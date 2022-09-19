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    Ford Otosan, %100 elektrikli kamyonunu tanıttı! İşte tasarımı

    Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen %100 elektrikli kamyon, Ford Trucks'ın sıfır emisyon hedefinin gerçekleşmesinde büyük rol oynayacak.
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    Ford Otosan, %100 elektrikli kamyonunu tanıttı! İşte tasarımı
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    Ford Otosan, ilk %100 elektrikli ağır ticari aracını 2022 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttı. Tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Ford Otosan mühendislerinin geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen ilk %100 elektrikli ağır ticari araç ile Ford Otosan, hafif ve orta ticarinin ardından ağır ticaride de yeni nesil elektrikli araç geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına adını yazdırdı.

    Bağlantılı ve yenilikçi teknolojilere sahip %100 elektrikli kamyon; Ford Otosan’ın uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, ağır ticari araçlarda 2040’ta sıfır emisyon hedefine yönelik dev bir adım niteliği taşıyor. Ayrıca Ford Trucks’ın 2030 yılında Avrupa’ya satışlarının yarısının sıfır emisyonlu olması hedefinin gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor.

    Motor, batarya ve menzil gibi özellikler henüz belli değil ancak dış tasarım kısmında bazı detaylar göze çarpıyor. Örneğin kupanın genel yapısı bizlere Ford Cargo'yu anımsatıyor. Ön kısım değiştirilmiş ve kapalı panel şeklinde tasarlanmış. Üst kısma aydınlatmalı Ford yazısı konumlandırılmış. Alt kısımda ise şekliyle F-Max'i akıllara getiren farlar ve ince bir hava girişi bulunuyor. Ayrıca %100 elektrikli kamyonun ilk etapta çöp toplama görevi için geliştirilmiş olduğunu görüyoruz.

    Ford Trucks’ın %100 elektrikli, sessiz ve üstün manevra kabiliyetine sahip olduğu belirtilen yeni nesil kamyonu, içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, aylık enerji tüketim maliyeti açısından pek çok avantaj yaratıyor. Örneğin müşterinin harcayacağı enerji maliyetleri bugünün koşullarına göre yarıya kadar düşebiliyor. Benzer avantaj, bakım maliyetlerinde de görülecek. Hareketli ve bakım gerektiren parça sayısı elektrikli araçta çok daha az olduğu için, bakım maliyetlerinin 3’te 2 oranında düşmesi bekleniyor.

    Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde devrede olan teşviklerle birlikte, sahip olma maliyeti daha da iyileşmiş olacak. Bu teşvikler hesaba katılamadığı durumda dahi, Ford Trucks’ın elektrikli kamyonu 4 yıllık sürede dizel araçlara göre daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunacak.

    Yeni teknolojiler bu fuarda

    Otonom sürüşe giden yolda geçmişten beri önemli çalışmalara imza atan Ford Trucks, fuarda ayrıca “Seviye 4 Otoyol Pilotu” ve “Otonom Geri Park Etme” gibi teknolojilerini katılımcılarla buluşturdu. Fuar konukları aynı zamanda “Uzaktan Araç Kontrol” teknolojisi ile 2.000 km uzakta oldukları Eskişehir’deki F-MAX’i kullanma deneyimi yaşadılar.  

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

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