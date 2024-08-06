Nio, 50 milyon batarya değişimine ulaştı: Sürücüler batarya değişimini tercih ediyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Batarya değiştirme teknolojisinde sektörün lideri olan Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, bugüne kadar 50 milyon batarya değişimi gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Nio'nun bu başarısı, batarya değiştirme teknolojisinin uygulanabilir olmasının yanında, aynı zamanda sürücüler tarafından tercih edildiğini göstermesi açısından da önemli.

Elektrikli araçların uzun şarj süreleri sebebiyle, şarj etmek yerine biten bataryaları dolusuyla değiştirme fikri ortaya çıktı. Tesla gibi bazı üreticiler daha önce bu fikri denemiş ancak sonradan vazgeçmişlerdi. Nio ise kurulduğu günden bu yana batarya değiştirme teknolojisine yatırım yapıyor ve gelecekte bu yöntemin yaygınlaşacağını düşünüyor.

Yaptığı yatırımların karşılığını alan Çinli üretici, ilk 10 milyon değişime 4 yılda ulaştıktan sonra, sadece 9 ayda bu rakamı ikiye katlamayı başardı. 6 ay sonra 30 milyon değiştirme rakamına ulaşan şirket, 10 aydan kısa sürede 50 milyon değişime ulaşmayı başardığını açıkladı.

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Nio araçlarına yüklenen enerjinin %60'ı batarya değişiminden geldi

Nio, elektrikli araç sürücülerinin çoğunun batarya değiştirmeyi tercih ettiklerini iddia ediyor. Çinli üretici, pil değişimi vasıtasyıla sürücülere toplamda 2,62 milyar kWh elektrik sağladığını paylaştı. Bu rakamın 1,31 milyon eve bir yıl boyunca yetecek miktarda elektrik enerjisi olduğu belirtiliyor. Nio ayrıca, bu yöntemin, araçları şarj etmeye kıyasla 2,85 milyar dakikadan fazla tasarruf sağladığını söylüyor. Son olarak şirket, Nio markalı araçların yüklenen enerjinin %60'ının pil değişimlerinden geldiğini belirtiyor.

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Nio'nun Çin'de 2464 değişim istasyonu bulunuyor ve günde ortalama 79.000 değişim gerçekleştiriliyor. Batarya değişimi diğer ülkelerde yaygın olmasa da, Çin'de yaygınlaşmaya devam ediyor. Günümüzde elektrikli araçların şarj hızı giderek artıyor. 17-18 dakikalara düşen dolum hızları her ne kadar ortalama 5 dakika süren batarya değişim sürelerine kıyasla yavaş olsa da, önümüzdeki yıllarda daha da düşen süreler, batarya değişimi teknolojisinin yaygınlaşmasına engel olabilir.

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Nio, 50 milyon batarya değişimine ulaştı: Giderek yaygınlaşıyor