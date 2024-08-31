Dünyanın en büyük korsan film sitesi çökertildi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün çevrim içi film ve dizi platformlarının yüz milyonlarca abonesi olsa da halen korsan içerik platformlarına büyük bir ilgi var. Telif hakkı organizasyonları global çapta bu korsan sitelerin kökünü kazımak için çaba sarf ediyor.

Fmovies artık yok

Disney, MGM gibi dev içerik platformlarının içerisinde yer aldığı Yaratıcılık ve Eğlence Birliği – ACE, dünyanın en büyük korsan içerik sitesinin çökertildiğini duyurdu. Vietnam polisi ile ortak gerçekleştirilen operasyonda iki kişi de göz altına alındı.

Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Fmovies platformu 2016 yılında Vietnam’da hayata geçen bir korsan içerik sitesi. 8 yılda öyle popüler hale geldi ki aylık 374 milyon ziyaret ve son 6 ayda 6.7 milyon ziyaret değerlerine ulaştı. Dünyada en çok ziyaret edilen 280. ve TV kategorisinde en çok ziyaret edilen 11. site durumunda.

Platformun bflixz, flixtorz, movies7, myflixer ve aniwave adında yan siteleri ile vidsrc.to adında video barındırma hizmeti de bulunuyor. Ayrıca kendine ait Reddit konusunda kullanıcılar film ve dizi taleplerinde bulunuyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.