Fitbit markası resmen Google çatısı altında

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Bir dönem giyilebilir cihaz pazarında başarılı işler yapan ve adından söz ettiren Fitbit markası bir süredir mali sıkıntı yaşıyor. Teknolojilerini tamamen Google’a satmak için görüşmeler yapan Fitbit sonunda başarılı oldu.

Google ikna oldu

Fitbit hatırlanacağı üzere Pebble girişimini satın almış ve daha akıllı özellikler kazanacak saatleri ile pazara yeni bir yön vermeyi planlamıştı. Ne var ki işler yolunda gitmedi. Belirli bölgelerde satışlar iyi gitse de genel anlamda sıkıntı yaşanıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde Fitbit markası özellikle Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 18 artış yaşadı ve 1.9 milyon bileklik satışı ile yüzde 24.1 pazar payına sahip oldu. Belirli bölgelerde halen yükselişte olmasına rağmen akıllı saat tarafında rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

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Xiaomi, TCL ve Huawei gibi pek çok Çinli markanın fiyatı ortalamasını düşüren hamleleri ve isimsiz Çinli ürünlerin rafları kaplamış olması Fitbit’in belini büktü. Ionic, Versa gibi büyük kaynak ayrılan akıllı saatlerin beklentilerin altında kalması 100-150 milyon dolara yakın bir zarara sebep oldu.

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Fitbit geçen ayın başlarında teknolojilerini dev firmalara satabilmek için Qatalyst Partners yatırım firması ile ortaklık kurmuştu. Qatalyst’in özellikle Google ile görüşmeler yaptığı ve ikna etmeye çalıştığı dile getiriliyordu.

Nihayet bir anlaşmaya varıldı ve Fitbit markası 2.1 milyar dolar peşin olmak üzere Google bünyesine katıldı. Fitbit hali hazırda 1.6 milyar dolar pazar değerine sahipti. Bir anlamda Google jest yapmış oldu.

Google Wear OS bölümüne dahil olan Fitbit ekibi gelecekte firma adına akıllı saatler geliştirecek. Google zaman zaman üretici ortakları üzerinden akıllı saatler piyasaya sürmüştü. Bundan sonra tamamen kendi markası altında saat üretmeye başlayacak.

https://www.engadget.com/2019/11/01/google-buys-fitbit