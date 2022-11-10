Yeni Audi Q8 e-tron elektrikli SUV, performanslı SQ8 versiyonuyla tanıtıldı

- Yeni Audi Q8 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Batarya ve menzil 🔋
- Şarj hızı ⚡
- Güç ve tork 🚙
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Yeni Audi Q8 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Audi Q8 e-tron, isim değişikliği dışında kapsamlı bir makyaj diyebileceğimiz güncellemelerle geldi. Artırılan batarya kapasitesi sayesinde yükselen menzil, daha kısa şarj süreleri, iyileştirilen arka aks motoru, standart havalı süspansiyon ve düşürülen hava sürtünme katsayısı, Q8 e-tron'daki kilit değişiklikler arasında.
Yeni elektrikli SUV, daha önce olduğu gibi standart Q8 e-tron'un yanı sıra Q8 e-tron Sportback gövde tipiyle sunulmaya devam edecek. Bunun dışında söz konusu modellerin 'SQ8' isimli performanslı versiyonlarını da görmekteyiz.
Elektrikli SUV'un ön panjurunda altıgen detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca bu alandaki siyah arka plana sahip iki boyutlu yeni logo da göze çarpan yenilikler arasında yer alıyor. Bunların dışında yeni Q8 e-tron, diğer modellere nazaran B sütununda marka ve model adını içeren ilk Audi modeli olarak da öne çıkıyor.
Teknik açıdan baktığımızda Q8 e-tron'da hava sürtünme katsayısının (Cd) 0.28'den 0.27'ye ve Sportback versiyonunda 0.26'dan 0.24'e çekildiğini görmekteyiz. Bunun için ön panjurda otomatik açılıp kapanabilen aktik kapakçıklar kullanılması gibi güncellemeler yapılmış.
Batarya ve menzil 🔋
Üst versiyonlar olan Q8 55 e-tron ve SQ8 e-tron'da ise 106 kWsa net kapasiteye sahip batarya kullanılmış. Bu sayede, iki motora sahip Q8 55 e-tron 582 km (Sportback'te 600 km) menzile kavuşmuş. Mevcut modelin 440 km'lik menzili göz önüne alındığında bunun önemli bir değişim olduğunu söylemek mümkün. Ailenin en güçlü üyesi olan üç motorlu SQ8 e-tron ise SUV gövde tipinde 494 km, Sportback gövde tipinde ise 513 km menzil sunuyor.
Şarj hızı ⚡
Güç ve tork 🚙
Son olarak, arka akstaki motora fazladan 2 bobin ilave edilerek toplam sayı 14'e çıkarılmış. Bu sayede daha fazla tork üreten fakat daha az enerji kullanan güçlü ve verimli bir motor elde edilmiş. Q8 50 e-tron 'boost' modunda artık 250 kW (+20 kW) güç ve 664 Nm (+104 Nm) tork üretiyor. Bu değerler Q8 55 e-tron'da 300 kW ve 664 Nm, SQ8 e-tron'da ise 370 kW ve 973 Nm şeklinde karşımıza çıkıyor.
Avrupa'da 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Audi Q8 e-tron'un fiyatı 74.400 eurodan başlıyor. Audi e-tron bir süredir Türkiye fiyat listelerinde de yer alıyor ancak araç yok. Türkiye'ye yeni Audi Q8 e-tron'un getirilmesi kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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