Yeni Mustang ailesinin üst düzey üyesi: Ford Mustang Dark Horse

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Ford, saatler önce yeni nesil Mustang'in örtüsünü kaldırdı. İkonik model, 2.3 litre EcoBoost ve Coyote V8 motor seçenekleriyle belki de son safkan ICE Mustang olarak karşımızda duruyor. Aracın tasarımı sevilir ya da sevilmez tartışılır ancak Dark Horse adı verilen versiyon epey konuşulacak gibi görünüyor.

Mustang Dark Horse, özellikleriyle neler sunuyor❓

2023 Ford Mustang ailesinin en tepesinde yer alan Mustang Dark Horse daha çok pist odaklı geliştirilmiş. Söz konusu modelin kalbinde GT'lerdeki gibi 5.0 litre Coyote V8 motor bulunuyor ancak bu versiyonda daha fazla güç üretecek şekilde ayarlanmış. Önceki nesil Mustang Bullitt ve Mach 1, V8 motordan 480 hp güç alıyordu. ABD'li üretici yeni Dark Horse'da ise 500 hp gücü gözüne kestirmiş durumda. Şanzıman olarak ise müşteriler 6 ileri manuel veya 10 ileri otomatik tercihinde bulunabilecek.

Yeni Mustang Dark Horse, diğer modellere göre bir dizi değişiklik içeriyor. Araçta fren soğutma kanalları, ikincil motor yağı soğutucusu, arka aks soğutucu ve daha güçlü soğutma fanlarına sahip daha hafif bir radyatör bulunuyor. Bunun yanı sıra, MagnaRide amortisörler de tüm Mustang Dark Horse modellerinde standart olarak sunuluyor. Bu ayarlanabilir amortisörler, optimum performans sunmak adına jant ve lastik hareketlerini saniyede bin kez izleyebiliyor.

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Performanslı modelde daha büyük bir arka viraj çubuğuyla birlikte Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel görev yapıyor. 19 inçlik jantların önde ve arkada daha geniş yüzeyli Pirelli P Zero lastiklerle çevrili olduğu araçta yol tutuş performansını artırmak için kullanılan kule gergisi, daha büyük disklere sahip önde altı arkada dört pistonlu Brembo frenler ve mavi kaliperler de Mustang Dark Horse'un dikkat çeken özellikleri arasında.

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Tüm bunların yanı sıra 'Handling Package' opsiyonuna da sahip olan araca bu paket ile arka kanat, daha sert yaylar, daha büyük ön ve arka viraj çubukları, daha hafif karbon fiber jantlar ve Pirelli Trofeo lastikler dahil oluyor.

Tasarım olarak koyu farlar, yeni siyah panjur, marşpiyel eklentileri, koyu egzoz çıkışları, arka difüzör ve metalik mavi dış renk gibi detaylarıyla fark yaratan yeni Ford Mustang Dark Horse, iç mekanda da süet kaplı direksiyon simidi, Deep Indigo Blue koltuklar ve 12 hoparlörlü B%O ses sistemi gibi özelliklerle geliyor.

Mustang Dark Horse'un fiyatı henüz belli değil. Ayrıca bu modelin Dark Horse S ve Dark Horse R adı verilen, sadece pistlerde kullanılabilecek versiyonları da planlanıyor.

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Ford Mustang Dark Horse tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri