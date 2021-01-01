Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor

Fransa hükümeti artan koronavirüs vakaları sebebiyle 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağının uzatılacağını duyurdu.İlginizi Çekebilir Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor
Fransa’da bulunan 15 farklı bölgede saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 18.00’a çekileceğini duyuran yetkililer şu an için Paris’in bahsi geçen kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.
Kamuya açık alanlar
Yetkililer tiyatroların, sinemaların ve konser alanlarının en son tarih olan 7 Ocak 2021’de kapanacağını ve söz edilen alanların açılmayacağını açıklamalarına ekledi.
Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı"
Virüsle enfekte olan insanların bazı bölgelerde çok daha yoğun olduğuna dikkat çeken hükümet sözcüsü Gabriel Attal, virüs yayılımının bölgesel olarak farklılık gösterdiğine de dikkat çekti.
https://medicalxpress.com/news/2021-01-france-tightens-virus-curfew-regions.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.