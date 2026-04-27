Nothing OS 4.1 güncellemesi başladı: İşte uyumlu telefonlar

Tam Boyutta Gör Nothing, Android 17 öncesinde Nothing OS 4.1 güncellemesini kademeli olarak yayınlamaya başladı. İlk etapta Nothing Phone (4a) serisiyle duyurulan bu ara sürüm, artık şirketin daha geniş cihaz yelpazesine ulaşıyor. Güncelleme sürecinin başlamasıyla birlikte hangi modellerin yeni sürümü aldığı da netlik kazanmış durumda.

Nothing OS 4.1 alan modeller netleşti

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Nothing OS 4.1 güncellemesi şu an için birçok modele ulaşmış durumda. Özellikle üst ve orta segment cihazların büyük kısmı yeni sürümü almış görünüyor. Listede yer alan modeller arasında Nothing Phone (3), Phone (3a), Phone (3a) Pro, Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Plus, CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 bulunuyor.

Dikkat çeken detay ise Nothing Phone (3a) Lite modelinin henüz güncellemeyi almamış olması. Şirket, bu cihaz için dağıtımın Mayıs ayı içerisinde başlayacağını doğruladı. Ayrıca güncellemenin her zamanki gibi kademeli şekilde sunulduğunu, bu nedenle tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç gün sürebileceğini belirtelim.

Son olarak, bu sürümün büyük Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 öncesinde bir geçiş güncellemesi olduğunu da hatırlatalım. Yani şirketin yazılım tarafındaki asıl büyük yenilikleri için biraz daha beklemek gerekecek.

Yeni özellikler ve AI yenilikleri

Nothing OS 4.1 ile birlikte gelen yenilikler yalnızca performans iyileştirmeleriyle sınırlı değil. Güncelleme, özellikle yapay zekâ destekli araçlar ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen küçük ama önemli dokunuşlar içeriyor. Bunlardan biri "Essential Voice" özelliği. Bu araç, 100'den fazla dili destekleyen bir sesli metin dönüştürme sistemi sunuyor. Ancak bu özelliğin Nothing Phone (2) ve CMF Phone 1 modellerinde bulunmadığını belirtelim.

Bunun yanında Nothing Gallery uygulamasına eklenen AI Eraser, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri veya arka plandaki kişileri kaldırabiliyor. Güncelleme ayrıca "Breathing Break" widget'ları ile dikkat çekiyor. Bu küçük araçlar, kullanıcıların gün içinde kısa nefes egzersizleri yapmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Tek dokunuşla çalışan sistem, stres yönetimi tarafında basit ama işlevsel bir çözüm sunuyor.

Öte yandan canlı bildirim sistemi de genişletildi. Artık gerçek zamanlı güncellemeler yalnızca kilit ekranında değil; Always-On Display, durum çubuğu ve bildirim paneli gibi farklı alanlarda da görüntülenebiliyor. Glyph arayüzüyle entegrasyonun artması da Nothing ekosistemi için önemli bir adım.

