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    Floki Inu, Chainlink (LINK) ile iş birliği yaptı

    Dogecoin (DOGE) ve Shiba INU'ya (SHIB) rakip olarak geliştirilen Floki Inu, blockchain dünyasının önde gelen şirketlerinden Chainlink (LINK) ile el sıkıştığını duyurdu.
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    Floki Inu, Chainlink (LINK) ile iş birliği yaptı
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    Floki Inu, Chainlink Keepers hizmetinin token kilitleme protokolü FlokiFi Locker’a entegrasyonunu duyurdu. Mevcut yenilik, Floki Inu’nun hizmetlerinin performansını iyileştirme ve kullanıcı tabanını daha da genişletme taahhüdünün bir devamı olarak karşımıza çıkıyor.

    Kripto para sektöründe son dönemde birçok ortaklık yapıyor. Bu kez Shiba Inu (SHIB) rakibi olarak bilinen Floki Inu, protokolünü geliştirmek için Chainlink (LINK) ile ortaklık yaptı.

    Akıllı sözleşmeler adına görevleri yönetmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir hizmet olan Chainlink Keepers ile, kullanıcılar tarafından FlokiFi Locker aracılığıyla token kilitleme işlemi hem daha hızlı, hem daha verimli hem de daha güvenli olmayı vaat ediyor.

    Söz konusu bu ortaklık iki kripto şirketi arasındaki ilk iş birliği değil. Öyle ki Floki Inu, Chainlink Price Feeds hizmetini FlokiFi Locker’a entegre etmek için Chainlink ile çalışmıştı.

    Son olarak haberin yazımı esnasında Floki Inu (FLOKI) CoinGecko verilerine göre 0,00001580 dolardan işlem görüyor.

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