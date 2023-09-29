%100 Elektrikli Honda Prologue'un teknik özellikleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Bizler şu sıralar Hyundai IONIQ 6 ve Çinli üretici BYD'nin Türkiye pazarına girişiyle ilgilenirken Honda da yeni %100 elektrikli SUV modeli Honda Prologue'un eksik kalan parçalarını tamamlıyor. Daha önce tasarım olarak global lansmanı gerçekleştirilen model bu kez teknik detaylarıyla karşımızda.

Yeni Honda Prologue, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Honda Prologue, ön ve arka akslar üzerine entegre edilen birer elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip. Söz konusu motorlar toplamda 215 kW (288 hp) güç ve 451 Nm tork üretiyor. İlerleyen süreçte daha uygun fiyatlı önden çekişli versiyon da gelecek. Honda'ya göre bu versiyon, kullanıcısına performans ve yüksek verimliliği bir arada sunacak.

Prologue, daha önce de belirttiğimiz gibi General Motors iş birliğinde geliştirildi. Bu nedenle ABD'li üreticinin Ultium platformunu ve bataryalarını kullanıyor. Yani bir nevi elektrikli Chevrolet Blazer ile kardeş sayılır diyebilirizi. Otomobildeki lityum iyon batarya paketinin kapasitesi 85 kWsa olarak açıklandı. Bu batarya, elektrikli SUV'a EPA ölçümlerine göre 483 km menzil sağlıyor.

Buraya bir parantez açıp merak edenler için EPA normunun Kuzey Amerika pazarında - tıpkı Avrupa ve bizdeki WLTP gibi - kullanıldığını belirtelim. EPA değerleri genelde WLTP'den yüzde 20 civarında daha az ve gerçek menzil değerlerine daha yakın olmasıyla biliniyor.

Tam Boyutta Gör Honda Prologue modeline dönecek olursak, söz konusu modelde maksimum 155 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu da maksimum şarj hızında sadece 10 dakika şarjla 105 km civarında menzil anlamına geliyor ki özellikle şehir içi kullanımda şarja çok fazla vakit ayırmak istemeyenler için oldukça iyi bir değer. 11.5 kW AC şarj söz konusu olduğunda ise bataryanın 0'dan tam doluma ulaşması yaklaşık 8 saati buluyor.

19 veya 21 inç jantlarla tercih edilebilen 2024 Honda Prologue; 4877 mm uzunluğa ve 3094 mm aks mesafesine sahip. 714 litre gibi etkileyici bir bagaj hacmi sunan modelde bu değer ikinci sıra koltukların katlanmasıyla birlikte 1634 litreye kadar yükseliyor. Markanın açıklamasına göre, ihtiyaç halinde bagaj zemininin altında 14 litrelik ekstra depolama alanı da mevcut.

Donanımlar

Sade ve şık tasarımıyla öne çıkan modelin iç mekanında giriş seviyesinden itibaren 11 inç dijital gösterge paneli ve 11.3 inç dokunmatik multimedya ekranı kullanılıyor. Multimedya sisteminde Google entegre olduğu için Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play Store gibi hizmetlere daha kolay erişim sağlanıyor.

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Orta konsolunda büyük bardaklıklar ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunan Honda Prologue'un Kuzey Amerika pazarı için açıklanan donanımlarına baktığımızda, EX adı verilen giriş seviyesinden itibaren ısıtmalı ön koltuklar, 8 yönlü ayarlanabilir ve iki yönlü bel desteğine sahip sürücü koltuğu, parlak siyah trim ve çift bölgeli klima kontrollerine sahip olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Touring donanım seviyesinde ise deri kaplı direksiyon simidi, siyah veya açık gri deri koltuklar, eller serbest bagaj kapağı, otomatik kararan dikiz aynası, panoramik sunroof ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi daha lüks özellikler devreye giriyor. Dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen Elite donanımında ise ilave olarak 21 inç jantlar, ısıtmalı direksiyon simidi, havalandırmalı ön koltuklar ve head up display gibi özellikler mevcut.

Güvenlik tarafında Honda Sensing teknolojileriyle donatılan yeni Honda Prologue'da kör noktada kalan alanlar için direksiyon yardımı, arka koltuk yolcu uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler bulunacak. Fiyat tam olarak belli değil ancak 40 bin doların üzerinde olacağı söyleniyor.

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%100 Elektrikli Honda Prologue'un teknik özellikleri açıklandı