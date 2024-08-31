Dünyanın en büyük korsan film sitesi çökertildi

Fmovies artık yok
Disney, MGM gibi dev içerik platformlarının içerisinde yer aldığı Yaratıcılık ve Eğlence Birliği – ACE, dünyanın en büyük korsan içerik sitesinin çökertildiğini duyurdu. Vietnam polisi ile ortak gerçekleştirilen operasyonda iki kişi de göz altına alındı.
Fmovies platformu 2016 yılında Vietnam’da hayata geçen bir korsan içerik sitesi. 8 yılda öyle popüler hale geldi ki aylık 374 milyon ziyaret ve son 6 ayda 6.7 milyon ziyaret değerlerine ulaştı. Dünyada en çok ziyaret edilen 280. ve TV kategorisinde en çok ziyaret edilen 11. site durumunda.
Platformun bflixz, flixtorz, movies7, myflixer ve aniwave adında yan siteleri ile vidsrc.to adında video barındırma hizmeti de bulunuyor. Ayrıca kendine ait Reddit konusunda kullanıcılar film ve dizi taleplerinde bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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