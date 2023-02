Polisiye diziler sevenler için en iyi dedektif dizileri

2. The Wire 👮‍♂️

IMDb puanı : 9,3

: 9,3 Yayın Tarihi : 2002-2008

: 2002-2008 Oyuncular : Wendell Pierce, Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy

: Wendell Pierce, Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy Sezon sayısı: 5 sezon

İlk olarak 2002'de yayınlanan The Wire, yayınlandığı tarihlerde bir sansasyon yaratmadı. Ortalama bir dizi olarak görülen yapım, aradan geçen onca zamanın ardından şimdiye kadar yapılmış en iyi dedektif dizileri arasında gösteriliyor. Dizi, şehir hayatını, sanatsal hırsları ve eşitsizliği gerçekçi bir şekilde yansıtması ve sosyopolitik temaları alışılagelmişin aksine derinlemesine incelemesiyle dikkat çekiyor. Her sezonunda dizinin geçtiği Baltimore şehrinin ayrı bir yüzüne odaklanan The Wire, polisiye dizi önerileri arayanlar için güzel ve farklı bir tercih olabilir.