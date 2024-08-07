Ford Mustang Mach-E, tek şarjla 917 km katederek Guinness Dünya Rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Ford Mustang Mach-E, tek bir şarjla 917 km yol kat ederek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. 24 saatten fazla süren yolculuk, araç takip ve filo yönetimi şirketi Webfleet tarafından doğrulandı.

10 kWh/100 km enerji tüketimine ulaşıldı

91 kWh bataryaya sahip olan Ford'un elektrikli otomobili Mustang Mach-E Premium Extended Range arkadan çekişli model, WLTP standartlarına göre 600 km menzil sunuyor. 18 inç jantlar ve Bridgestone lastiklerle donatılan Mach-E, Birleşik Krallık'taki kamuya açık kentsel ve kırsal yollarda gerçekleştirilen rekor denemesinde, 10 kWh/100 km gibi etkileyici bir tüketim değerine ulaştı. Rekor denemesini gerçekleştiren sürücüler Kevin Booker ve Sam Clarke, batarya %0'ı gösterdikten sonra 34 km daha yol kat edebildiler. 24 saat süren rekor denemesinde, ortalama hız 38 km/h olarak kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Clarke ve Booker, enerji tüketimi ve yakıt ekonomisinde daha önceki rekorları kırmayı başardılar. Booker, bu başarının daha fazla insanın günlük seyahatlerinde elektrikli araçları düşünmesini sağlamasını umduğunu söyledi.

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Çinli Zeekr, geçen Eylül ayında Hangzhou'da tek şarjla 907 km mesafeyle daha önce bu unvanı elinde tutuyordu. Bu arada, Nio'nun CEO'su William Li, 150 kWh yarı katı hal batarya paketine sahip olan yeni ET7 modeliyle 1.044 km'lik yolculuğu canlı yayınladı, ancak Guinness bu mesafeyi doğrulamadı.

Ford Mustang Mach-E'nin 917 km'lik rekoru etkileyici olsa da, giderek gelişen ve artan batarya kapasiteleriyle yakında bu rekorun da kırılacağına şüphe yok.

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Ford Mustang Mach-E, 917 km menzil ile Guinness rekoru kırdı