Fosil yakıtlara alternatif: Okyanus enerjisi gerçeğe dönüştü

Okyanustan sınırsız enerji mi?
EPFL Mühendislik Fakültesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen teknoloji, hidrovoltaik etki adı verilen bir prensibe dayanıyor. Bu etki sayesinde sıvıların, belirli yüzeyler üzerinden hareketi sırasında elektrik üretilebiliyor. Yeni geliştirilen cihaz ise bu prensibi daha ileri taşıyarak, iyon ve elektron hareketini kontrollü biçimde yönlendiriyor. Böylece buharlaşma süreci sırasında sürekli ve stabil bir elektrik akımı elde edilebiliyor.
Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise verimlilik artışı. Bilim insanlarına göre sistem, güneş ışığı ve ısının etkisiyle enerji üretimini beş kata kadar artırabiliyor. Bunun nedeni, ısının yarı iletken yüzeydeki elektrik yükünü artırması ve güneş ışığının elektronları harekete geçirmesi. Bu iki etki birleştiğinde, klasik hidrovoltaik sistemlere kıyasla çok daha yüksek bir performans ortaya çıkıyor.
Sürekli, otonom güç
Dayanıklılık tarafında da önemli ilerleme söz konusu. Tuzlu suyun aşındırıcı etkisi ve yüksek ısı gibi faktörler, geleneksel sistemlerde ciddi sorunlar yaratabiliyor. Ancak bu yeni cihazda kullanılan özel kaplamalar sayesinde kimyasal bozulmaların önüne geçiliyor. Bu da uzun süreli ve stabil kullanımın önünü açıyor.
Ekip şu anda ise, güneş simülatörü aracılığıyla ısı ve ışık girdisiyle deneyler yaparken bu olayları gerçek zamanlı olarak incelemek için araçlar geliştiriyor. Henüz erken aşamada olsa da bu teknoloji, özellikle düşük güç gerektiren cihazlar için umut vadediyor diyebiliriz. Sensör ağları, çevresel izleme sistemleri ve IoT cihazları gibi alanlarda bataryaya ihtiyaç duymadan enerji sağlanması mümkün hale gelebilir. Daha da önemlisi, deniz suyu gibi neredeyse sınırsız bir kaynağın kullanılması, bu yaklaşımı en önemli sürdürülebilir enerji çözümleri arasına yerleştirebilir.