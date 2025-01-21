Fransa, elektrik üretiminin yüzde 95’ini fosil yakıtlardan arındırdı

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Tam Boyutta Gör Fransa, 2024 yılında elektrik üretiminin yüzde 95’ini fosil olmayan kaynaklardan elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Nükleer enerji ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının artması, ülkenin karbon emisyonlarını düşürmesine ve enerji ihracatını artırmasına katkı sağladı.

Fransa, enerji konusunda örnek oldu

Tam Boyutta Gör Fransa’nın elektrik üretiminin omurgasını oluşturan nükleer santraller, üretimde yüzde 13’lük bir artışla son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam üretimin yüzde 67’sini karşılayan nükleer enerji, bakım sorunlarının çözülmesiyle tekrar gücünü kanıtladı. Elektrik fiyatlarının istikrarlı kalmasında nükleer enerjinin payı büyük oldu.

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Fransa’da yenilenebilir enerji kaynakları da güçlü bir yıl geçirdi. Hidroelektrik üretimi, bol yağışların etkisiyle 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yenilenebilir enerji kaynakları toplamda 148 teravatsaat ile elektrik üretiminin yüzde 28’ini karşıladı. Ancak rüzgar enerjisinde düşüş yaşanırken, güneş enerjisi ilk kez doğal gazı geride bırakarak toplam üretimin yüzde 4,3’ünü sağladı.

Tam Boyutta Gör 2024 yılında Fransa’da doğal gaz, kömür ve fuel oil gibi fosil yakıtların kullanımı, 1950’lerden bu yana en düşük seviyeye indi. Fosil yakıt tüketimindeki bu azalma, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Fransa’nın elektrik ihracatı ise neredeyse iki katına çıkarak 89 teravatsaat ile rekor seviyeye ulaştı. Ülkede elektrik talebi ekonomik durgunluk nedeniyle sınırlı kalırken, enerji fazlası komşu ülkelere aktarıldı.

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