Ford 2024 Ocak fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Ford, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Listeye baktığımızda Ford'un 2024 model yılına geçiş yaptığını görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Ford araç fiyatları kaç TL? 2024 Ford fiyatları ne kadar oldu? İşte Ford Ocak 2024 fiyat listesi:

Yakında Fiesta gibi üretiminin sonlandırılacağını öğrendiğimiz 2024 model Ford Focus fiyatları 1.220.500 TL seviyesinden başlıyor. Focus'u otomatik vites satın almak isteyenlerin en az 1.414.800 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Ford'un sevilen B-SUV modeli Puma, 2024 model yılı versiyonuyla 1.126.300 TL başlangıç fiyatına sahip. En üstteki ST donanım seviyesinde ise fiyat bandı 2 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

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%100 elektrikli Mustang Mach-E'de henüz 2024 model yılına geçiş yapmayan marka, 4.222.200 TL'den kapı açıyor. 358 kW güce sahip GT versiyonuyla fiyat 6 milyon TL'nin üzerine çıkıyor. *Not: Listeye 'Ford Options' fiyatları dahil edilmemiştir.

İşte 2024 Ocak Ford fiyat listesi🔽

Ford Focus Sedan fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2024MY 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 6 ileri MT 1.220.500 TL 1.0L EcoBoost 125PS Trend X 6 ileri MT 1.233.000 TL 1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 6 ileri MT 1.248.100 TL 1.0L EcoBoost 125PS Titanium Stil 6 ileri MT 1.270.100 TL 1.0L EcoBoost 125PS Titanium X 6 ileri MT 1.292.300 TL 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 8 ileri otomatik 1.414.800 TL 1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 6 ileri otomatik 1.433.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS Trend X 8 ileri otomatik 1.540.600 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium 8 ileri otomatik 1.641.300 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium Stil 8 ileri otomatik 1.660.300 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium X 8 ileri otomatik 1.694.300 TL

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Ford Focus Hatchback fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024) Versiyon 2024MY 1.0L EcoBoost 125PS Titanium Stil 6 ileri MT 1.273.100 TL 1.0L EcoBoost 125PS Active Stil 6 ileri MT 1.331.200 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Active Stil 6 ileri MT 1.374.600 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Titanium Stil 6 ileri MT 1.374.600 TL 1.0L EcoBoost 125PS Active X 6 ileri MT 1.382.000 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Titanium Stil 7 ileri otomatik 1.633.700 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium 7 ileri otomatik 1.658.200 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active 7 ileri otomatik 1.658.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium 8 ileri otomatik 1.658.500 TL 1.5L EcoBlue 115PS Active 8 ileri otomatik 1.658.500 TL 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Active X 7 ileri otomatik 1.668.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium Stil 7 ileri otomatik 1.675.500 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active Stil 7 ileri otomatik 1.681.100 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium X 7 ileri otomatik 1.708.400 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium X 8 ileri otomatik 1.708.600 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active X 7 ileri otomatik 1.720.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS Active X 8 ileri otomatik 1.721.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS ST-Line X 7 ileri otomatik 1.768.100 TL

Ford Focus Station Wagon fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024) Versiyon 2024MY 1.0L EcoBoost 125PS Active X 6 ileri MT 1.404.300 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium 7 ileri otomatik 1.682.900 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active 7 ileri otomatik 1.682.900 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium 8 ileri otomatik 1.683.200 TL 1.5L EcoBlue 115PS Active 8 ileri otomatik 1.683.200 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium Stil 7 ileri otomatik 1.698.400 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active Stil 7 ileri otomatik 1.704.000 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium X 7 ileri otomatik 1.732.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS Titanium X 8 ileri otomatik 1.732.400 TL 1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active X 7 ileri otomatik 1.744.700 TL 1.5L EcoBlue 115PS Active X 8 ileri otomatik 1.745.000 TL

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Ford Puma fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2024MY 1.0L EcoBoost 95PS Style 6 ileri MT 1.126.300 TL 1.0L EcoBoost 125PS Style 7 ileri otomatik 1.451.100 TL 1.0L EcoBoost 155PS ST-Line 7 ileri otomatik 1.723.000 TL 1.0L EcoBoost 155PS ST 6 ileri MT 2.011.100 TL

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Ford Kuga fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024) Versiyon 2024MY 1.5L EcoBoost 120PS Style 6 ileri MT 1.569.300 TL 1.5L EcoBoost 182PS Style 8 ileri otomatik 1.796.700 TL 1.5L EcoBoost 182PS Titanium 8 İleri otomatik 1.985.500 TL 1.5L EcoBoost 182PS ST-Line 8 İleri otomatik 2.187.300 TL 1.5L EcoBoost 182PS ST-Line Black Package 8 İleri otomatik 2.336.300 TL 1.5L EcoBoost 182PS Vignale 8 İleri otomatik 2.707.400 TL 2.0L Ecoblue 120PS Vignale AWD 8 İleri otomatik 4.158.600 TL

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Ford Mustang Mach-E fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2023MY 198KW Standart Range RWD 4.222.200 TL 198KW Standart Range AWD 4.729.000 TL 216KW Extended Range RWD 5.021.100 TL 258KW Extended Range AWD 5.622.600 TL 358KW GT 6.071.600 TL

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