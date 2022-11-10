Fransa'da tüm büyük otoparkların üzeri güneş panelleriyle kaplanacak

Tam Boyutta Gör Avrupa'da elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için birçok çalışma yapılıyor. Söz konusu araçlara yönelik altyapının desteklenmesi de buna dahil. Örneğin Fransa'da devreye alınacak yeni mevzuata göre tüm büyük otoparkların güneş panelleriyle kaplanması gerekecek.

Başkan Emmanuel Macron'un yenilenebilir enerji planı kapsamında yeni kabul edilen mevzuat, en az 80 araçlık alana sahip tüm mevcut ve yeni kurulacak otoparkların güneş panelleriyle kaplanmasını gerektirecek. Plana göre, 80 ila 400 araçlık otopark sahiplerinin önümüzdeki 5 yıl, 400'den fazla park yeri olanların ise 3 yıl içinde kurulumu tamamlamış olması istenecek.

Belirtilen sürelerde en azından otoparkın yarısının güneş panelleriyle kaplanmış olması gerekiyor. Söz konusu yasa 1 Temmuz 2023'te yürürlüğe girecek. The Guardian'ın haberine göre, bu adımla ülke için uygun koşullar altında 11 GW'a kadar güç üretilebilir.

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Başlangıçta yasanın 2500 metrekareden büyük otoparklara uygulanması planlanıyordu ancak bunun yerine araç kapasitesine göre belirlenmesi tercih edildi. Fransız politikacılar ayrıca, karayolları ve demiryollarının yanı sıra tarım arazileri üzerindeki boş araziler üzerinde büyük güneş enerjisi çiftlikleri inşa etme tekliflerini de inceliyorlar.

Güneş panelleri oldukça pahalı ekipmanlar. Devletin bu büyük adım için otopark işletmecilerine finansal destek sağlayıp sağlamayacağı ise henüz belli değil. Öte yandan, yasada bazı istisnalar olması da mümkün. Teknik, güvenlik, mimari ve çevresel kısıtlamaları olan otoparklar bu gerekliliğin dışında tutulabilir.

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Fransa'da tüm büyük otoparklar güneş panelleriyle kaplanacak