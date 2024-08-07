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    Ford Mustang Mach-E, tek şarjla 917 km katederek Guinness Dünya Rekoru kırdı

    Ford Mustang Mach-E, tek bir şarjla 917 km yol kat ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. 24 saat süren yolculukta, Mach-E etkileyici tüketim değerine ulaşmayı başardı.
    Ford Mustang Mach-E, 917 km menzil ile Guinness rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Ford Mustang Mach-E, tek bir şarjla 917 km yol kat ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. 24 saatten fazla süren yolculuk, araç takip ve filo yönetimi şirketi Webfleet tarafından doğrulandı.

    10 kWh/100 km enerji tüketimine ulaşıldı

    91 kWh bataryaya sahip olan Ford'un elektrikli otomobili Mustang Mach-E Premium Extended Range arkadan çekişli model, WLTP standartlarına göre 600 km menzil sunuyor. 18 inç jantlar ve Bridgestone lastiklerle donatılan Mach-E, Birleşik Krallık'taki kamuya açık kentsel ve kırsal yollarda gerçekleştirilen rekor denemesinde, 10 kWh/100 km gibi etkileyici bir tüketim değerine ulaştı. Rekor denemesini gerçekleştiren sürücüler Kevin Booker ve Sam Clarke, batarya %0'ı gösterdikten sonra 34 km daha yol kat edebildiler. 24 saat süren rekor denemesinde, ortalama hız 38 km/h olarak kaydedildi.

    Ford Mustang Mach-E, 917 km menzil ile Guinness rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Clarke ve Booker, enerji tüketimi ve yakıt ekonomisinde daha önceki rekorları kırmayı başardılar. Booker, bu başarının daha fazla insanın günlük seyahatlerinde elektrikli araçları düşünmesini sağlamasını umduğunu söyledi.

    Çinli Zeekr, geçen Eylül ayında Hangzhou'da tek şarjla 907 km mesafeyle daha önce bu unvanı elinde tutuyordu. Bu arada, Nio'nun CEO'su William Li, 150 kWh yarı katı hal batarya paketine sahip olan yeni ET7 modeliyle 1.044 km'lik yolculuğu canlı yayınladı, ancak Guinness bu mesafeyi doğrulamadı.

    Ford Mustang Mach-E'nin 917 km'lik rekoru etkileyici olsa da, giderek gelişen ve artan batarya kapasiteleriyle yakında bu rekorun da kırılacağına şüphe yok.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/08/06/ford-mustang-mach-e-sets-guinness-world-record-569-mi-trip/ https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/712246-longest-journey-by-an-electric-car-on-a-single-charge
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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