. AV1, özellikle yüksek çözünürlükte veri sıkıştırmanın verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir teknoloji.

YouTube, Facebook ve Netflix gibi teknoloji devleri de çevrimiçi videolarında AV1 teknolojisinden faydalanıyorlar. AV1, kurucu olarak Microsoft, Amazon, Mozilla, Intel, ARM, AMD, NVIDIA ve Cisco'yu da içeren bir ittifak tarafından desteklenmekte ve HEVC kodekinin aksine AV1'in avantajı ise lisans ücreti ödemeye gerek olmaması.

https://www.cnet.com/news/qualcomm-new-snapdragon-phone-chip-wont-support-av1-video-streaming/

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