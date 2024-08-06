Nio, 50 milyon batarya değişimine ulaştı: Sürücüler batarya değişimini tercih ediyor

Elektrikli araçların uzun şarj süreleri sebebiyle, şarj etmek yerine biten bataryaları dolusuyla değiştirme fikri ortaya çıktı. Tesla gibi bazı üreticiler daha önce bu fikri denemiş ancak sonradan vazgeçmişlerdi. Nio ise kurulduğu günden bu yana batarya değiştirme teknolojisine yatırım yapıyor ve gelecekte bu yöntemin yaygınlaşacağını düşünüyor.
Yaptığı yatırımların karşılığını alan Çinli üretici, ilk 10 milyon değişime 4 yılda ulaştıktan sonra, sadece 9 ayda bu rakamı ikiye katlamayı başardı. 6 ay sonra 30 milyon değiştirme rakamına ulaşan şirket, 10 aydan kısa sürede 50 milyon değişime ulaşmayı başardığını açıkladı.
Nio araçlarına yüklenen enerjinin %60'ı batarya değişiminden geldi
Nio, elektrikli araç sürücülerinin çoğunun batarya değiştirmeyi tercih ettiklerini iddia ediyor. Çinli üretici, pil değişimi vasıtasyıla sürücülere toplamda 2,62 milyar kWh elektrik sağladığını paylaştı. Bu rakamın 1,31 milyon eve bir yıl boyunca yetecek miktarda elektrik enerjisi olduğu belirtiliyor. Nio ayrıca, bu yöntemin, araçları şarj etmeye kıyasla 2,85 milyar dakikadan fazla tasarruf sağladığını söylüyor. Son olarak şirket, Nio markalı araçların yüklenen enerjinin %60'ının pil değişimlerinden geldiğini belirtiyor.
Nio'nun Çin'de 2464 değişim istasyonu bulunuyor ve günde ortalama 79.000 değişim gerçekleştiriliyor. Batarya değişimi diğer ülkelerde yaygın olmasa da, Çin'de yaygınlaşmaya devam ediyor. Günümüzde elektrikli araçların şarj hızı giderek artıyor. 17-18 dakikalara düşen dolum hızları her ne kadar ortalama 5 dakika süren batarya değişim sürelerine kıyasla yavaş olsa da, önümüzdeki yıllarda daha da düşen süreler, batarya değişimi teknolojisinin yaygınlaşmasına engel olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.