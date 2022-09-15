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    Xiaomi elektrikli otomobil hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomobil sektörüne yeni bir elektrik araç ile giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte yeni aracın fiyatı ve beklenen özellikleri          
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    Xiaomi elektrikli otomobil hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
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    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Xiaomi, 10 milyar doları aşan bir yatırımla otomobil sektörüne giriş yapmayı planlıyor. Bilindiği üzere teknoloji devi, yakın zamanda araçların üretimi için BAIC ile görüşmelere başlamıştı. Şirketin gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında yoluna tek başına devam etmeye karar verdiği bildirilirken, proje hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

    2024'te yola çıkacak

    NotebookCheck’te yer alan habere göre Xiaomi, Xiaomi Pilot otonom sürüş sistemi tarafından desteklenecek ilk elektrikli otomobilini 2024 yılında yola çıkarmayı hedefliyor. Bununla birlikte ilk otomobilin dört kapılı bir sedan olması beklenirken, fiyatı 150.000 yuan (21.655 dolar) civarında olacak ve LiDAR sisteminden güç alacak. 

    Xiaomi, yeni otomobilin menzili, en yüksek hızı ve diğer ayrıntıları konusunda sessizliğini koruyor olsa da, konuya yakın kaynaklar Xiaomi'nin mühendislik prototipi üzerindeki çalışmaları tamamladığını ve yazılım tarafına yoğunlaştığını belirtiyor. 

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