Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mustang ailesinin üst düzey üyesi: Ford Mustang Dark Horse

    Yeni 2023 Ford Mustang Dark Horse, 500 hp'lik gücün hedeflendiği 5.0 litre V8 motoru ve ailenin diğer üyelerine kıyasla daha gelişmiş özellikleriyle spot ışıklarını üzerine çekmeyi başarıyor.
    2

    Ford Mustang Dark Horse tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Ford, saatler önce yeni nesil Mustang'in örtüsünü kaldırdı. İkonik model, 2.3 litre EcoBoost ve Coyote V8 motor seçenekleriyle belki de son safkan ICE Mustang olarak karşımızda duruyor. Aracın tasarımı sevilir ya da sevilmez tartışılır ancak Dark Horse adı verilen versiyon epey konuşulacak gibi görünüyor.

    Mustang Dark Horse, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2023 Ford Mustang ailesinin en tepesinde yer alan Mustang Dark Horse daha çok pist odaklı geliştirilmiş. Söz konusu modelin kalbinde GT'lerdeki gibi 5.0 litre Coyote V8 motor bulunuyor ancak bu versiyonda daha fazla güç üretecek şekilde ayarlanmış. Önceki nesil Mustang Bullitt ve Mach 1, V8 motordan 480 hp güç alıyordu. ABD'li üretici yeni Dark Horse'da ise 500 hp gücü gözüne kestirmiş durumda. Şanzıman olarak ise müşteriler 6 ileri manuel veya 10 ileri otomatik tercihinde bulunabilecek.

    Yeni Mustang Dark Horse, diğer modellere göre bir dizi değişiklik içeriyor. Araçta fren soğutma kanalları, ikincil motor yağı soğutucusu, arka aks soğutucu ve daha güçlü soğutma fanlarına sahip daha hafif bir radyatör bulunuyor. Bunun yanı sıra, MagnaRide amortisörler de tüm Mustang Dark Horse modellerinde standart olarak sunuluyor. Bu ayarlanabilir amortisörler, optimum performans sunmak adına jant ve lastik hareketlerini saniyede bin kez izleyebiliyor.

    Ford Mustang Dark Horse tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Performanslı modelde daha büyük bir arka viraj çubuğuyla birlikte Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel görev yapıyor. 19 inçlik jantların önde ve arkada daha geniş yüzeyli Pirelli P Zero lastiklerle çevrili olduğu araçta yol tutuş performansını artırmak için kullanılan kule gergisi, daha büyük disklere sahip önde altı arkada dört pistonlu Brembo frenler ve mavi kaliperler de Mustang Dark Horse'un dikkat çeken özellikleri arasında.

    Tüm bunların yanı sıra 'Handling Package' opsiyonuna da sahip olan araca bu paket ile arka kanat, daha sert yaylar, daha büyük ön ve arka viraj çubukları, daha hafif karbon fiber jantlar ve Pirelli Trofeo lastikler dahil oluyor.

    Tasarım olarak koyu farlar, yeni siyah panjur, marşpiyel eklentileri, koyu egzoz çıkışları, arka difüzör ve metalik mavi dış renk gibi detaylarıyla fark yaratan yeni Ford Mustang Dark Horse, iç mekanda da süet kaplı direksiyon simidi, Deep Indigo Blue koltuklar ve 12 hoparlörlü B%O ses sistemi gibi özelliklerle geliyor.

    Mustang Dark Horse'un fiyatı henüz belli değil. Ayrıca bu modelin Dark Horse S ve Dark Horse R adı verilen, sadece pistlerde kullanılabilecek versiyonları da planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız