Polisiye diziler sevenler için en iyi dedektif dizileri

Sürükleyici bir dizi yapmak için en temel üç malzeme nedir? Elbette suçlular, polisler ve gizem. Polisiye diziler bunları harika bir şekilde harmanlarken bizlere izlemesi keyifli dedektif dizileri de sunuyorlar. İşte sizin için hazırladığımız en iyi polisiye diziler:

En iyi polisiye dizi önerileri 🎬

Tam Boyutta Gör İnsanlar uzun bir süredir nasıl düşündüklerini daha iyi anlamak için suçluları incelemeye çalışıyorlar. Pek çok araştırma, suçluları neyin harekete geçirebileceği ve iğrenç eylemlerde bulunmayı seçmelerinin olası nedenleri hakkında daha fazla fikirler verdi. Diziler tarafındaysa bazıları suçluların kendilerine odaklanırken, bazıları ise suçun soruşturmacı tarafına odaklandı. Ortaya ise polisiye diziler ve dedektiflik dizileri çıktı. Biz de aralarında seçim yapabileceğiniz kapsamlı en iyi polisiye dizileri listesi hazırladık. En iyi polisiye dizileri hangileri? diye arıyorsanız aşağıya doğru kaydırmaya devam edin: ⬇️

1. Mindhunter 🚨 IMDb puanı : 8,6

: 8,6 Yayın Tarihi : 2017-2019

: 2017-2019 Oyuncular : Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv Sezon sayısı: 3 sezon Suçluların nasıl düşündüklerini veya neden suçlarını işlemeyi seçtiklerini anlamak istiyoruz. Mindhunter ise tam olarak bu olgunun etrafında inşa edilmiş bir polisiye dizi. Dünyanın en kötü şöhretli ve vahşi suçlularının zihinlerinin arkasındaki psikolojiyi keşfettiğimiz bu dizide “seri katil” olgusunun ortaya çıkışını izliyoruz. Suçluların deli olarak görüldükleri tipik muamele yerine, iki FBI ajanı (Jonathan Groff ve Holt McCallany) onlarla röportaj yapıyor ve onları insan olarak anlamaya çalışıyor. Bu sayede yaptıklarının arkasındaki dürtüler anlanmaya ve bir model oluşturulmaya çalışıyor. Açıkçası Mindhunter son yılların en iyi polisiye dizileri arasında rahatlıkla gösterilebilir.

2. The Wire 👮‍♂️ IMDb puanı : 9,3

: 9,3 Yayın Tarihi : 2002-2008

: 2002-2008 Oyuncular : Wendell Pierce, Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy

: Wendell Pierce, Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy Sezon sayısı: 5 sezon İlk olarak 2002'de yayınlanan The Wire, yayınlandığı tarihlerde bir sansasyon yaratmadı. Ortalama bir dizi olarak görülen yapım, aradan geçen onca zamanın ardından şimdiye kadar yapılmış en iyi dedektif dizileri arasında gösteriliyor. Dizi, şehir hayatını, sanatsal hırsları ve eşitsizliği gerçekçi bir şekilde yansıtması ve sosyopolitik temaları alışılagelmişin aksine derinlemesine incelemesiyle dikkat çekiyor. Her sezonunda dizinin geçtiği Baltimore şehrinin ayrı bir yüzüne odaklanan The Wire, polisiye dizi önerileri arayanlar için güzel ve farklı bir tercih olabilir.

3. Peaky Blinders 🚬 IMDb puanı : 8,8

: 8,8 Yayın Tarihi : 2013-2022

: 2013-2022 Oyuncular : Cillian Murphy, Paul Anderson, Tom Hardy, Helen McCrory, Sophie Rundle

: Cillian Murphy, Paul Anderson, Tom Hardy, Helen McCrory, Sophie Rundle Sezon sayısı: 6 sezon Bir İngiliz suç dizisi olan Peaky Blinders, orijinalliği ve televizyonda nadiren keşfedilen İngiliz tarihine ışık tutması nedeniyle büyük kitleler tarafından beğenildi. Gangster dramasının şık sinematografisi ve etkileyici kostümleri seyirciyi her zaman büyülerken Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’yi harika bir şekilde gözler önüne seriyor. Cillian Murphy’nin başarılı oyunculuğu Peaky Blinders’a BAFTA TV Ödülü kazandırırken dizi, esasında zamanla büyüyen imparatorlukların bozulmasını, karmaşık bir hale gelmesini ve bu şekilde sürdüremeyerek çöküşlerini anlatıyor.

4. Breaking Bad 🧠 IMDb puanı : 9,5

: 9,5 Yayın Tarihi : 2008-2013

: 2008-2013 Oyuncular : Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk

: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk Sezon sayısı: 5 sezon Breaking Bad, bırakın en iyi polisiye dizileri şimdiye kadar yapılmış en iyi diziler arasında zirveye yakın bir yerde gösteriliyor. Breaking Bad kadar kendine güvenen ve bir ustalıkla inşa edilen bir dizi piyasada çok fazla yok. Yavaş ancak harika bir şekilde gözlemlenebilen karakterlerin gelişimi, senaryo ve olay örgüleri izleyici yormazken oyunculuk anlamında da kuvvetli olan Breaking Bad, yabancı polisiye diziler arayanlar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Dizinin anlattığı çok daha fazlası olsa da olay örgüsünün altında nakit sıkıntısı çeken ve kanser teşhisi konulan bir lise kimya öğretmenin uyuşturucu madde üretimi ve dağıtımı yatıyor. Bu arada dizide Bryan Cranston baş karakter Walter White’ı canlandırarak hayatının performansını sergiliyor.

5. Better Call Saul 🎞️ IMDb puanı :8,9

:8,9 Yayın Tarihi : 2015-2022

: 2015-2022 Oyuncular : Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks

: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks Sezon sayısı: 6 sezon Bazıları birçok yönden, Better Call Saul'un Breaking Bad'e kıyasla daha iyi yapılmış bir dizi olduğunu ve şimdiye kadar yapılmış en iyi spin-off olduğunu düşünüyor. Hatta öyle ki Jimmy McGill'in Walter White'a kıyasla daha “güçlü” bir karakter olduğu bile söyleniyor. Breaking Bad'in devamı niteliğinde olan ve öncesindeki olayları ekrana taşıyan Better Call Saul, düzenbaz avukat Saul Goodman'ın Walter White öncesi maceralarını anlatıyor. Tıpkı Breaking Bad’de olduğu gibi bu dizi de yavaş ilerliyor gibi gelebilir ancak olay zaten detaylarda. Sezonlar ilerledikçe sürekli artan karanlık hava sizlere harika dakikalar yaşatacaktır.

6. The Sopranos 👪 IMDb puanı : 9,2

: 9,2 Yayın Tarihi : 1999-2007

: 1999-2007 Oyuncular : James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco

: James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco Sezon sayısı: 6 sezon 1999’da yayınlanmaya başlasa da The Sopranos’un çoğu sezonu 21. Yüzyılda yayınlandı. Sopranos ailesinin konu alan dizide Tony Soprano'nun aile hayatını dengeleme mücadelesini ve bir mafya lideri olarak yolculuğunu izliyoruz. Dizi, Soprano ailesinin bireyleri ve Tony’nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunarak farklı açılardan bize olayları yansıtıyor. Fakat dizinin senaryosunun en önemli yeri ise Tony ve psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi arasındaki diyaloglardır diyebiliriz. Eğer eski polisiye diziler arıyorsanız The Sopranos, her haliyle sizin için ideal olabilir.

7. True Detective 🕵️ IMDb puanı : 8,9

: 8,9 Yayın Tarihi : 2014-2019

: 2014-2019 Oyuncular : Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Michelle Monaghan

: Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Michelle Monaghan Sezon sayısı: 3 sezon 2012 yılında, Louisiana Eyalet Polisi Dedektifleri Rust Cohle ve Martin Hart, 1995 yılında çalıştıkları bir cinayet davasını yeniden ele almak üzere görevlendirilirler. Soruşturma günümüzde ayrı sorgularla ilerlerken, iki eski dedektif soruşturmalarının hikayesini anlatır, kapanmamış yaraları yeniden açar ve 1995'teki tuhaf ritüelistik cinayeti çözdükleri varsayımını sorgulatır. Her iki dedektif de geride bıraktıklarına inandıkları bir dünyaya geri çekilirken, zaman çizgileri 2012'de örülür ve birleşir. Birbirleri ve katilleri hakkında bilgi edinirken, karanlığın kanunun her iki tarafında da yaşadığı anlaşılır. True Detective’in ilk sezonunda anlattıkları bu şekilde özetlenebilir. Ancak bu sadece bir paragrafta anlatılacak bir şey değil. Zira burada son yılların en iyi yabancı dedektif dizileri arasında gösterilen bir yapımdan bahsediyoruz. Dizi, her sezonunda farklı bir hikayeyi konu ediniyor, oyuncu kadrosu değişiyor ve açıkçası beni en çok etkileyen birinci sezon oldu. Dizi ilk sezonundan çıtayı o kadar yukarıya koydu ki diğer sezonlar da harika olmasına rağmen o seviyeye ulaşamadı. Sonuç olarak en yeni polisiye dizileri arıyorsanız True Detective sizin için güzle bir tercih olacaktır. Bu arada dizinin True Detective 4. Sezonu da geliyor.

8. Sherlock 🎩 IMDb puanı : 9,1

: 9,1 Yayın Tarihi : 2010-2017

: 2010-2017 Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman

: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman Sezon sayısı: 4 sezon Sıklıkla tüm zamanların en iyi dedektif dizi olarak anılan Sherlock’a burada yer vermeseydik yanlış yapmış olurduk. Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes dedektif öykülerine dayanan ancak modern bir dünyaya uyarlanmış hali olan Sherlock dizisinde Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) ve Doktor John Watson'ın (Martin Freeman) yaşadıkları talihsiz maceraları izliyoruz. Eğer İngiliz polisiye dizileri arıyorsanız Sherlock sizin için yapılmış diyebilirim.

9. Ozark 🦹 IMDb puanı : 8,5

: 8,5 Yayın Tarihi : 2017-2022

: 2017-2022 Oyuncular : Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner

: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner Sezon sayısı: 4 sezon Ozark, yayınlandıktan sonra hızla en ünlü polisiye suç dizilerinden birisi oldu. Sayısız ödüle layık görülen Ozark’ta uyuşturucu kartelinden kaçarak Ozarks Gölü’ne sığınan Byrde ailesini izliyoruz. Ancak karteller kolay unutmaz ve bu kaçış aslında her şeyin bir başlangıcı olacaktır. Ailesini korumak için kara para aklamaktan tutun da uyuşturucu karteliyle mücadeleye kadar her şeyi yapan aile babası Marty Byrde’ın gelişimini görmek büyüleyici. Elbette dizinin diğer karakterlerinin arka planları ve gelişimleri de harika bir şekilde örülmüş durumda. Hem senaryo hem de olay örgülerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesi sayesinde Ozark, onlarca ödüle layık görüldü.