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Flash desteği sunan Skyfire, iPhone'dan sonra iPad'e geliyor

8 yıl
13,4b
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7
iPad
Shady
Haber Editörü
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Flash desteği sunan Skyfire, iPhone'dan sonra iPad'e geliyor
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Satışa sunulmadan önce kullanıcıların merakla beklediği ve satışa sunulduğu gün saatler içersinde AppStore'un en çok kazandıran uygulamalar listesinde 1 numaraya oturan Skyfire Web Browser, iPhone ve iPod Touch'dan sonra iPad'e de geliyor.

Skyfire ekibi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uygulamanın iPad'e özel versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, iPad'i tercih eden kullanıcılara beklemeleri tavsiyesinde bulundu.

Flash videoları kendi sunucuları üzerinden iOS'in desteklediği H.264'e çevirerek kullanıcıların cihazlarından izleyebilmelerine imkan veren Skyfire Web Browser, 2,99 dolardan satışa sunulduktan kısa bir süre içinde AppStore'un en çok kazandıran (top grossing) uygulamaları listesinde 1 numaraya yükselmiş, ardından da sunucularının daha fazla kullanıcının taleplerine cevap veremeyeceği için Skyfire ekibi tarafından AppStore'dan geri çekilmişti. Uygulama, Skyfire'ın sunucularının kapasitelerine arttırdıktan sonra tekrardan AppStore'dan satışa sunulmuştu.

Flash desteği sunan Skyfire, iPhone'dan sonra iPad'e geliyor
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onbeskarakterli 8 yıl
"iOS'in" şeklineki yazılış doğru olandır. Kısaltmalarda kısaltma okunarak ek bağlanır. Açılımı değil.
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m.tolga 8 yıl

ahmett_551

"iOS'in" şeklineki yazılış doğru olandır. Kısaltmalarda kısaltma okunarak ek bağlanır. Açılımı değil.



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bilgehankalkan 8 yıl

ahmett_551

"iOS'in" şeklineki yazılış doğru olandır. Kısaltmalarda kısaltma okunarak ek bağlanır. Açılımı değil.


Özür dilerim iOS'in kısaltma olduğunu unutmuşum.
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Shapekaan 8 yıl
Nasil denk getiricez?
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Godolphin 8 yıl
Hani app store'da yok bu programi indirmek istiyorum ama hic bir yerde yok illa jailbreakmi yapmaklazim anlamadim :s
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