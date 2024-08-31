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    Dünyanın en büyük korsan film sitesi çökertildi

    Dünyanın en büyük korsan içerik platformu olarak gösterilen Fmovies kapatıldı. Yaratıcılık ve Eğlence Birliği – ACE ile Vietnam polisi operasyonu yürüttü.       
    Fmovies Tam Boyutta Gör
    Bugün çevrim içi film ve dizi platformlarının yüz milyonlarca abonesi olsa da halen korsan içerik platformlarına büyük bir ilgi var. Telif hakkı organizasyonları global çapta bu korsan sitelerin kökünü kazımak için çaba sarf ediyor.

    Fmovies artık yok

    Disney, MGM gibi dev içerik platformlarının içerisinde yer aldığı Yaratıcılık ve Eğlence Birliği – ACE, dünyanın en büyük korsan içerik sitesinin çökertildiğini duyurdu. Vietnam polisi ile ortak gerçekleştirilen operasyonda iki kişi de göz altına alındı.

    Fmovies platformu 2016 yılında Vietnam’da hayata geçen bir korsan içerik sitesi. 8 yılda öyle popüler hale geldi ki aylık 374 milyon ziyaret ve son 6 ayda 6.7 milyon ziyaret değerlerine ulaştı. Dünyada en çok ziyaret edilen 280. ve TV kategorisinde en çok ziyaret edilen 11. site durumunda.

    Platformun bflixz, flixtorz, movies7, myflixer ve aniwave adında yan siteleri ile vidsrc.to adında video barındırma hizmeti de bulunuyor. Ayrıca kendine ait Reddit konusunda kullanıcılar film ve dizi taleplerinde bulunuyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    6829 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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