Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor

Tam Boyutta Gör

Fransa hükümeti artan koronavirüs vakaları sebebiyle 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağının uzatılacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor

Fransa’da bulunan 15 farklı bölgede saat 20.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 18.00’a çekileceğini duyuran yetkililer şu an için Paris’in bahsi geçen kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Kamuya açık alanlar

Tam Boyutta Gör

Yetkililer tiyatroların, sinemaların ve konser alanlarının en son tarih olan 7 Ocak 2021’de kapanacağını ve söz edilen alanların açılmayacağını açıklamalarına ekledi.

Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı"

Virüsle enfekte olan insanların bazı bölgelerde çok daha yoğun olduğuna dikkat çeken hükümet sözcüsü Gabriel Attal, virüs yayılımının bölgesel olarak farklılık gösterdiğine de dikkat çekti.

https://medicalxpress.com/news/2021-01-france-tightens-virus-curfew-regions.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.