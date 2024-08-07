Ford Mustang Mach-E, tek şarjla 917 km katederek Guinness Dünya Rekoru kırdı

10 kWh/100 km enerji tüketimine ulaşıldı
91 kWh bataryaya sahip olan Ford'un elektrikli otomobili Mustang Mach-E Premium Extended Range arkadan çekişli model, WLTP standartlarına göre 600 km menzil sunuyor. 18 inç jantlar ve Bridgestone lastiklerle donatılan Mach-E, Birleşik Krallık'taki kamuya açık kentsel ve kırsal yollarda gerçekleştirilen rekor denemesinde, 10 kWh/100 km gibi etkileyici bir tüketim değerine ulaştı. Rekor denemesini gerçekleştiren sürücüler Kevin Booker ve Sam Clarke, batarya %0'ı gösterdikten sonra 34 km daha yol kat edebildiler. 24 saat süren rekor denemesinde, ortalama hız 38 km/h olarak kaydedildi.
Çinli Zeekr, geçen Eylül ayında Hangzhou'da tek şarjla 907 km mesafeyle daha önce bu unvanı elinde tutuyordu. Bu arada, Nio'nun CEO'su William Li, 150 kWh yarı katı hal batarya paketine sahip olan yeni ET7 modeliyle 1.044 km'lik yolculuğu canlı yayınladı, ancak Guinness bu mesafeyi doğrulamadı.
Ford Mustang Mach-E'nin 917 km'lik rekoru etkileyici olsa da, giderek gelişen ve artan batarya kapasiteleriyle yakında bu rekorun da kırılacağına şüphe yok.Kaynakça https://electrek.co/2024/08/06/ford-mustang-mach-e-sets-guinness-world-record-569-mi-trip/ https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/712246-longest-journey-by-an-electric-car-on-a-single-charge Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.