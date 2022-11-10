Yeni Audi Q8 e-tron elektrikli SUV, performanslı SQ8 versiyonuyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör 2018'de Audi'nin ilk tam elektrikli SUV modeli olarak piyasaya sürülen Audi e-tron yenilendi. Söz konusu modelin tasarımı ve teknolojileri dışında ismi de güncellendi. Bundan böyle Audi Q8 e-tron olarak adlandırılacak olan modelin Almanya'daki fiyatı 74.400 eurodan başlayacak.

Yeni Audi Q8 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Audi Q8 e-tron, isim değişikliği dışında kapsamlı bir makyaj diyebileceğimiz güncellemelerle geldi. Artırılan batarya kapasitesi sayesinde yükselen menzil, daha kısa şarj süreleri, iyileştirilen arka aks motoru, standart havalı süspansiyon ve düşürülen hava sürtünme katsayısı, Q8 e-tron'daki kilit değişiklikler arasında.

Yeni elektrikli SUV, daha önce olduğu gibi standart Q8 e-tron'un yanı sıra Q8 e-tron Sportback gövde tipiyle sunulmaya devam edecek. Bunun dışında söz konusu modellerin 'SQ8' isimli performanslı versiyonlarını da görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Yeni Audi Q8 e-tron'un tasarımına baktığımızda öndeki panjurun şirketin 'yeni elektrikli araç tasarım dili' doğrultusunda yenilendiğini görmekteyiz. Panjurun etrafını saran ve farlara kadar uzanan çerçevenin rengi versiyona göre değişebiliyor. Bunun dışında tampon kenarlarındaki hava girişlerinin büyüdüğünü ve arka difüzörün güncellendiğini de belirtelim.

Elektrikli SUV'un ön panjurunda altıgen detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca bu alandaki siyah arka plana sahip iki boyutlu yeni logo da göze çarpan yenilikler arasında yer alıyor. Bunların dışında yeni Q8 e-tron, diğer modellere nazaran B sütununda marka ve model adını içeren ilk Audi modeli olarak da öne çıkıyor.

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Teknik açıdan baktığımızda Q8 e-tron'da hava sürtünme katsayısının (Cd) 0.28'den 0.27'ye ve Sportback versiyonunda 0.26'dan 0.24'e çekildiğini görmekteyiz. Bunun için ön panjurda otomatik açılıp kapanabilen aktik kapakçıklar kullanılması gibi güncellemeler yapılmış.

Batarya ve menzil 🔋

Tam Boyutta Gör En önemli değişim Q8 e-tron'un batarya kısmında yapılmış. Giriş seviyesindeki Q8 50 e-tron modelinin net batarya kapasitesi 69 kWsa'ten 89 kWsa'e yükseltilmiş. Yenilenen batarya yönetim yazılımıyla birlikte bu değişim, Q8 50 e-tron'un menzilini 341 km'den 491 km'ye, Q8 50 e-tron Sportback'in menzilini de 505 km'ye çıkarmış.

Üst versiyonlar olan Q8 55 e-tron ve SQ8 e-tron'da ise 106 kWsa net kapasiteye sahip batarya kullanılmış. Bu sayede, iki motora sahip Q8 55 e-tron 582 km (Sportback'te 600 km) menzile kavuşmuş. Mevcut modelin 440 km'lik menzili göz önüne alındığında bunun önemli bir değişim olduğunu söylemek mümkün. Ailenin en güçlü üyesi olan üç motorlu SQ8 e-tron ise SUV gövde tipinde 494 km, Sportback gövde tipinde ise 513 km menzil sunuyor.

Şarj hızı ⚡

Tam Boyutta Gör Şarj hızı olarak Q8 50 e-tron'un 150 kW DC hızlı şarj desteği değişmemiş ancak üst versiyonlarda bu değer 170 kW'a çıkarılmış. Bu sayede bataryalar hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. 11 kW AC şarj ile Q8 50 e-tron'un tam doluma ulaşması 9 saat 14 dakika (22 kW ile 4 saat 45 dakika) sürerken büyük bataryada bu süreler sırasıyla 11,5 saat ve 6 saat olarak karşımıza çıkıyor.

Güç ve tork 🚙

Son olarak, arka akstaki motora fazladan 2 bobin ilave edilerek toplam sayı 14'e çıkarılmış. Bu sayede daha fazla tork üreten fakat daha az enerji kullanan güçlü ve verimli bir motor elde edilmiş. Q8 50 e-tron 'boost' modunda artık 250 kW (+20 kW) güç ve 664 Nm (+104 Nm) tork üretiyor. Bu değerler Q8 55 e-tron'da 300 kW ve 664 Nm, SQ8 e-tron'da ise 370 kW ve 973 Nm şeklinde karşımıza çıkıyor.

Avrupa'da 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Audi Q8 e-tron'un fiyatı 74.400 eurodan başlıyor. Audi e-tron bir süredir Türkiye fiyat listelerinde de yer alıyor ancak araç yok. Türkiye'ye yeni Audi Q8 e-tron'un getirilmesi kuvvetle muhtemel.

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