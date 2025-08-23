Google’ın AI ile video oluşturma aracı Veo 3 iki gün boyunca herkese ücretsiz!

Google Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 23-24 Ağustos tarihlerinde tüm Google üyeleri, Gemini üzerinden Veo 3 ile 3 adet ücretsiz video oluşturabilecek. Videolar 8 saniye uzunluğunda ve 720p çözünürlüğünde olacak.
Video oluşturmak için: https://gemini.google.com/veo
Veo 3'ü beğendiyseniz ayda 719,99 TL ücretle Google AI Pro üyeliğine abone olabilir ve her gün Veo 3 aracı ile 3 adet video oluşturabilirsiniz. Daha fazla video oluşturmak için Google AI Ultra paketine üye olmak gerekiyor. Aylık 8.999 TL'lik ücrete sahip bu paketle günde yaklaşık 30 video oluşturulabiliyor.