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    Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor

    Fransa’da bulunan 15 farklı bölgede saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 18.00’a çekileceğini duyuran yetkililer şu an için Paris’in bahsi geçen kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor
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    Fransa hükümeti artan koronavirüs vakaları sebebiyle 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağının uzatılacağını duyurdu.

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    Fransa’da bulunan 15 farklı bölgede saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 18.00’a çekileceğini duyuran yetkililer şu an için Paris’in bahsi geçen kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

    Kamuya açık alanlar

    Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor
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    Yetkililer tiyatroların, sinemaların ve konser alanlarının en son tarih olan 7 Ocak 2021’de kapanacağını ve söz edilen alanların açılmayacağını açıklamalarına ekledi.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı"

    Virüsle enfekte olan insanların bazı bölgelerde çok daha yoğun olduğuna dikkat çeken hükümet sözcüsü Gabriel Attal, virüs yayılımının bölgesel olarak farklılık gösterdiğine de dikkat çekti.



    https://medicalxpress.com/news/2021-01-france-tightens-virus-curfew-regions.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İngiltere’de daha yeni düğün yapmak yasaklandı. Almanya’da yeni okullar kapatıldı bizden çok daha hafif tedbirler alıyorlar ama bizim akıllılar bizi eleştiriyor.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi döneminde hükümeti yönetenlerin insana ne kadar değer verdiklerini görmüş olduk. Neredeyse hepsi ekonomi derdindeler. İnsan sağlığı önemli değil onlar için.
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