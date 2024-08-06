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    Nio, 50 milyon batarya değişimine ulaştı: Sürücüler batarya değişimini tercih ediyor

    Batarya değiştirme teknolojisinde lider olan Çinli Nio, bugüne kadar 50 milyon batarya değişimi gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Batarya değişimi teknolojisi Çin'de yaygınlaşıyor.
    Nio, 50 milyon batarya değişimine ulaştı: Giderek yaygınlaşıyor Tam Boyutta Gör
    Batarya değiştirme teknolojisinde sektörün lideri olan Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, bugüne kadar 50 milyon batarya değişimi gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Nio'nun bu başarısı, batarya değiştirme teknolojisinin uygulanabilir olmasının yanında, aynı zamanda sürücüler tarafından tercih edildiğini göstermesi açısından da önemli.

    Elektrikli araçların uzun şarj süreleri sebebiyle, şarj etmek yerine biten bataryaları dolusuyla değiştirme fikri ortaya çıktı. Tesla gibi bazı üreticiler daha önce bu fikri denemiş ancak sonradan vazgeçmişlerdi. Nio ise kurulduğu günden bu yana batarya değiştirme teknolojisine yatırım yapıyor ve gelecekte bu yöntemin yaygınlaşacağını düşünüyor.

    Yaptığı yatırımların karşılığını alan Çinli üretici, ilk 10 milyon değişime 4 yılda ulaştıktan sonra, sadece 9 ayda bu rakamı ikiye katlamayı başardı. 6 ay sonra 30 milyon değiştirme rakamına ulaşan şirket, 10 aydan kısa sürede 50 milyon değişime ulaşmayı başardığını açıkladı.

    Nio, 50 milyon batarya değişimine ulaştı: Giderek yaygınlaşıyor Tam Boyutta Gör

    Nio araçlarına yüklenen enerjinin %60'ı batarya değişiminden geldi

    Nio, elektrikli araç sürücülerinin çoğunun batarya değiştirmeyi tercih ettiklerini iddia ediyor. Çinli üretici, pil değişimi vasıtasyıla sürücülere toplamda 2,62 milyar kWh elektrik sağladığını paylaştı. Bu rakamın 1,31 milyon eve bir yıl boyunca yetecek miktarda elektrik enerjisi olduğu belirtiliyor. Nio ayrıca, bu yöntemin, araçları şarj etmeye kıyasla 2,85 milyar dakikadan fazla tasarruf sağladığını söylüyor. Son olarak şirket, Nio markalı araçların yüklenen enerjinin %60'ının pil değişimlerinden geldiğini belirtiyor. 

    Nio'nun Çin'de 2464 değişim istasyonu bulunuyor ve günde ortalama 79.000 değişim gerçekleştiriliyor. Batarya değişimi diğer ülkelerde yaygın olmasa da, Çin'de yaygınlaşmaya devam ediyor. Günümüzde elektrikli araçların şarj hızı giderek artıyor. 17-18 dakikalara düşen dolum hızları her ne kadar ortalama 5 dakika süren batarya değişim sürelerine kıyasla yavaş olsa da, önümüzdeki yıllarda daha da düşen süreler, batarya değişimi teknolojisinin yaygınlaşmasına engel olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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