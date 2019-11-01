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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit markası resmen Google çatısı altında

    Bir süredir tüm teknolojilerini Google’a satmak için aracı firmalar ile girişimlerde bulunan Fitbit başarıya ulaştı. Giyilebilir cihaz devi artık Google markası haline geldi.
    3 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fitbit markası resmen Google çatısı altında
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    Bir dönem giyilebilir cihaz pazarında başarılı işler yapan ve adından söz ettiren Fitbit markası bir süredir mali sıkıntı yaşıyor. Teknolojilerini tamamen Google’a satmak için görüşmeler yapan Fitbit sonunda başarılı oldu.

    Google ikna oldu

    Fitbit hatırlanacağı üzere Pebble girişimini satın almış ve daha akıllı özellikler kazanacak saatleri ile pazara yeni bir yön vermeyi planlamıştı. Ne var ki işler yolunda gitmedi. Belirli bölgelerde satışlar iyi gitse de genel anlamda sıkıntı yaşanıyor.

    Yılın ikinci çeyreğinde Fitbit markası özellikle Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 18 artış yaşadı ve 1.9 milyon bileklik satışı ile yüzde 24.1 pazar payına sahip oldu. Belirli bölgelerde halen yükselişte olmasına rağmen akıllı saat tarafında rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    Xiaomi, TCL ve Huawei gibi pek çok Çinli markanın fiyatı ortalamasını düşüren hamleleri ve isimsiz Çinli ürünlerin rafları kaplamış olması Fitbit’in belini büktü. Ionic, Versa gibi büyük kaynak ayrılan akıllı saatlerin beklentilerin altında kalması 100-150 milyon dolara yakın bir zarara sebep oldu. 

    Fitbit markası resmen Google çatısı altında
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    Fitbit geçen ayın başlarında teknolojilerini dev firmalara satabilmek için Qatalyst Partners yatırım firması ile ortaklık kurmuştu. Qatalyst’in özellikle Google ile görüşmeler yaptığı ve ikna etmeye çalıştığı dile getiriliyordu.

    Nihayet bir anlaşmaya varıldı ve Fitbit markası 2.1 milyar dolar peşin olmak üzere Google bünyesine katıldı. Fitbit hali hazırda 1.6 milyar dolar pazar değerine sahipti. Bir anlamda Google jest yapmış oldu.

    Google Wear OS bölümüne dahil olan Fitbit ekibi gelecekte firma adına akıllı saatler geliştirecek. Google zaman zaman üretici ortakları üzerinden akıllı saatler piyasaya sürmüştü. Bundan sonra tamamen kendi markası altında saat üretmeye başlayacak.



    https://www.engadget.com/2019/11/01/google-buys-fitbit Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 2 hf.
    O kadar sevindim ki. Alabilecekleri en güzel markayı aldılar. Fitbit gerçekten gelecek vaad ediyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    spenx01 2 hf. OverClocK1ng
    sevinmende bi gariplik yok mu sence de?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Start Again 2 hf. yeni yorumcu
    Google'un bir şey alıp da başarıya ulaştırdığını hatırlamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Grahambelcik 2 hf. yeni yorumcu Start Again
    Youtube?
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    orientem 3 hf.
    Şu Pebble'ı bir geri döndürsünler artık. En gıcık olduğum markaların başında geliyor Fitbit. Pebble'ı satın alıp öldürdüğü için. Madem üretmeyeceksin o tarzda saat niye satın alıyorsun...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sis651 3 hf. orientem
    Fitbit için Pebble'ın yazılım geliştirme ekibi önemliydi ki, Garmin gibi firmaların saatlerindeki yüklenebilir saat yüzü, veri alanı ve uygulama gibi özelliklerine cevap verebilsin. Yoksa donanım olarak zaten aman aman bir farkları yoktu. Pebble ARM Cortex M4 işlemciler kullanıyordu, Fitbit Surge vs. cihazlarda da Cortex M3 vardı. Sonradan Cortex M4 kullandılar onlar da. Pebble'ın ekosistemi de Fitbit'e bir şey kazandırmadığı için sürdürmeyi gereksiz masraf buldu ve onu da öldürdü.
    Google'ın bu satın alma ile ne yapmayı düşündüğünü çok merak ediyorum. Kendi Wear OS işletim sistemi var. Fitbit'in yazılımından kendisine çok fazla bir şey aktaramaz gibime geliyor. Ayrı bir seri olarak devam ettirmesi de anlamsız. Bu kadar para verdiği bir yapıyı kullanıp para kazanmak isteyecektir. Cihazların topladığı biyometrik veriyi işleyip pazarlamak hariç Google ve Fitbit'i neler bekliyor, göreceğiz. Ama Pebble vari bir fikri olmadığını düşünüyorum.
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    swat882 3 hf.
    15 dolarlık aleti 100 dolara satmaya çalışırsan Çinliler kafana öyle darbe vurur.
    Yanıtla +3
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    RAIZEN 3 hf.
    Muhtemelen ölü fiyatına satın alındı. Google Fit'in üstüne eklenebilecek bir değer katacağını sanmıyorum ki Google giyilebilir cihaz işine girmek istese bu firmaya ihtiyacı olmazdı zaten.
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    esmerbuyucu 3 hf. RAIZEN
    Ölü fiyat hiç değil. Fitbit'e piyasa değerinin de üstünde 2,1 milyar dolar vermişler bu Google'ın en büyük dördüncü satın alımı. Ölü Wear OS'nin belini böyle doğrultmaya çalışacaklar.
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    Fenomenon 3 hf.
    Fitbit zaten ölmüştü.

    Belki Google tekrar can verir ama zannetmiyorum.
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    esmerbuyucu 3 hf.
    Apple Watch için bir rakip daha elenmiş oldu



    Rip Fitbit
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