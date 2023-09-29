Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    %100 Elektrikli Honda Prologue'un teknik özellikleri açıklandı

    Honda'nın General Motors iş birliğiyle geliştirdiği elektrikli SUV modeli 2024 Honda Prologue, tasarımıyla olduğu kadar teknik özellikleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor.
    %100 Elektrikli Honda Prologue'un teknik özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bizler şu sıralar Hyundai IONIQ 6 ve Çinli üretici BYD'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgilenirken Honda da yeni %100 elektrikli SUV modeli Honda Prologue'un eksik kalan parçalarını tamamlıyor. Daha önce tasarım olarak global lansmanı gerçekleştirilen model bu kez teknik detaylarıyla karşımızda.

    Yeni Honda Prologue, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Honda Prologue, ön ve arka akslar üzerine entegre edilen birer elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip. Söz konusu motorlar toplamda 215 kW (288 hp) güç ve 451 Nm tork üretiyor. İlerleyen süreçte daha uygun fiyatlı önden çekişli versiyon da gelecek. Honda'ya göre bu versiyon, kullanıcısına performans ve yüksek verimliliği bir arada sunacak.

    Prologue, daha önce de belirttiğimiz gibi General Motors iş birliğinde geliştirildi. Bu nedenle ABD'li üreticinin Ultium platformunu ve bataryalarını kullanıyor. Yani bir nevi elektrikli Chevrolet Blazer ile kardeş sayılır diyebilirizi. Otomobildeki lityum iyon batarya paketinin kapasitesi 85 kWsa olarak açıklandı. Bu batarya, elektrikli SUV'a EPA ölçümlerine göre 483 km menzil sağlıyor.

    Buraya bir parantez açıp merak edenler için EPA normunun Kuzey Amerika pazarında - tıpkı Avrupa ve bizdeki WLTP gibi - kullanıldığını belirtelim. EPA değerleri genelde WLTP'den yüzde 20 civarında daha az ve gerçek menzil değerlerine daha yakın olmasıyla biliniyor.

    %100 Elektrikli Honda Prologue'un teknik özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Honda Prologue modeline dönecek olursak, söz konusu modelde maksimum 155 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu da maksimum şarj hızında sadece 10 dakika şarjla 105 km civarında menzil anlamına geliyor ki özellikle şehir içi kullanımda şarja çok fazla vakit ayırmak istemeyenler için oldukça iyi bir değer. 11.5 kW AC şarj söz konusu olduğunda ise bataryanın 0'dan tam doluma ulaşması yaklaşık 8 saati buluyor.

    19 veya 21 inç jantlarla tercih edilebilen 2024 Honda Prologue; 4877 mm uzunluğa ve 3094 mm aks mesafesine sahip. 714 litre gibi etkileyici bir bagaj hacmi sunan modelde bu değer ikinci sıra koltukların katlanmasıyla birlikte 1634 litreye kadar yükseliyor. Markanın açıklamasına göre, ihtiyaç halinde bagaj zemininin altında 14 litrelik ekstra depolama alanı da mevcut.

    Donanımlar

    Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan modelin iç mekanında giriş seviyesinden itibaren 11 inç dijital gösterge paneli ve 11.3 inç dokunmatik multimedya ekranı kullanılıyor. Multimedya sisteminde Google entegre olduğu için Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play Store gibi hizmetlere daha kolay erişim sağlanıyor.

    Orta konsolunda büyük bardaklıklar ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunan Honda Prologue'un Kuzey Amerika pazarı için açıklanan donanımlarına baktığımızda, EX adı verilen giriş seviyesinden itibaren ısıtmalı ön koltuklar, 8 yönlü ayarlanabilir ve iki yönlü bel desteğine sahip sürücü koltuğu, parlak siyah trim ve çift bölgeli klima kontrollerine sahip olduğunu görüyoruz.

    %100 Elektrikli Honda Prologue'un teknik özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Touring donanım seviyesinde ise deri kaplı direksiyon simidi, siyah veya açık gri deri koltuklar, eller serbest bagaj kapağı, otomatik kararan dikiz aynası, panoramik sunroof ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi daha lüks özellikler devreye giriyor. Dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen Elite donanımında ise ilave olarak 21 inç jantlar, ısıtmalı direksiyon simidi, havalandırmalı ön koltuklar ve head up display gibi özellikler mevcut.

    Güvenlik tarafında Honda Sensing teknolojileriyle donatılan yeni Honda Prologue'da kör noktada kalan alanlar için direksiyon yardımı, arka koltuk yolcu uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler bulunacak. Fiyat tam olarak belli değil ancak 40 bin doların üzerinde olacağı söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cfm nedir üniversiteye giderken alınması gerekenler hisense klima yorum 10line net antidepresandan kaç saat sonra alkol alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2021 MacBook Pro 14 in&#231;
    Apple 2021 MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız