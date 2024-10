A Quiet Place'in oyununda hayatta kalmak için sessiz ortam gerekecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör A Quiet Place filminin yakında piyasaya çıkacak olan oyunu A Quiet Place: The Road Ahead ilginç bir özelliğe sahip olacak. Oyuncuların mikrofonundan gelen sesleri kullanacak olan oyun, gürültü çıkarılması durumunda oyundaki canavarların yerinizi tespit edebilmesini sağlayacak, tıpkı filmdeki gibi.

İstendiğinde kapatılabilecek

Bu özellik isteğe bağlı olarak kapatılabilecek ancak filmin atmosferini yaşamak adına bu özelliğin açılması oyunculara güzel bir deneyim yaşatacaktır. A Quiet Place, oyun içerisinde mikrofon kullanan ilk oyun değil, hatta ilk korku oyunu da değil ancak filmin temasını düşününce, bu özelliğin en uygun olacağı oyunların başında geldiğini söyleyebiliriz.

Avatar: The Last Airbender oyununu da geliştiren Saber, A Quiet Place: The Road Ahead'in 17 Ekim'de Steam, PS5 ve Xbox Series X / S için çıkacağını belirtiyor. Oyun bugünden itibaren 30 dolar fiyattan ön siparişe açılmış durumda.

A Quiet Place'in oyununda hayatta kalmak için sessizlik gerekecek