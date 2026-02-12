Giriş
    Fransa yenilenebilir enerjiyi geri plana itiyor: Nükleerde vites yükseltecek

    Fransa, 2035’e kadar rüzgar ve güneş hedeflerini yüzde 20’ye varan oranda düşürürken, nükleer yatırımları hızlandırma kararı aldı. Reaktör kapatma kararları iptal edilirken yenileri inşa edilecek.

    Fransa’nın enerji planında nükleer enerji yeniden ön planda Tam Boyutta Gör
    Fransa hükümeti, 2026-2035 dönemini kapsayan üçüncü Çok Yıllı Enerji Programı’nı (PPE3) yayımlayarak ülkenin yeni enerji stratejisini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre plan, enerji egemenliği, karbon nötrlüğü ve rekabetçi fiyatlar olmak üzere üç temel öncelik üzerine inşa edildi. Ancak dikkat çeken en önemli değişiklik, rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerinde aşağı yönlü revizyon yapılması ve nükleer yatırımların yeniden merkezi konuma yerleştirilmesi oldu.

    Rüzgar ve güneşte hedefler aşağı çekildi

    Yeni düzenleme kapsamında Fransa, 2035 yılına kadar planlanan toplam rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü önceki taslaklara kıyasla yüzde 17 ila yüzde 21 arasında düşürdü. Daha önce 133 ila 163 gigawatt olarak öngörülen toplam kapasite, 2035 için 105 ila 135 gigawatt aralığına çekildi.

    Fransa’nın enerji planında nükleer enerji yeniden ön planda Tam Boyutta Gör
    Deniz üstü rüzgar tarafında 2035 için belirlenen kurulu güç hedefi 18 GW’tan 15 GW’a indirildi. Kara rüzgarında ise daha önce duyurulan 45 GW hedefi revize edilerek 35 ila 40 GW bandına düşürüldü. Hükümet, kara rüzgarında yeni saha açılımından ziyade mevcut santrallerin türbin yenilemesiyle kapasite artırılmasına öncelik verileceğini açıkladı. Kara rüzgar kurulu gücü 2025 itibarıyla yaklaşık 24 GW seviyesindeyken, 2030 için 31 GW ara hedefi korunuyor.

    Güneş enerjisinde de benzer bir revizyon söz konusu. Önceki 75 ila 100 GW aralığındaki 2035 hedefi, 55 ila 80 GW seviyesine güncellendi. 2025’te yaklaşık 30 GW olan fotovoltaik kapasitenin 2030’da 48 GW’a ulaşması öngörülüyor.

    Nükleere geri dönüş

    Yeni enerji yasasıyla birlikte daha önce kararlaştırılan 14 nükleer reaktörün kapatılması yönündeki yasal zorunluluk iptal edildi. Fransa, mevcut 57 reaktörün ömrünü uzatma ve üretim kapasitesini optimize etme kararı aldı. Hedef, nükleer üretimi 2030 itibarıyla 380 TWh seviyesine çıkarmak.

    Fransa’nın enerji planında nükleer enerji yeniden ön planda Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte hükümet, en az altı adet yeni nesil EPR2 tipi reaktörün inşasını planlıyor. İlk santrallerin 2038’den itibaren devreye alınması öngörülüyor. Ayrıca sekiz ek EPR2 için opsiyon da masada tutuluyor.

    Plan kapsamında ayrıca hidroelektrik kapasitesinin 2,8 GW artırılması hedefleniyor; bu yaklaşık yüzde 11’lik bir büyümeye karşılık geliyor. Mevcut imtiyazlı barajlarda 640 MW ek kapasite sağlanacak. Pompaj depolamalı santraller de sistem esnekliği açısından kritik görülüyor ve yatırımların yeniden canlandırılması planlanıyor.

    650-693 TWh karbonsuz elektrik üretimi hedefi

    PPE3, Fransa’nın elektrik üretiminde karbonsuz kaynakların payını belirgin biçimde artırmayı amaçlıyor. 2023’te 458 TWh olan karbonsuz elektrik üretiminin, 2035’te 650 ila 693 TWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Aynı dönemde fosil yakıt tüketiminin 900 TWh’den yaklaşık 330 TWh’ye düşürülmesi planlanıyor. Bu dönüşümle birlikte 2030’da enerji tüketiminin yüzde 60’ının, 2035’te ise yüzde 70’inin karbonsuz kaynaklardan karşılanması amaçlanıyor. Elektrik talebinin ise 2035’te 618 TWh seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

    Enerji dönüşümü yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı kalmayacak. Yenilenebilir ısı ve atık ısı kullanımı 2023’teki 172 TWh seviyesinden 2035’te 328 ila 421 TWh aralığına çıkarılacak. Biyometan üretimi 9 TWh’den 47-82 TWh bandına yükseltilecek. Biyoyakıt tüketimi 38 TWh’den 70-90 TWh aralığına çıkarken, hidrojen tarafında 8 GW’a kadar kapasite hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/france-trims-wind-solar-targets-by-up-20-new-energy-law-2026-02-12/ https://presse.economie.gouv.fr/le-gouvernement-publie-la-troisieme-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-une-strategie-pour-la-souverainete-energetique-de-la-france
