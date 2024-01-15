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    Ford 2024 Ocak fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

    Ford 2024 Ocak ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Peki Ford otomobillerin güncel fiyatları ne kadar? İşte 2024 Ocak Ford fiyatları:                         
    Ford 2024 fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Ford, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Listeye baktığımızda Ford'un 2024 model yılına geçiş yaptığını görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Ford araç fiyatları kaç TL? 2024 Ford fiyatları ne kadar oldu? İşte Ford Ocak 2024 fiyat listesi:

    Yakında Fiesta gibi üretiminin sonlandırılacağını öğrendiğimiz 2024 model Ford Focus fiyatları 1.220.500 TL seviyesinden başlıyor. Focus'u otomatik vites satın almak isteyenlerin en az 1.414.800 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

    Ford'un sevilen B-SUV modeli Puma, 2024 model yılı versiyonuyla 1.126.300 TL başlangıç fiyatına sahip. En üstteki ST donanım seviyesinde ise fiyat bandı 2 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

    %100 elektrikli Mustang Mach-E'de henüz 2024 model yılına geçiş yapmayan marka, 4.222.200 TL'den kapı açıyor. 358 kW güce sahip GT versiyonuyla fiyat 6 milyon TL'nin üzerine çıkıyor. *Not: Listeye 'Ford Options' fiyatları dahil edilmemiştir.

    İşte 2024 Ocak Ford fiyat listesi🔽

    Ford Focus Sedan fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 6 ileri MT 1.220.500 TL
    1.0L EcoBoost 125PS Trend X 6 ileri MT 1.233.000 TL
    1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 6 ileri MT 1.248.100 TL
    1.0L EcoBoost 125PS Titanium Stil 6 ileri MT 1.270.100 TL
    1.0L EcoBoost 125PS Titanium X 6 ileri MT 1.292.300 TL
    1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 8 ileri otomatik 1.414.800 TL
    1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 6 ileri otomatik 1.433.200 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Trend X 8 ileri otomatik 1.540.600 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium 8 ileri otomatik 1.641.300 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium Stil 8 ileri otomatik 1.660.300 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium X 8 ileri otomatik 1.694.300 TL

    ford focus 2024 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Ford Focus Hatchback fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    1.0L EcoBoost 125PS Titanium Stil 6 ileri MT 1.273.100 TL
    1.0L EcoBoost 125PS Active Stil 6 ileri MT 1.331.200 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 125PS Active Stil 6 ileri MT 1.374.600 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 125PS Titanium Stil 6 ileri MT 1.374.600 TL
    1.0L EcoBoost 125PS Active X 6 ileri MT 1.382.000 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 125PS Titanium Stil 7 ileri otomatik 1.633.700 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium 7 ileri otomatik 1.658.200 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active 7 ileri otomatik 1.658.200 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium 8 ileri otomatik 1.658.500 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Active 8 ileri otomatik 1.658.500 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 125PS Active X 7 ileri otomatik 1.668.300 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium Stil 7 ileri otomatik 1.675.500 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active Stil 7 ileri otomatik 1.681.100 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium X 7 ileri otomatik 1.708.400 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium X 8 ileri otomatik 1.708.600 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active X 7 ileri otomatik 1.720.900 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Active X 8 ileri otomatik 1.721.300 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS ST-Line X 7 ileri otomatik  1.768.100 TL

    Ford Focus Station Wagon fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    1.0L EcoBoost 125PS Active X 6 ileri MT 1.404.300 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium 7 ileri otomatik 1.682.900 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active 7 ileri otomatik 1.682.900 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium 8 ileri otomatik 1.683.200 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Active 8 ileri otomatik 1.683.200 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium Stil 7 ileri otomatik 1.698.400 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active Stil 7 ileri otomatik 1.704.000 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Titanium X 7 ileri otomatik 1.732.000 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Titanium X 8 ileri otomatik 1.732.400 TL
    1.0L mHEV EcoBoost 155PS Active X 7 ileri otomatik 1.744.700 TL
    1.5L EcoBlue 115PS Active X 8 ileri otomatik 1.745.000 TL

    ford puma 2024 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Ford Puma fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    1.0L EcoBoost 95PS Style 6 ileri MT 1.126.300 TL
    1.0L EcoBoost 125PS Style 7 ileri otomatik 1.451.100 TL
    1.0L EcoBoost 155PS ST-Line 7 ileri otomatik 1.723.000 TL
    1.0L EcoBoost 155PS ST 6 ileri MT 2.011.100 TL

    ford kuga 2024 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Ford Kuga fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    1.5L EcoBoost 120PS Style 6 ileri MT 1.569.300 TL
    1.5L EcoBoost 182PS Style 8 ileri otomatik 1.796.700 TL
    1.5L EcoBoost 182PS Titanium 8 İleri otomatik 1.985.500 TL
    1.5L EcoBoost 182PS ST-Line 8 İleri otomatik  2.187.300 TL
    1.5L EcoBoost 182PS ST-Line Black Package 8 İleri otomatik 2.336.300 TL
    1.5L EcoBoost 182PS Vignale 8 İleri otomatik 2.707.400 TL
    2.0L Ecoblue 120PS Vignale AWD 8 İleri otomatik 4.158.600 TL

    ford mustang mach-e 2024 fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Ford Mustang Mach-E fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    198KW Standart Range RWD  4.222.200 TL
    198KW Standart Range AWD 4.729.000 TL
    216KW Extended Range RWD 5.021.100 TL
    258KW Extended Range AWD  5.622.600 TL
    358KW GT 6.071.600 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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