    Google’ın AI ile video oluşturma aracı Veo 3 iki gün boyunca herkese ücretsiz!

    Google'ın sosyal medyada popüler hale gelen yapay zeka ile video oluşturma aracı Google Veo 3, 23-24 Ağustos tarihlerinde ücretsiz olarak video oluşturma imkanı sunuyor.

    Google Veo 3 iki gün boyunca herkese ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zeka ile video oluşturma aracı Google Veo 3’ü denemek istiyor ancak Google AI Pro aboneliğine aylık 720 TL ödemek istemiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Google Veo 3’ü tüm kullanıcılar 23-24 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek. Fakat kötü haber şu ki yalnızca 3 video oluşturma hakkı sunuluyor.

    Google Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 23-24 Ağustos tarihlerinde tüm Google üyeleri, Gemini üzerinden Veo 3 ile 3 adet ücretsiz video oluşturabilecek. Videolar 8 saniye uzunluğunda ve 720p çözünürlüğünde olacak.

    Video oluşturmak için: https://gemini.google.com/veo

    Veo 3’ü beğendiyseniz ayda 719,99 TL ücretle Google AI Pro üyeliğine abone olabilir ve her gün Veo 3 aracı ile 3 adet video oluşturabilirsiniz. Daha fazla video oluşturmak için Google AI Ultra paketine üye olmak gerekiyor. Aylık 8.999 TL’lik ücrete sahip bu paketle günde yaklaşık 30 video oluşturulabiliyor.

