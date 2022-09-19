Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artırılmasına yönelik 'Emobilite Operatörleri Derneği' kuruldu

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, özellikle şarj teknolojisinin geliştirilmesine yönelik Emobilite Operatörleri Derneği (E-MOD) kuruldu.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesiyle kurulan E-MOD'un başlıca amacı, ülke çapında elektrikli araç kullanımının artırılmasına ve elektrikli araç şarj istasyon ağı ve alt yapısının, elektrikli araç şarj hizmetinin gelişimine katkıda bulunmak olarak belirlendi. Bu doğrultuda iklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin önüne geçilmesi, karbon salınımının azaltılması adına faaliyetler yürütmek de derneğin hedefleri arasında.

Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar olurken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak yürütecek. Derneğin kurucu üye şirketleri arasında Zebra Elektronik A.Ş (Voltrun) şirketini temsilen Berkay Somalı ve EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. (Sharznet) şirketini temsilen Tamer Şengönül bulunuyor.

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Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, konuyla ilgili açıklamasında, “Ülkemizde emobilite ekosisteminin geliştirilmesi, sektörün hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak adına çok önemli bir adım atarak sektör profesyonelleri olarak bir araya geldik ve Emobilite Operatörleri Derneği’ni hayata geçirdik. Ülkemizde emobilite sektörünün gelişimi sürdürülebilirlik, mega trendler ışığında ve tüm paydaşların etkin katılımıyla ivme kazanacaktır. Bu anlamda değerli üyelerimizin katkılarıyla derneğimizin etkili çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Ak ise “Tüm dünyada elektrikli araç ekosistem yatırımlarının ivmelendiği tarihi bir dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir dönem içindeyiz. Başarılı bir dönüşümün ise çok paydaşlı yaklaşım ile gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Dernek olarak ortaya koyacağımız katma değer ve paydaş temelli iletişim yaklaşımı ile elektrikli araç ekosisteminin ülkemizde de gelişmesine ve dünya ülkeleri ile paralel büyümesine katkıda bulunmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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